Winter Foods: શિયાળામાં આ 4 વસ્તુઓ ખાશો તો બનશો તાકતવર, શરીરને ગરમ રાખી એનર્જી વધારે આ સુપરફુડ
Winter Superfoods: ઠંડીની ઋતુમાં સ્વસ્થ રહેવું હોય તો એવી વસ્તુઓને ડાયટમાં સામેલ કરવી જોઈએ જે શરીરને ગરમી પણ આપે અને રોગથી બચાવે. આજે તમને શિયાળાના 4 સુપરફુડ વિશે જણાવીએ. આ વસ્તુઓને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી શિયાળામાં બીમાર નહીં પડો.
Trending Photos
Winter Superfoods: શિયાળાની શરૂઆત થતાં જ ઠંડી હવાના કારણે વાયરલ ફીવર, શરદી, ઉધરસ, થાક જેવી સમસ્યા વધવા લાગે છે. આ વાતાવરણમાં જેમની ઇમ્યુનિટી નબળી હોય તે ઝડપથી બીમાર પડી જાય છે. પરંતુ જો લોકો પોતાની ડાયટમાં થોડો ફેરફાર કરે તો શરીર શિયાળા દરમિયાન તાકવર અને એનર્જેટિક રહી શકે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ઠંડીમાં યોગ્ય લાઈફસ્ટાઈલ અને હેલ્ધી ફૂડ લેવાથી શરીર બીમારીઓથી બચી જાય છે અને શરીરમાં એનર્જી પણ જળવાઈ છે. આજે તમને એવા ફૂડ વિશે જણાવીએ જેને ખાવાથી ઠંડી ભાગે છે અને શરીરની એનર્જી વધે છે આ વસ્તુઓ શરીરને ગરમી આપે છે અને ઇમ્યુનિટી પણ બુસ્ટ કરે છે.
શિયાળાના 4 સુપર ફૂડ
બાજરાની રોટલી
શિયાળાની ઋતુમાં બાજરાની રોટલીને ડાયટમાં એડ કરો. આ સીઝનમાં બાજરાના રોટલા, રોટલી ખાવાથી શરીરને ગરમાવો અને એનર્જી મળે છે.. શિયાળામાં બાજરાની રોટલી સુપર ફૂડ સમાન છે. બાજરો કેલ્શિયમ, આયરન, ફાઇબર અને પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે. તેનાથી પેટ ભરેલું રહે છે અને શરીરને ગરમી મળે છે.
ખજૂર
શિયાળામાં ખજૂર પણ ખાવો જોઈએ. ખજૂર શરીરને ઠંડીમાં ગરમ રાખવામાં મદદ કરે છે અને એનર્જી વધારે છે. ખજૂરમાં વિટામિન એ, વિટામિન બી, પોટેશિયમ અને ફાઇબર ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ખજૂર ખાવાથી પાચન સારું રહે છે અને નબળાઈ તેમજ થાક દૂર થાય છે. શિયાળામાં દિવસ દરમિયાન ત્રણથી ચાર ખજૂર ખાઈ શકાય છે. શિયાળામાં ગરમ દૂધ સાથે પણ ખજૂર લઈ શકો છો.
ગોળ
ગોળ સુપર ફુડ છે જે આયરનથી ભરપૂર હોય છે. શિયાળામાં ગોળ સૌથી બેસ્ટ એનર્જેટિક ફૂડ ગણાય છે. ગોળ ખાવાથી શરીરમાં આયરન પણ વધે છે. તે શરીરમાં ગરમાવો લાવે છે અને ગળ્યું ખાવાની ક્રેવિંગ પણ ઓછી કરે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર રાત્રે સુતા પહેલા હળદર અને ગોળ વાળું દૂધ પીવું સૌથી બેસ્ટ રહે છે.
આદુ અને લસણ
શિયાળામાં જે લોકોને વારંવાર શરદી અને ઉધરસ થતી હોય તેમણે આદુ અને લસણનું સેવન કરવું જોઈએ. આદુ અને લસણ શરીરને ગરમ રાખે છે. લસણ ઇન્ફેક્શનથી લડવામાં મદદ કરે છે અને બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધારે છે. શિયાળામાં આદુનો ઉપયોગ ચા, ઉકાળા વગેરેમાં કરી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે