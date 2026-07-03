/બસ 3 સ્ટેપ ફોલો કરો અને થઈ જાવ સ્ટ્રેસ ફ્રી, દરેક વાતની ચિંતા કરી સ્ટ્રેસ લેતી મહિલાઓ ખાસ જાણે

Stress Management: મોટાભાગે મહિલાઓ સ્ટ્રેસ અને કારણ વિનાની ચિંતાથી પરેશાન રહેતી હોય છે. આજની દોડધામ ભરેલી જિંદગીમાં કોઈપણ વાતનો સ્ટ્રેસ ન રહે તે વાત તો શક્ય નથી. પરંતુ સ્ટ્રેસને મેનેજ કરવો શક્ય છે. સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવો પણ એટલા માટે જરૂરી છે કે તેનાથી ધીરે ધીરે માનસિક સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થાય છે અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ ગંભીર અસર પડે છે. મહિલાઓ સૌથી વધુ સ્ટ્રેસનો શિકાર રહેતી હોય છે. જો સમયસર સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવામાં ન આવે અને સ્ટ્રેસના લક્ષણોને ઇગ્નોર કરવામાં આવે તો તે માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થાય છે.
મહિલા સ્ટ્રેસમાં છે તે કેવી રીતે ખબર પડે?
આ પણ વાંચો: ચોમાસામાં દર વર્ષે વધે આંખ આવવાના કેસ
- સતત ઉદાસીનો અનુભવ થવો કે પછી નાની મોટી દરેક વાતમાં ચિંતા કરે.
- સારી બાબતમાં પણ નેગેટીવ વિચાર આવે અને ચિંતા થવા લાગે.
- રાત્રે બરાબર ઊંઘ ના આવે. અથવા તો ઊંઘ થોડી થોડી કલાકે ઉડી જાય.
- કોઈપણ કામ કરવામાં મન ન લાગે.
- વારંવાર માથામાં દુખાવાનો અનુભવ થાય
- લોકોની સાથે વાત કરવામાં કે બેસવામાં કંટાળાનો અનુભવ થાય.
- અકારણ ગુસ્સો આવે.
મેન્ટલ હેલ્થને સારી રાખવા અને સ્ટ્રેસ દૂર કરવા શું કરી શકાય ?
મેન્ટલ હેલ્થ સારી રાખવી હોય તો સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ જરૂરી છે. સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવા માટે આ ત્રણ સ્ટેપ ફોલો કરવાનું શરૂ કરો. આ ત્રણ સ્ટેપ ફોલો કરવાથી દિનચર્યા સંતુલિત થશે અને અકારણ ચિંતાઓ ઘટી જશે. જેના કારણે ધીરે ધીરે મેન્ટલ હેલ્થ સુધરશે અને સ્ટ્રેસ પણ ઓછો થવા લાગશે.
આ પણ વાંચો: Vitamin C: શરીરની વિટામિન સીની જરૂરીયાતને સમજો
1. રોજના કામનું લિસ્ટ તૈયાર કરવું
મહિલાઓને સૌથી વધારે સ્ટ્રેસ રોજના કામનું હોય છે. તેઓ એટલી ચિંતા કરે છે કે ઘણી વખત જરૂરી કામ ભૂલી જાય છે જેના કારણે તેમનો સ્ટ્રેસ વધી જાય છે. આવું ન થાય તે માટે દિવસની શરૂઆતમાં કે રાત્રે સુતા પહેલા બીજા દિવસની દિનચર્યા સેટ કરી લો. દિવસની શરૂઆતમાં એક કાગળ પર દિવસ દરમિયાન કયા મહત્વના કામ ક્યારે કરવા છે તેની યાદી બનાવી લો.. તે યાદી અનુસાર એક પછી એક કામ પૂરા કરો.. આમ કરવાથી બે ફાયદા થશે એક તો ટાઈમ મેનેજ થઈ જશે અને બીજું તમે જરૂરી કામ ભૂલશો નહીં જેના કારણે સ્ટ્રેસ વધશે નહીં.
2. મેડીટેશન અને યોગ કરો
સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે મનને શાંત રાખવું. મનને શાંત રાખવા માટે રોજ સવારે ઊંડા શ્વાસ લેવા અને મુકવાની કસરત કરો અને સાથે જ યોગ તેમજ મેડીટેશન જેવી એક્ટિવિટી કરો. શરૂઆતમાં મેડીટેશન કરતી વખતે પણ મન અશાંત થશે પરંતુ મેડીટેશન કરવાનું છોડવું નહીં. ધીરે ધીરે મન શાંત થવા લાગશે.
આ પણ વાંચો: બારમાસી ફૂલના ફાયદા જાણો
3. સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ ઓછો કરો
માનસિક સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ ઓછો કરવો. ખાસ કરીને રાત્રે સુતા પહેલા અને સવારે જાગીને મોબાઈલથી દૂર રહો. મોબાઈલ પર સતત વિડીયો જોવાથી પણ માનસિક સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થાય છે. સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવા માટે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ ઓછો કરો. જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે મ્યુઝિક સાંભળો, પોતાને ગમતી એક્ટિવિટી કરો અથવા તો વોક કરવા નીકળો. જો તમે સ્ક્રીન ટાઈમ ઘટાડી નાખશો તો પણ તમારો સ્ટ્રેસ ઓછો થઈ જશે.
આ ત્રણ મહત્વના કામ કરવાની સાથે સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ઊંઘ કરવી જરૂરી છે. તેના માટે રાત્રે સૂવાનો સમય અને સવારે જાગવાનો સમય નક્કી રાખો. દિવસ દરમિયાન સંતુલિત અને પૌષ્ટિક આહાર લો. રોજ 30 મિનિટ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરો.. એકલા રહેવાને બદલે પરિવારના લોકો સાથે કે મિત્રો સાથે સમય પસાર કરો અને પોતાની વાતો શેર કરો. બસ આ કામ કરી લેશો તો સ્ટ્રેસ કોઇપણ જાતની દવા કે ટ્રીટમેન્ટ વિના મેનેજ થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)