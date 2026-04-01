Fitness Tips: લાંબુ જીવન સ્વસ્થ રહીને જીવવું હોય તો આહારમાં આ 5 ફેરફાર જરૂરી, 75 વર્ષે પણ ફિટનેસ સારી રહેશે
Fitness Tips: દરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છતી હોય કે જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી હેલ્થી અને ફીટ રહે. લાંબુ જીવન હોય પણ શરીર છેક સુધી સ્વસ્થ રહે. આ ઈચ્છા પુરી કરવી હોય તો લાઈફસ્ટાઈલમાં અને આહારમાં 5 ફેરફાર અત્યારથી કરી લો. આ 5 ફેરફાર એવા છે જેના પર તમે અમલ કરવાનું શરુ કરી દેશો તો 75 વર્ષ કે તેનાથી વધુની ઉંમરે પણ તમારી તંદુરસ્તી સારી રહેશે.
Trending Photos
Fitness Tips: ભારતમાં લોકોનું સરેરાશ આયુષ્ય 75 વર્ષનું છે. જોકે ઘણા લોકો 75 વર્ષ પછી પણ જીવિત રહે છે. ભારતમાં એવા પણ લોકો છે જેઓ સો વર્ષ સુધી જીવ્યા હોય. 100 વર્ષનું જીવન કોઈ ચમત્કાર નથી. હેલ્થ એક્સપર્ટ પણ જણાવે છે કે આજના સમયમાં પણ વ્યક્તિ સો વર્ષ સુધી જીવે તે શક્ય છે તેના માટે જીવનશૈલીમાં કેટલાક ફેરફાર કરવા જોઈએ.
100 વર્ષનું આયુષ્ય ચમત્કાર એટલા માટે નથી કે જાપાનમાં એક વિસ્તાર છે જ્યાં 100 વર્ષથી વધુની ઉંમર હોય તેવા લોકોની સંખ્યા સૌથી વધુ હોય છે. અહીંના લોકોના લાંબા અને સ્વસ્થ આયુષ્યનું કારણ તેમની જીવનશૈલી અને તેમના આહારમાં છુપાયેલું છે. અહીંના લોકો વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ બીમારી વિના હેલ્ધી અને એનર્જીથી જીવન જીવતા હોય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટનું માનવું છે કે આ લોકોના લાંબા આયુષ્યનું રહસ્ય હેલ્થ સપ્લિમેન્ટમાં નહીં પરંતુ વર્ષો જૂની સ્વસ્થ આદતો અને ડિસિપ્લિન છે.
સ્વસ્થ જીવનશૈલી અને ડિસિપ્લિનનું મહત્વ
વર્તમાન સમયમાં 30-40 ની ઉંમરમાં લોકોને એવા રોગ થવા લાગ્યા છે જે પહેલાંના સમયમાં 70 વર્ષ પછી લોકોને થતા. આમ થવાનું સૌથી મોટું કારણ છે લોકોની ખરાબ આહાર અને ડિસિપ્લિનનો અભાવ છે. ભારતમાં લોકો સ્વાદના ચક્કરમાં સ્વાસ્થ્ય સાથે બાંધછોડ કરી લેતા હોય છે. આહારમાં પોષક તત્વોની માત્રા દિવસે અને દિવસે ઘટતી જાય છે અને કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ વધતું જાય છે તેના કારણે વૃદ્ધાવસ્થા આવે તે પહેલા જ લોકોની ગંભીર બીમારીઓ થઈ જાય છે. આ સ્થિતિને બદલવા માટે સ્વસ્થ જીવનશૈલી અને આહારમાં ડિસિપ્લિન જાળવવાની જરૂર છે. ચટપટું ખાવાની ક્રેવિંગ કંટ્રોલ કરીને ભોજનને જો યોગ્ય રીતે લેવામાં આવે તો આયુષ્ય લાંબુ પણ રહે અને શરીરમાં રોગ પણ ન થાય.
લાંબુ અને સ્વસ્થ જીવન જીવવાની ચાવી
જાપાની લોકો સ્વસ્થ શરીર સાથે લાંબુ જીવન એટલા માટે પણ જીવે છે કે તેઓ આહારને ફક્ત પેટ ભરવાનું માધ્યમ નથી ગણતા તેઓ આહારને શરીર માટે જરૂરી ઔષધી તરીકે લે છે. આહારમાં તેઓ પોષક તત્વ અને મહત્વ આપે છે. આહાર અને પોષક તત્વોના મહત્વને આપણે પણ અપનાવી શકીએ છીએ. આજે તમને 5 એવા ફેરફાર વિશે જણાવીએ જેને અપનાવી લેવાથી લાંબુ અને સ્વસ્થ જીવન જેવું શક્ય બની શકે છે.
