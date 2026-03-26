ગુજરાતી ન્યૂઝHealthWellness Tips: લોહી બનાવવાનું મશીન છે આ 4 વસ્તુઓ, હીમોગ્લોબિન ઓછું હોય તો આજથી ખાવા લાગો

Wellness Tips: લોહી બનાવવાનું મશીન છે આ 4 વસ્તુઓ, હીમોગ્લોબિન ઓછું હોય તો આજથી ખાવા લાગો

Wellness Tips For Women: હીમોગ્લોબિન લેવલ ઓછું હોય તો તેને દવા વિના નેચરલી વધારવામાં મદદ કરે તેવી 4 વસ્તુઓ વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ 4 વસ્તુઓને લોહી બનાવવાનું મશીન પણ કહી શકાય કારણ કે આ વસ્તુઓ ઝડપથી હીમોગ્લોબિન વધારવામાં મદદ કરે છે. મહિલાઓએ આ વસ્તુઓ ડાયટમાં એડ કરવી જ જોઈએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:48 PM IST
  • હીમોગ્લોબિન વધારવા શું ખાવું ?
  • શરીરમાં હિમોગ્લોબિનનું સ્તર જળવાઈ રહે તે ખૂબ જરૂરી હોય છે.
  • લોહી બનાવવાનું મશીન છે આ 4 વસ્તુઓ

Wellness Tips: લોહી બનાવવાનું મશીન છે આ 4 વસ્તુઓ, હીમોગ્લોબિન ઓછું હોય તો આજથી ખાવા લાગો

Wellness Tips For Women: 35 વર્ષની ઉંમર પછી મહિલાઓને મેનોપોઝની અસર થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. મેનોપોઝ સુધીમાં મહિલાને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત અલગ અલગ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. જેમાંથી એક સમસ્યા છે હિમોગ્લોબિનની ખામી. મહિલા દર મહિને પિરિયડ દરમિયાન પણ શરીરમાંથી ઘણું બધું લોહી ગુમાવે છે. જેના કારણે શરીરમાં લોહીની ઉણપ સર્જવાની સમસ્યા વધી જતી હોય છે. 

સામાન્ય રીતે પણ પુરુષો કરતાં મહિલાઓને આયરનની જરૂર વધુ હોય છે. વધતી ઉંમરે મહિલાઓમાં લોહીની ઉણપની શક્યતા વધી જાય છે. શરીરમાં હિમોગ્લોબિનનું સ્તર ઘટી જાય તો દવાની મદદથી હિમોગ્લોબીન વધારવું પડે છે. શરીરમાં હિમોગ્લોબિનનું સ્તર જળવાઈ રહે તે ખૂબ જરૂરી હોય છે. જો શરીરમાં હિમોગ્લોબિન ઘટી જાય તો શરીરમાં ઓક્સિજન સપ્લાયમાં પણ બધા ઉત્પન્ન થાય છે જેના કારણે પણ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા થઈ શકે છે. હિમોગ્લોબિન સંબંધિત સમસ્યાઓથી બચવું હોય તો આહારમાં કેટલીક વસ્તુઓ સામેલ કરી શકાય છે. 

દૈનિક આહારની 4 વસ્તુઓ એવી છે જે આયરનથી ભરપૂર હોય છે અને આ વસ્તુઓ શરીરમાં હિમોગ્લોબિનનું સ્તર ઝડપથી વધારે છે. આ ચાર વસ્તુઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ..

રાગી 

રાગી હિમોગ્લોબિન વધારવા માટે સૌથી બેસ્ટ કુદરતી અનાજ છે. રાગી આયરનથી ભરપૂર હોય છે અને તેમાં એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ પણ હોય છે. હિમોગ્લોબિન વધારવા માટે રાગીનો લોટ ડાયટમાં સામેલ કરી શકાય છે. ફણગાવેલી રાગી પણ આયરનને અવશોષિત કરવામાં મદદ કરે છે અને તેનાથી હિમોગ્લોબિનનું સ્તર ઝડપથી વધે છે. 

પાલક 

પાલકની ભાજી પણ આયરનથી ભરપૂર હોય છે. ડાયટમાં પાલક સામેલ કરવાથી પણ હિમોગ્લોબીન વધારવામાં મદદ મળી શકે છે. પાલક માં આયરન સહિત ફોલિક એસિડ, કેલ્શિયમ અને વિટામીન એ પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. મહિલાઓએ પોતાની ડાયટમાં પાલક પણ સામેલ કરવી જોઈએ. 

દાડમ 

હિમોગ્લોબિન લેવલ ઝડપથી વધારવું હોય તો દાડમનો સમાવેશ પણ ડાયટમાં કરો. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર દાડમ ખાવાથી પણ હિમોગ્લોબીન વધારવામાં મદદ મળે છે. દાડમ આયરનથી ભરપૂર હોય છે અને તેને ખાવાથી શરીરમાં કેલ્શિયમ અને ફાઇબર પણ વધે છે. રોજ એક બાઉલ દાડમ ખાવાથી ઝડપથી ફાયદો જોવા મળે છે. 

સોયાબીન 

શાકાહારી લોકો માટે સોયાબીન પ્રોટીન અને આયરનનો સૌથી સારો સોર્સ છે. હિમોગ્લોબિન વધારવા માટે સોયાબીનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સોયાબીનને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી શરીરની પ્રોટીનની જરૂરિયાત પણ પૂરી થાય છે અને હિમોગ્લોબિન પણ ઝડપથી વધે છે. 

કાળી દ્રાક્ષ

35 વર્ષની ઉંમર પછી દરેક મહિલાએ રોજ થોડી કાળી દ્રાક્ષ ખાવી જોઈએ. પાણીમાં પલાળેલી કાળી દ્રાક્ષ આયરન વધારવા માટે સૌથી સારો વિકલ્પ છે. કાળી દ્રાક્ષ શરીરમાં હિમોગ્લોબિનનું સ્તર ઝડપથી વધારે છે. સૌથી બેસ્ટ છે કે તમે રોજ 10 થી 12 કાળી દ્રાક્ષ પાણીમાં પલાળી સવારે ખાલી પેટ ખાઈ લો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

