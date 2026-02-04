Twins Baby: કોને ટ્વિન્સ થવાના ચાન્સ હોય સૌથી વધુ ? ગર્ભમાં 2 બાળકો છે તે શરુઆતમાં કેવી રીતે ખબર પડે ?
Twins Baby: તાજેતરમાં જ સાઉથ સુપરસ્ટાર રામચરણ અને તેની પત્ની ઉપાસના જોડિયા બાળકોના માતાપિતા બન્યા. ત્યારથી જ જોડિયા બાળકોના જન્મની વાત ચર્ચામાં છે. ઘણા કપલ એવા હોય છે જેમને એક પ્રેગ્નેસીમાં જ ટ્વિન્સ બાળકો જોઈતા હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કપલને ટ્વિન્સ થાય તેવા ચાન્સ ક્યારે વધારે હોય અને ગર્ભમાં એક નહીં 2 બાળક છે તે કેવી રીતે ખબર પડે.
Twins Baby: લગ્નના થોડા વર્ષો પછી દરેક કપલને તેના જીવનમાં નાનકડા મહેમાનનું આગમન થાય તેની રાહ હોય છે. બાળક માટે પ્લાનિંગ કરતા કપલને જ્યારે ખબર પડે કે તેમની ઈચ્છા પુરી થવાની છે ત્યારે તેમની ખુશીનો પાર નથી હોતો. અને આ ખુશી ત્યારે બમણી થઈ જાય છે જ્યારે એ વાતની ખબર પડે તે તેમના ઘરે એકસાથે ડબલ ખુશીઓ આવવાની છે. જેમકે તાજેતરમાં જ સુપરસ્ટાર રામચરણના ઘરે એક દીકરો અને એક દીકરીનો જન્મ એક સાથે થયો. જો કે ફક્ત રામચરણ જ નહીં કરણ જોહર, ક્રિષ્ના અભિષેક, રુબીના દિલેક, સંજય દત્ત, ક્રિષ્ના અભિષેક સહિતના કલાકારો પણ જોડીયા બાળકોના માતાપિતા બન્યા છે. ઘણા કપલ એવા હોય છે જેમને એક પ્રેગ્નેસીમાં બે બાળકો આવી જાય તેવી ઈચ્છા હોય છે. તો ચાલો જાણીએ ટ્વિન્સ બાળકો થવાના ચાન્સ ક્યારે વધારે હોય અને ગર્ભમાં ટ્વિન્સ બાળકોનો જન્મ કેવી રીતે થાય છે.
આઈડેંટિકલ ટ્વિન્સ
ટ્વિન્સ પણ 2 પ્રકારના હોય છે. જેમાં પહેલા હોય છે આઈડેંટિકલ ટ્વિન્સ. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક બીજ એક જ સ્પર્મ દ્વારા ફર્ટિલાઈઝ થાય પણ પછી ફર્ટિલાઈઝ થયેલા બીજના 2 ભાગ અને ગર્ભમાં અલગ અલગ વિકસિત થાય. આ બાળકોના ડીએનએ એક સમાન હોય છે. 99 ટકા કેસમાં આવા બાળકો એક સમાન દેખાતા હોય છે અને તેમનું જેન્ડર પણ સેમ હોય છે એટલે કે એક સાથે બે દીકરા કે દીકરીનો જન્મ થાય.
ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ
ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ એવા બાળકો હોય છે જેમાં એક સમયે મહિલાની ઓવરીમાંથી 2 બીજ છુટ્ટા પડ્યા હોય અને બંને બીજ અલગ અલગ સ્પર્મ દ્વારા ફર્ટિલાઈઝ થાય. આવા બાળકોના ડીએનએ અલગ હોય છે, તે દેખાવમાં પણ અલગ હોય છે અને તેમનું જેન્ડર પણ અલગ અલગ હોય શકે છે. જેમકે એક દીકરો અને એક દીકરી થવા.
ટ્વિન્સ બાળકો થવાના ચાન્ચ ક્યારે વધારે ?
ટ્વિન્સ બાળકો થવાની સંભાવના અલગ અલગ કારણો પર આધાર રાખે છે. આ કારણો નીચે દર્શાવ્યાનુસારના છે.
1. આનુવંશિક કારણ. જો માં ના પરિવારમાં કોઈને પહેલા ટ્વિન્સ બાળકો થયા હોય તો સંભાવના વધી જાય છે કે દીકરીને પણ ટ્વિન્સ બાળકો થાય.
2. 30 થી 35 વર્ષથી વધુની વયની મહિલાઓમાં ફોકિલ સ્ટિમુલેટિંગ હોર્મોનનું સ્તર વધી જાય છે. જેના કારણે એક સાથે બે બીજ રિલીઝ થવાની સંભાવના વધુ હોય છે. તેથી ઉંમરના કારણે પણ ટ્વિન્સ બાળકો થવાના ચાન્સ વધે છે.
3. ગર્ભધારણ માટે આઈવીએફ જેવી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી હોય તો તેમાં પણ ટ્વિન્સ થવાની શક્યતા વધારે હોય છે કારણ કે તેમાં ગર્ભાશયમાં એક કરતાં વધારે ભ્રૂણ મુકવામાં આવે છે. જેના કારણે ટ્વિન્સ થવાની સંભાવના વધી જાય છે.
4. કેટલાક સંશોધન એવું પણ કહે છે કે લાંબી અને વધારે બીએમઆઈ વાળી મહિલાઓને પણ ટ્વિન્સ થાય તેની સંભાવના સામાન્ય સ્ત્રી કરતાં થોડી વધારે હોય છે.
ટ્વિન્સ બાળકો વિશે કેવી રીતે ખબર પડે ?
ગર્ભાવસ્થાના શરુઆતી સમયમાં ગર્ભમાં ટ્વિન્સ બાળકો છે તે વાતની ખબર બ્લડ રિપોર્ટ અને અન્ય લક્ષણો પરથી પડે છે. ટ્વિન્સ પ્રેગ્નેસીમાં બ્લડ ટેસ્ટમાં એચસીજી હોર્મોનનું સ્તર સામાન્ય કરતાં વધારે હોય છે. આ સિવાય ગર્ભાવસ્થામાં સ્ત્રીનું વજન ઝડપથી વધે છે. બે બાળકો હોવાના કારણે સ્ત્રીને વધારે થાક અને નબળાઈ લાગી શકે છે. શરુઆતી લક્ષણો સિવાય ગર્ભાવસ્થાના 10 સપ્તાહ પછી અલ્ટ્રાસાઉંડ કરવામાં આવે ત્યારે 2 અલગ અલગ ધબકારા સંભળાય છે. તેના પરથી જાણી શકાય છે કે ગર્ભમાં 2 બાળકો છે.
