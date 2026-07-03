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બસ 3 સ્ટેપ ફોલો કરો અને થઈ જાવ સ્ટ્રેસ ફ્રી, દરેક વાતની ચિંતા કરી સ્ટ્રેસ લેતી મહિલાઓ ખાસ જાણે

Stress Management: અનેક મહિલાઓ એવી હશે જે સતત સ્ટ્રેસ અને ચિંતાનો શિકાર હોય છે. કારણ વિના દરેક વાતમાં ચિંતા કરવી મેન્ટલ હેલ્થ ખરાબ કરે છે અને સાથે જ શારીરિક સમસ્યા પણ વધારે છે. આજે તમને સ્ટ્રેસ ફ્રી રહેવાના 3 સરળ સ્ટેપ જણાવીએ. આ સ્ટેપ ફોલો કરી તમે મનથી હળવા ફૂલ જેવા થઈ જશો. તમને લાગશે આ કામ પહેલા શા માટે ન કર્યું ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 03, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:33 AM IST
બસ 3 સ્ટેપ ફોલો કરો અને થઈ જાવ સ્ટ્રેસ ફ્રી, દરેક વાતની ચિંતા કરી સ્ટ્રેસ લેતી મહિલાઓ ખાસ જાણે
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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