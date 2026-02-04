World Cancer Day 2026: આ 5 કેન્સરના કેસ ભારતમાં સૌથી વધુ, જાણો જીવલેણ રોગથી બચવા લોકોએ શું કરવું ?
World Cancer Day 2026: કેન્સર જેવી જીવલેણ બીમારીથી લોકોને અવગત કરવા માટે દુનિયાભરમાં 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ વિશ્વ કેન્સર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો ચાલો આજે તમને ભારતમાં સૌથી વધુ કયા કેન્સરના કેસ જોવા મળે અને અને તેનાથી બચવાનો રસ્તો શું છે તે જણાવીએ.
World Cancer Day 2026: 4 ફેબ્રુઆરીનો દિવસ ખૂબ જ ખાસ હોય છે.. કારણ કે આ દિવસે દુનિયાભરમાં વર્લ્ડ કેન્સર ડેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ દિવસની ઉજવણી પણ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે ભારત સહિત દુનિયાભરમાં કેન્સરના કેસ ખૂબ જ ઝડપથી વધતા જોવા મળે છે. કેન્સર એક જીવલેણ રોગ છે અને તેનાથી બચવાનો સૌથી પહેલો રસ્તો છે કેન્સર પ્રત્યે જાગૃતિ. લોકોમાં આ જાગૃતિ આવે તે હેતુથી દર વર્ષે દુનિયાભરમાં 4 ફેબ્રુઆરીએ વિશ્વ કેન્સર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.
દુનિયાભરના દેશોની સાથે ભારતમાં પણ કેન્સરના કેસ ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. કેન્સરને લઈને હેલ્થ એક્સપર્ટ પણ જાણકારી આપતા જ હોય છે. પરંતુ જરૂરી છે કે લોકો પણ આ જીવલેણ રોગના લક્ષણોને સમજે. કેન્સર એવી બીમારી છે જેનાથી બચીને રહેવું હોય તો લોકોએ જ પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને આદતોમાં સમયસર જરૂરી સુધારા કરવા જોઈએ. સાથે જ કેન્સરની ચેતવણીના લક્ષણોને શરૂઆતમાં જ સમજી લેવા જોઈએ. જો આ લક્ષણોને શરૂઆતમાં ઇગ્નોર કરવામાં આવે તો પછી પરિસ્થિતિ હાથમાંથી નીકળી શકે છે. ઘણા કેસમાં દર્દી કેન્સરના લક્ષણોને એટલા સમય સુધી ઇગ્નોર કરે છે કે પછી જ્યારે ડોક્ટર પાસે જાય છે ત્યારે કેન્સર શરીરમાં ફેલાઈ ગયું હોય. આજે તમને ભારતમાં સૌથી વધુ જોવા મળતા પાંચ કેન્સર વિશે અને તેના લક્ષણો વિશે જણાવીએ.
ભારતમાં સૌથી વધુ જોવા મળતા 5 કેન્સર
બ્રેસ્ટ કેન્સર
ભારતમાં મહિલાઓમાં બ્રેસ્ટ કેન્સરના કેસ સૌથી વધુ જોવા મળે છે. બ્રેસ્ટ કેન્સર ફક્ત મોટી ઉંમરની મહિલાઓમાં જોવા મળે છે તેવું નથી નાની ઉંમરની મહિલાઓ પણ આ કેન્સરનો ભોગ બની શકે છે. આ કેન્સર સાઇલેન્ટ કિલર છે જેના શરૂઆત લક્ષણોને મોટાભાગે ઇગ્નોર કરી દેવામાં આવે છે અને પછી સ્થિતિ બગડી જાય છે. બ્રેસ્ટ કેન્સરના લક્ષણોની વાત કરીએ તો તેમાં બ્રેસ્ટમાં ગાંઠ થઈ હોય તેવો અનુભવ થાય છે, નીપલમાંથી ડિસ્ચાર્જ થાય છે અથવા બ્રેસ્ટની સાઈઝમાં ફેરફાર જેવા શરૂઆત લક્ષણો જોવા મળે છે.
