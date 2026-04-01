Health Tips: શરીર સ્વસ્થ રહે તે માટે એક દિવસમાં કેટલું ચાલવું જોઈએ? વોકના આ 5 ફાયદા ખાસ જાણો
Walk Benefits: અત્યારની ભાગદોડ અને તણાવવાળી જિંદગીમાં સ્વસ્થ રહેવા માટે ચાલવું એ ખુબ જરૂરી છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે વ્યક્તિએ દિવસમાં કેટલા કલાક ચાલવું જોઈએ? આ માહિતી તમારે ખાસ જાણવી જોઈએ.
Trending Photos
અત્યારની ભાગદોડવાળી જિંદગીમાં લાઈફસ્ટાઈલ હેલ્ધી રાખવી એક મોટો પડકાર બની ગયો હોય તેવું લોકોને લાગે છે. રોકેટ સ્પીડે ભાગી રહેલી લાઈફમાં લોકોને પોતાના માટે જ ટાઈમ મળી શકતો નથી ત્યારે સ્વાસ્થ્ય હેલ્ધી રહે તે માટે ચાલવાનું તો જાણે મોટું કામ બની જાય છે. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે આ ભાગદોડવાળી લાઈફમાં પણ ચાલવું ખુબ જરૂરી છે. મોટાભાગના લોકો લાંબા સમય સુધી બેસીને કામ કરે છે. ઓફિસમાં કામ, મોબાઈલ અને લેપટોપના વધતા ઉપયોગને કારણે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઘટી રહી છે. આવામાં રોજ ચાલવું સ્વાસ્થ્ય માટે ખુબ ફાયદાકારક છે. નેશનલ લાઈબ્રેરી ઓફ મેડિસિનમાં છપાયેલા રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે રોજ ચાલવું એ ખુબ જ સરળ પરંતુ શરીરને સ્વસ્થ રાખવાની એક ઉત્તમ કસરત છે. નિયમિત વોક કરવાથી શરીર ફીટ રહે છે અને અનેક ગંભીર બીમારીઓનું જોખમ પણ ઘટી શકે છે. પરંતુ લોકોના મનમાં એક સવાલ ઘૂમરાયા કરે કે આખરે ચાલવું તો કેટલું ચાલવું જોઈએ? એક દિવસમાં કેટલું ચાલીએ તો સ્વાસ્થ્ય માટે તે સારું?
એક દિવસમાં કેટલું ચાલવું જોઈએ?
રિસર્ચના તારણો જણાવે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ એકદમ સ્વસ્થ હોય તો તેણે એક દિવસમાં ઓછામાં ઓછું 4થી 6 કિમી ચાલવું જોઈએ. આ અંતર લગભગ 30થી 45 મિનિટની ફાસ્ટ વોક બરાબર હોય છે. જો કે તે સંપૂર્ણ રીતે વ્યક્તિની ઉંમર, ફિટનેસ લેવલ પર નિર્ભર કરે છે. જે લોકો શરૂઆતના સ્ટેજમાં હોય અને વોક કરીને સ્વાસ્થ્ય સુધારવાની કોશિશ કરતા હોય તેમના માટે રોજનું 1થી 2 કિમી ચાલવું પૂરતું છે. ધીરે ધીરે વોક કર્યા બાદ મીડિયમ સ્તર પર 3થી 4 કિલોમીટર રોજ ચાલી શકે છે. ફિટ અને એક્ટિવ લોકો હેલ્ધી રહેવા માટે 5થી 6 કિમી કે તેનાથી વધુ વોક કરી શકે છે. ડોક્ટરો એવું માને છે કે સામાન્ય રીતે 10,000 પગલા અથવા 7 કિલોમીટર ચાલવાથી શરીર સ્વસ્થ રહે છે અને બીમારીઓનું જોખમ ઘટે છે.
ચાલવાની યોગ્ય રીત
સ્વસ્થ રહેવા માટે ચાલવું ખુબ જરૂરી છે પરંતુ તેના માટે પણ યોગ્ય રીતે ચાલવું જરૂરી છે. તો વોકનો પૂરેપૂરો ફાયદો મળી શકે છે. આ માટે કેટલીક બાબતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખો.
- ચાલતી વખતે કરોડરજ્જુ એકદમ સીધી રાખો, વધુ નમીને ચાલવું ન જોઈએ.
- ખુબ જ ધીમે કે ખુબ ફાસ્ટ વોક કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
- વોક કરતી વખતે હાથોને ધીરે ધીરે હલાવતા રહેવું જોઈએ.
- વોક કરવા માટે આરામદાયક જૂતા પહેરવા જોઈએ.
- સારા સ્વાસ્થ્ય માટે સવારની તાજી હવામાં વોક કરવું ફાયદાકારક હોય છે.
- પરંતુ જો સવારના સમય ન મળે તો સાંજે પણ ચાલવા જઈ શકાય.
રોજ ચાલવાથી શું ફાયદા થાય?
જો તમે રોજ ચાલવાનું શરૂ કરો તો તમારું શરીર સારો રિસ્પોન્સ આપવા લાગશે. જાણો કયા કયા ફાયદા તમને થઈ શકે.
વજન ઘટાડવા માટે મદદરૂપ
જે લોકો મોટાપા કે વધુ વજનની સમસ્યાથી પીડાતા હોય તેમના માટે નિયમિત વોકિંગ એક વરદાનરૂપ બની શકે છે. ફાસ્ટ ચાલવાથી કેલરી બળે છે અને ધીરે ધીરે શરીરનું વજન ઘટવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.
હ્રદય સ્વસ્થ રહે
રોજ પગપાળા ચાલવાથી સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહે છે. નેશનલ લાઈબ્રેરી ઓફ મેડિસિનમાં છપાયેલા એક રિપોર્ટ મુજબ રોજ ચાલવાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટએેટેક અને સ્ટ્રોક જેવી બીમારીઓનું જોખમ ઘટે છે.
ડાયાબિટિસ કાબૂમાં રહે
જો તમે નિયમિત ચાલવાનું રાખો તો શરીરમાં બ્લડ શુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રહે છે. આ જ કારણથી ડોક્ટરો ડાયાબિટીસના દર્દીઓને રોજ ચાલવાની સલાહ આપતા હોય છે.
પેટ સંલગ્ન બીમારીઓ દૂર થઈ શકે
ભોજન બાદ હળવી વોક કરવાથી પાચન ક્રિયા સારી થાય છે. તેનાથી ગેસ, કબજિયાત અને એસિડિટી જેવી સમસ્યાઓમાં પણ રાહત મળી શકે છે.
સ્કિન સમસ્યા દૂર થઈ શકે
રોજ 2થી 3 કિલોમીટર ચાલવાનું રાખો તો શરીરનું સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. તેનાથી સ્કિન સંલગ્ન બીમારીઓ જેમ કે પિંપલ્સ, એક્ને, કરચલીઓ વગેરે સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે.
આ લેખનો સાર એ છે કે સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ચાલવું જરૂરી છે. સ્વસ્થ રહેવા માટે એક વ્યક્તિએ આશરે 4થી 6 કિલોમીટર કે ઓછામાં ઓછું 30 મિનિટ ચાલવું જોઈએ. રોજ વોક કરવાથી શરીર તો ફીટ તો રહે છે જ પરંતુ હ્રદય, મગજ અને પાચન તંત્ર પણ સ્વસ્થ રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ જરૂર લેવી. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે