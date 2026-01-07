Urine Leakage: ઉધરસ કે છીંક આવે ત્યારે યુરિન લીક થઈ જાય છે ? રોજ 10 મિનિટ કરી લો આ કામ, યુરિન લીક થતું બંધ થઈ જશે
Yoga For Urine Leakage: ઘણી મહિલાઓને ઉધરસ આવે ત્યારે, છીંક આવે ત્યારે કે જોરથી હસવું આવે ત્યારે યુરિન લીક થઈ જતું હોય છે. આ સમસ્યાથી ઘણા લોકો પરેશાન હોય છે પરંતુ તેઓ આ વાત કોઈને કરી શકતાં નથી. આજે તમને એવો નેચરલ ઉપાય જણાવીએ જેની મદદથી આ સમસ્યાથી છુટકારો મળી જશે.
Yoga For Urine Leakage: યુરિન લીકેજની સમસ્યા મહિલાઓમાં વધારે જોવા મળે છે. ઘણી મહિલાઓ સાથે આવું થતું હશે કે અચાનક ઉધરસ આવે, છીંક આવે, હસવું આવે તો થોડું યુરિન લીક થઈ જાય. આ સ્થિતિ વિશે મહિલાઓ વાત કરી શકતી નથી પરંતુ તે સ્ટ્રેસફુલ સમસ્યા છે. આ સમસ્યા મોટી ઉંમરે જ થાય એવું નથી. નાની વયની મહિલાઓ પણ આ સમસ્યાથી પરેશાન રહે છે. યુરિન લીક થવું કોઈ શરમજનક વાત નથી આ સમસ્યા સામાન્ય સમસ્યા છે. જેનો ઈલાજ પણ ઘરેબેઠા કરવો શક્ય છે.
જો તમને પણ ક્યારેક આવું થઈ જાય છે તો તેનો સરળ ઈલાજ આજે તમને જણાવીએ. આ ઈલાજ કરવાથી યુરિન લીકેજની સમસ્યા દુર થઈ જશે. કોઈને કહેવું પણ નહીં પડે અને યુરિન લીકેજની સમસ્યા દુર થઈ જશે. આ એકદમ સરળ ઉપાય છે. કોઈપણ પ્રકારની દવા વિના યુરિન લીકેજ ઠીક થઈ જશે.
યુરિન લીક થવાના મુખ્ય કારણ
યુરિન લીક થવાનું મુખ્ય કારણ હોય છે પેલ્વિક ફ્લોર મસલ્સ વીક હોવા. આ મસલ્સ બ્લેડરને સપોર્ટ કરે છે. જો આ મસલ્સ વીક થઈ જાય તો ઉધરસ ખાતી વખતે, છીંક આવે ત્યારે યુરિન બહાર નીકળી જાય છે. જો કે આ સમસ્યા સિવાય અન્ય કારણોને લીધે પણ મહિલાઓને યુરિન લીકેજ થઈ શકે છે જેમકે પ્રેગ્નેંસી અને ડિલીવરી સમયે યુરિન લીક થવું નોર્મલ છે. હોર્મોનલ ફેરફારના કારણે યુરિન લીક થઈ શકે છે. મેનોપોઝ પછી મહિલાઓને આ તકલીફ થઈ શકે છે. યુટીઆઈના કારણે પણ યુરિન લીકેજ થઈ શકે છે. ઓવરએક્ટિવ બ્લેડરના કારણે પણ યુરિન લીક થઈ શકે છે.
યુરિન લીકેજ રોકવાનો ઉપાય
યુરિન લીકેજ દવા વિના રોકવા માટે રોજ 10 મિનિટ યોગ કરી શકો છો. યોગ કરવાથી પેલ્વિક ફ્લોર મસલ્સ મજબૂત થાય છે અને બ્લેડરને સપોર્ટ મળે છે. તેનાથી ધીરેધીરે યુરિન લીક થતું બંધ થાય છે. યુરિન લીકેજ માટે ઉત્કટાસન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉત્કટાસન અસરદાર યોગાસન છે. તેનાથી સાથળ, હિપ્સ અને ખાસ તો પેલ્વિક મસલ્સ મજબૂત થાય છે. આ યોગ શરીરના નીચેના ભાગમાં બ્લડ સર્કુલેશન સુધારે છે અને બ્લેડર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે.
ઉત્કટાસન કરવાની રીત
સીધા ઊભા રહો અને બંને પગ વચ્ચે થોડો ગેપ રાખો. શ્વાસ અંદર લેતી વખતે બંને હાથને ઉપર લઈ જવા અને શ્વાસ છોડતી વખતે ઘુંટણ વાળી એવો પોઝ બનાવો કે તમે ચેર પર બેસી રહ્યા હોય. આ કરતી વખતે પીઠ સીધી રાખવી. આ પોઝમાં 20 થી 30 સેકન્ડ રહો અને પછી ધીરેધીરે શ્વાસ લેવો અને ઊભા થઈ જવું. આ અભ્યાસ 10 મિનિટ માટે કરો. થોડા દિવસોમાં જ તમને ફેરફાર દેખાવા લાગશે.