દિવસની શરુઆત ગ્રીન ટી સાથે
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર દૂધવાળી અને ખાંડ વાળી ચા કે કોફી શરીર માટે યોગ્ય નથી. તેના બદલે ગ્રીન ટીનું સેવન કરવું જોઈએ. ગ્રીન ટી શક્તિશાળી એન્ટિઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે જે શરીરની કોશિકાઓને ડેમેજ થતા બચાવે છે અને રોગ થવાનું જોખમ પણ ઘટાડે છે. દિવસ દરમિયાન દૂધ અને ખાંડવાળી ચા કોફી પીવાને બદલે દિવસમાં બે કપ ગ્રીન ટી પીવી જોઈએ તેનાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય છે અને વધતી ઉંમરના ખરાબ પ્રભાવને રોકવામાં પણ મદદ મળે છે.
થાળીમાં કાર્બ્સ ઓછા અને પ્રોટીન-ફાઇબર વધારે
ભારતીય લોકોની થાળીમાં રોટલી-ભાત સહિતની કાર્બોહાઈડ્રેટથી ભરપૂર વસ્તુઓનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. પરંતુ શરીરને પ્રોટીન અને ફાઇબરની જરૂરિયાત વધારે હોય છે. આહારમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ ઘટાડી અને પ્રોટીન તેમજ ફાઇબરનું પ્રમાણ વધારે રાખવું જોઈએ. ભોજનની થાળીમાં દાળ, કઠોળ, શાક, સલાડ જેવી વસ્તુઓનું પ્રમાણ કાર્બોહાઈડ્રેટથી ભરપૂર અનાજ કરતા વધારે હોવું જોઈએ. જો આવું હોય તો બીમારીઓથી બચી શકાય છે.
યોગ્ય ક્રમમાં ભોજન કરવું
ભોજન કેવું લેવું તેની સાથે ભોજન યોગ્ય ક્રમમાં ખાવું પણ જરૂરી છે. મોટાભાગના લોકો રોટલી શાકથી ભોજન શરૂ કરે છે અને ભોજન પૂરું દાળ ભાત અથવા મીઠાઈ ખાઈને કરે છે. પરંતુ આદર્શ સ્થિતિ એ હોય છે કે ભોજનમાં સૌથી પહેલા સલાડ ખાવું જોઈએ અને પછી શાકભાજી, કઠોળ. થાળીમાં ફર્મેન્ટેડ ફૂડ, સલાડ, દહીં જેવી વસ્તુઓ હોય તો તેને પહેલા ખાવી જોઈએ. ત્યાર પછી દાળ કે શાક સાથે અનાજનું સેવન કરવું. આ ક્રમમાં ભોજન કરવાથી બ્લડ સુગર સ્પાઇકની સંભાવના ઘટી જાય છે. સલાડ સૌથી પહેલા ખાવાથી તેના પોષક તત્વોનું પાચન સારી રીતે થાય છે.
ઓછા તેલમાં પકાવેલું ભોજન
આપણે ત્યાં ભોજનમાં ઓછું તેલ હોય તો તેને બીમાર લોકોનું ભોજન ગણવામાં આવે છે. અમુક શાક તો લોકોને તેલની તરી વિના જોવા પણ ગમતા નથી. પરંતુ જો ખરેખર શરીરને હેલ્ધી રાખવું હોય તો ઓછા તેલમાં રસોઈ બનાવવી જરૂરી છે. રસોઈ બનાવવાની ઉત્તમ રીતમાં સ્ટીમિંગ, ગ્રીલિંગ કે બોઈલિંગ છે. દાળ શાક બનાવવામાં પણ તેલનો ઉપયોગ ઓછો કરવો જોઈએ. વધારે પડતા તેલમાં પકાવેલો ખોરાક તેના પોષક તત્વો ગુમાવે છે. વધારે પડતા તેલવાળા શાકભાજી ખાવાથી શરીરમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઝડપથી વધે છે. સૌથી સારું એ રહે છે કે ભોજનને ઓછા તેલમાં અને ધીમા તાપે પકાવવામાં આવે. આ રીતે બનેલું ભોજન લાંબા અને નીરોગી આયુષ્યનું રહસ્ય છે.
ભૂખ કરતાં ઓછું ખાવું
આયુર્વેદનો આ સૌથી મહત્વપૂર્ણ નિયમ છે. સ્વસ્થ અને નિરોગી રહેવું હોય તો વ્યક્તિએ એટલું જ જમવું જોઈએ જેનાથી 80% પેટ ભરાય. જમતી વખતે 20 ટકા પેટ ખાલી રાખવું જરૂરી હોય છે. આયુર્વેદમાં હંમેશા કહેવામાં આવે છે કે જેટલી ભૂખ હોય તેના કરતાં ઓછું જમવું. આપણે ત્યાં પેટ ભરાઈ જાય પછી પણ જમવામાં આવે છે, જેના કારણે પાચનતંત્ર પર પ્રેશર વધે છે અને ઓવરિટિંગના કારણે મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે અને ત્યાંથી જ બીમારીઓ વધવાની શરૂઆત પણ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ જરૂર લેવી. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે