/World Brain Tumour Day 2026: બ્રેન ટ્યુમરના 5 શરૂઆતી લક્ષણ, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે

World Brain Tumour Day 2026: દર વર્ષે 8 જૂન વિશ્વ બ્રેન ટ્યુમર દિવસ મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસે લોકોને બ્રેન ટ્યુમર પ્રત્યે જાગૃત કરવામાં આવે છે. તેના શરૂઆતી લક્ષણની ઓળખ જો સમય રહેતા કરવામાં આવે તો તમે ઘણી બીમારીથી બચી શકો છો. બ્રેન ટ્યુમર એક એવી ગંભીર બીમારી છે, જેમાં અંદરને અંદર આપણું શરીર ખોખલું થવા લાગે છે. ઘણીવાર તેના શરૂઆતી સંકેત સામાન્ય હોય છે અને લોકો તેને નજરઅંદાજ કરે છે. સ્વાસ્થ્યને લઈને કોઈ સંકેતને હળવાશથી ન લેવા જોઈએ, બાકી તે ગંભીર બીમારીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. જો તમે પણ બ્રેન ટ્યુમરના શરૂઆતી લક્ષણની ઓળખ કરવા ઈચ્છો છો તો આવો જાણીએ તમારે કઈ વસ્તુને નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ.
શું છે બ્રેન ટ્યુમર?
સૌથી પહેલા આવો જાણીએ બ્રેન ટ્યૂમર શું છે? તો ઓવો તમને જણાવીએ. બ્રેન ટ્યુમર મગજમાં બનનાર કોશિકાઓ હોય છે, ડતે ટ્યુમરનો આકાર વધવા પર બીમારીને વધારે છે અને મગજ પર દબાણ ઉભું કરે છે, જેનાથી શરીર અને મગજના કાર્ય પર ખરાબ અસર પડે છે.
બ્રેન ટ્યુમરના શરૂઆતી લક્ષણ
1. યાદશક્તિમાં ઘટાડો
ડો. ઉમાશંકર શર્મા જણાવે છે કે બ્રેન ટ્યુમરના શરૂઆતી લક્ષણોમાંથી એક છે યાદશક્તિ અને વિચારવાની ક્ષમતામાં ઘટાડો થવો અને તેમાં ફેરફાર થતો રહેવો. વારંવાર ભૂલી જવું, જો તમને મૂંઝવણ લાગે, તો તમારે તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
2. નબળાઈ અથવા નિષ્ક્રિયતા આવે છે
જો તમારા શરીરના કોઈ ભાગમાં નબળાઈ કે નિષ્ક્રિયતા જેવી સમસ્યા થાય છે તો તે બ્રેન ટ્યુમરનો સંકેત હોઈ શકે છે અને તેને નજરઅંદાજ ન કરો. હાથ કે પગમાં નબળાઈ કે હાલવા-ચાલવામાં સમસ્યા થાય તો ડોક્ટરની સલાહ લો.
3. વારંવાર આવતા હુમલા
જો તમને વારંવાર હુમલો આવે છે તો તે બ્રેન ટ્યુમર હોઈ શકે છે. શરીર અચાનક ધ્રૂજવા લાગવું, હાથ-પગ પર નિયંત્રણ ગુમાવી દેવું, આ નાની-મોટી વસ્તુ નથી પરંતુ ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.
4. વારંવાર માથામાં તીવ્ર દુખાવો
જો તમારૂ માથુ સતત દુખી રહ્યું છે અને કોઈ ઉપાય કર્યા બાદ પણ રાહત મળતી નથી તો તમારે સાવધાન થઈ જવાની જરૂર છે. ઉઠવા સમયે માથામાં દુખાવો થવો, દુખાવામાં ધીમે-ધીમે વધારો થાય તો તેને અવગણશો નહીં.
5. આંખની દ્રષ્ટિ ઝાંખી પડવી
બ્રેન ટ્યુમરની અસર આંખ પર પણ જોવા મળી શકે છે. દ્રષ્ટિ ઝાંખી પડવી, અચાનક નજર નબળી પડવી, આંખની સામે અંધારૂ છવાઈ જવા જેવી સમસ્યા થાય તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.