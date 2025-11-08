Acidity: ગેસ-એસિડિટી થતાં જ માથું દુખવા લાગે છે ? જાણો તમારા પેટ અને મગજ વચ્ચે શું છે કનેક્શન
Acidity And Headache: પેટની તકલીફ જેમકે ગેસ અને એસિડિટીમાં ઘણા લોકોને માથું દુખવા લાગે છે. આવું શા માટે થાય છે આજે તમને જણાવીએ.
Acidity And Headache: સામાન્ય રીતે માથાના દુખાવાની સમસ્યાને મામૂલી ગણવામાં આવે છે. કોઈપણ ઉંમરના વ્યક્તિને માથાના દુખાવાની તકલીફ થઈ શકે છે માથાના દુખાવાનું કનેક્શન સામાન્ય રીતે સ્ટ્રેસ અને થાક સાથે હોય છે પરંતુ ઘણા લોકોને ગેસ અને એસિડિટીની સ્થિતિમાં પણ માથાનો દુખાવો થવા લાગે છે. ઘણા લોકોની એવી ફરિયાદ હોય કે જ્યારે તેમને પેટમાં ગેસ થાય કે એસિડિટીની તકલીફ થાય ત્યારે માથું દુખવા લાગે છે. તો ચાલો આજે જાણીએ ગેસ અને એસિડિટી દરમિયાન માથામાં દુખાવો શા માટે થાય છે અને આ રીતે માથું દુખતું હોય તો તેનો ઈલાજ શું કરવો ?
પેટમાં જ્યારે એસિડ વધી જાય એટલે કે એસિડિટી થાય અથવા તો ગેસ બને તો તેના કારણે છાતીમાં બળતરા, ઉલટી, ઉબકા આવવા, પેટમાં દુખાવો થવો અને માથાના દુખાવાની સમસ્યા થઈ જાય છે. જ્યારે પેટમાં ગેસ બને છે તો તે ડાયાફ્રામને ઇફેક્ટ કરે છે. ડાયાફ્રામ એક પ્રકારના સ્નાયુ હોય છે જે ફેફસાની નીચે હોય છે જેના કારણે જ પેટ ફૂલે છે. જ્યારે ડાયાફ્રામ પર પ્રેશર આવે છે ત્યારે શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થાય છે. એસિડ વધે એટલે શ્વાસનળીમાં બળતરા થવા લાગે છે જેના કારણે ઉલટી થવી અને ઉબકા આવવાની તકલીફ થઈ શકે છે.
આ ઉપરાંત પેટમાં જ્યારે એસિડિટી વધે ત્યારે તે બ્લડ ફ્લોને પણ ઇફેક્ટ કરે છે. બ્લડ ફ્લો બાધિત થવાથી મગજ સુધી બરાબર રીતે લોહી પહોંચતું નથી અને માથું દુખવા લાગે છે.ખાસ કરીને જે લોકોને પહેલાથી જ માઇગ્રેન કે માથાના દુખાવાની સમસ્યા હોય તેમને એસિડિટી દરમિયાન માથાનો દુખાવો ટ્રિગર થઈ જાય છે.
એસીડીટી અને ગેસથી બચવું હોય તો રોજ એક્સરસાઇઝ કરો અને ડાયટ પર કંટ્રોલ કરો. ગેસની પરેશાની વારંવાર થતી હોય તો તળેલી અને મસાલેદાર વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળો. તેને બદલે ફાઇબરથી ભરપૂર ફળ અને શાકભાજીનું સેવન કરો. સમયસર જમી લેવાનું રાખો અને જમ્યા પછી થોડી મિનિટ ચાલવાનું પણ શરૂ કરો. જમ્યા પછી થોડું ચાલી લેવાથી ખોરાક સરળતાથી પચે છે અને ગેસ અને એસીડીટીની તકલીફ ઓછી થઈ જાય છે.
ગેસના કારણે માથું દુખતું હોય તો શું કરવું ?
પેટમાં ગેસ અને એસિડિટી થઈ હોય તેના કારણે માથામાં દુખાવો થવા લાગે તો આ સમસ્યાથી બચવા દેશી ચૂર્ણનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સમયથી જ આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ગેસ એસીડીટી મટાડવા અને માથાનો દુખાવો દૂર કરવા માટે થોડા અજમા અને સંચળને તવા પર ધીમા તાપે શેકી લો અને પછી ઠંડા થવા દો. જ્યારે આ બંને વસ્તુ ઠંડી થઈ જાય તો તેને ખાઈ લો. જો તમને રોજ એસીડીટી થતી હોય તો જમ્યા પછી અડધી ચમચી આ મિશ્રણ ખાઈ લેવું. તેનાથી પાચન શક્તિ વધશે અને ભોજન ઝડપથી પચી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
