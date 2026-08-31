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Eye Drop ખોલ્યા પછી 30 દિવસમાં જ યુઝ કરી શકાય, આવું શા માટે હોય ખબર છે તમને ?

Eye Drop: મોટાભાગના આઈડ્રોપ પર એક્સપાયરી ડેટ તો 1, 2 કે તેનાથી વધારે વર્ષની હોય છે પણ તેના પર એવી સુચના લખી હોય છે કે બોટલ ખોલ્યા પછી 28 કે 30 દિવસ સુધી જ ઉપયોગમાં લેવા. આવું શા માટે હોય છે ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 31, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:04 PM IST
Eye Drop ખોલ્યા પછી 30 દિવસમાં જ યુઝ કરી શકાય, આવું શા માટે હોય ખબર છે તમને ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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