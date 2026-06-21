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Mental Health: જાણો કેવી રીતે યોગ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં મદદ કરે છે ?

Yoga And Mental Health: માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં યોગ શક્તિશાળી સાધન સાબિત થઈ શકે છે. વૈજ્ઞાનિક અધ્યયનોમાં પણ પુષ્ટિ થઈ ચુકી છે કે યોગ સ્ટ્રેસ ઓછો કરવામાં, ઊંઘમાં સુધારો કરવામાં અને ઈમોશનલ બેલેન્સ જાળવી રાખવામાં મદદરુપ થઈ શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 21, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:24 PM IST
Mental Health: જાણો કેવી રીતે યોગ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં મદદ કરે છે ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Mental Health: જાણો કેવી રીતે યોગ માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં મદદ કરે છે ?
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