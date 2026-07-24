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કામનું દબાણ કે બ્રેન કેન્સરનો સંકેત? સતત થતા તણાવને સામાન્ય ગણવાની ભૂલ ન કરો, જાણો ડોક્ટર્સની ચેતવણી

જો તમે પણ ખુબ તણાવનો અનુભવ કરો છો, જેને તમે કામનું ભારત માણો છો તો આ ચેતવણી તમારા માટે હોઈ શકે છે? ડોક્ટર જણાવી રહ્યાં છે કે બ્રેન કેન્સર થવા પર ક્યા સંકેતો જોવા મળે છે?

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 24, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:56 PM IST
કામનું દબાણ કે બ્રેન કેન્સરનો સંકેત? સતત થતા તણાવને સામાન્ય ગણવાની ભૂલ ન કરો, જાણો ડોક્ટર્સની ચેતવણી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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