ઓરલ કેન્સર
ઓરલ કેન્સરના કેસ પણ ભારતમાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે. આ કેન્સર થવાનું મુખ્ય કારણ ગુટખા, તમાકુ જેવી વસ્તુઓનું વધારે પડતું સેવન હોય છે. ભારતમાં પુરુષોમાં મોઢાના કેન્સરના કેસ સૌથી વધુ જોવા મળે છે. કેન્સરના કેસમાં દર્દીને સૌથી મોડી ખબર પડે છે કારણ કે આ કેન્સરના શરૂઆતથી લક્ષણોને લોકો સામાન્ય ગણીને ઇગ્નોર કરે છે. આ કેન્સરનું સૌથી સામાન્ય લક્ષણ છે મોઢામાં ચાંદા પડવા. જો મોઢામાં ચાંદુ પડે અને બે સપ્તાહ સુધી તે મટે નહીં અથવા અવાજ ભારે થઈ જાય કે ગળે ખોરાક ઉતારવો મુશ્કેલ જણાય તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ
સર્વાઇકલ કેન્સર
ભારતીય મહિલાઓમાં મોતનું બીજું કારણ સર્વાઇકલ કેન્સર હોય છે. સર્વાઇકલ કેન્સરમાં રાહતની વાત એ છે કે જો સમયસર સ્ક્રીનીંગ અને વેક્સિન લઈ લેવામાં આવે તો આ કેન્સરને રોકી શકાય છે. મહિલાઓમાં સૌથી વધુ જોવા મળતું આ બીજું કેન્સર છે. સર્વાઇકલ કેન્સરના લક્ષણોમાં ઇન્ટરકોર્સ પછી બ્લડિંગ થવું, પિરીયડ સાયકલની વચ્ચે બ્લડિંગ થવું, પેટના નીચેના ભાગમાં સતત દુખાવો થવો અને અસામાન્ય ડિસ્ચાર્જ છે.
ફેફસાનું કેન્સર
ભારતમાં ફેફસાના કેન્સરના કેસ પણ સૌથી વધુ જોવા મળે છે. લંગ કેન્સર એટલે કે ફેફસાના કેન્સરનું કારણ લોકોની સિગરેટ પીવાની કુટે હોય છે. સિગરેટ પીવાની કુટેવ પછી વધતું પ્રદૂષણ અને પેસિવ સ્મોકિંગ પણ આ કેન્સરનું કારણ બને છે. ફેફસાના કેન્સરની સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે આ બીમારી ગંભીર સ્ટેજમાં પહોંચી જાય પછી તેના લક્ષણ જોવા મળે છે. આ કેન્સરના લક્ષણોમાં સતત ઉધરસ આવવી, કફમાં લોહી નીકળવું, શ્વાસ ફૂલી જવો અને અચાનક વજન ઘટી જવાનો સમાવેશ થાય છે.
કોલન કેન્સર
કોલન કેન્સર એટલે કે કોનોરેકટલ કેન્સરના કેસ પણ ભારતમાં વધી રહ્યા છે. આ કેન્સરનું મુખ્ય કારણ છે જંક ફૂડ ખાવું અને શરીરમાં ફાઇબરની ખામી હોય છે. આ કેન્સર યુવાનોમાં વધારે જોવા મળે છે. ઓછા ફાઇબરવાળી ડાયટના કારણે કોલન કેન્સર ઝડપથી વધે છે. આ કેન્સરના શરૂઆતથી લક્ષણ પણ ગેસ, કબજિયાત જેવા હોય છે જેને લોકો સામાન્ય સમજીને ઇગ્નોર કરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિને પેટ સાફ ન આવતું હોય, મળ સાથે લોહી નીકળતું હોય, પેટમાં મરોડ ઉપરથી હોય, ભૂખ ન લાગતી હોય તો તે કેન્સરના લક્ષણ હોઈ શકે છે તેથી સમયસર ચેકઅપ કરાવી લેવું.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર કેન્સરની સારવાર કરી દર્દીનો જીવ બચાવવો શક્ય છે પરંતુ આવું ત્યારે બને જ્યારે સ્ટેજ 1 કે સ્ટેજ 2 માં કેન્સર વિશે ખબર પડી જાય અને સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવે. તેથી જ જરૂરી છે કે લોકો કેન્સર જેવી બીમારીને ગંભીરતાથી લે. જરૂરી નથી કે શરીરમાં થતી દરેક સમસ્યા કેન્સરનું લક્ષણ હોય પરંતુ શરીરમાં અચાનક જો અસામાન્ય ફેરફાર જણાય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી યોગ્ય તપાસ ચોક્કસથી કરાવી જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
