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Superfood For Women: 30 વર્ષ પછી દરેક મહિલાના આહારમાં હોવા જ જોઈએ એવા 5 સુપરફુડ વિશે જાણો

Superfood For Women: મહિલાઓને પુરુષોની સરખામણીમાં વધારે પોષણ અને વધારે શક્તિની જરૂર પડે છે. એટલા માટે જ 30 વર્ષ પછી દરેક મહિલાઓ આ 5 સુપરફુડને આહારમાં સામેલ કરવા જોઈએ. તેનાથી વધતી ઉંમરે થતી ઘણી સમસ્યાથી બચી શકાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 07, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:27 AM IST
Superfood For Women: 30 વર્ષ પછી દરેક મહિલાના આહારમાં હોવા જ જોઈએ એવા 5 સુપરફુડ વિશે જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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