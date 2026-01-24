Yoni Mudra: મહિલાઓની 6 સમસ્યાનો 1 ઈલાજ છે યોનિ મુદ્રા, રોજ થોડી મિનિટ કરવાથી હેલ્થમાં દેખાશે સુધારો
Yoni Mudra Benefits: આષુય મંત્રાલયના જણાવ્યાનુસાર યોનિ મુદ્રા મનને શાંત કરવામાં મદદ કરે છે. ખાસ કરીને આ મુદ્રા મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય માટે સૌથી બેસ્ટ છે. આ મુદ્રા કરવાથી મહિલાઓને 6 સમસ્યામાં લાભ થાય છે.
Yoni Mudra Benefits: આજની દોડધામ ભરેલી જિંદગીમાં સ્ટ્રેસ ફક્ત મગજ સુધી જ મર્યાદિત છે તેવું નથી. સ્ટ્રેસની અસર ધીરે ધીરે શરીર અને સ્વાસ્થ્ય પર દેખાવા લાગે છે. સ્ટ્રેસના કારણે ઊંઘ ન આવવી, સ્વભાવમાં ચીડીયાપણું, હોર્મોનલ ફેરફાર અને ઇમ્યુનિટી નબળી પડી જવા જેવી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે. આવી સમસ્યાઓ મોટાભાગે મહિલાઓમાં વધારે જોવા મળે છે. આયુષ મંત્રાલય અનુસાર આવી સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે યોગ કરી શકાય છે. યોગમાં એવી ઘણી મુદ્રાઓ છે જે સ્ટ્રેસ દૂર કરી સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં મદદ કરે છે. જેમાં સૌથી સરળ અને સૌથી અસરકારક મુદ્રા છે યોનિ મુદ્રા.
યોનિ મુદ્રા કેવી રીતે કરવી ?
આયુષ મંત્રાલય અનુસાર યોનિ મુદ્રા કરવાથી મન શાંત કરવામાં મદદ મળે છે. જ્યારે વ્યક્તિ શાંત રહીને પોતાના શ્વાસ, વિચાર અને ઊર્જા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે તો તેનો તણાવ દૂર થઈ જાય છે અને મન શાંત થઈ જાય છે. આ મુદ્રા કરવા માટે સુખાસન અથવા તો પદ્માસનની મુદ્રામાં બેસો. ત્યાર પછી આંખ બંધ કરી હાથની આંગળીઓની એક વિશેષ આકૃતિ બનાવો. આ આકૃતિ બનાવીને થોડીવાર આંખ બંધ કરી ઊંડા શ્વાસ લેવા અને છોડવાની પ્રક્રિયા કરો. આ સરળ પ્રક્રિયા તંત્રિકા તંત્રને શાંત કરવામાં મદદ કરશે.
યોનિ મુદ્રા કરવાના ફાયદા
સ્ટ્રેસ દૂર થશે
જ્યારે યોનિ મુદ્રા કરવામાં આવે છે તો મનમાંથી ધીરે ધીરે સ્ટ્રેસ દૂર થવા લાગે છે. આયુષ મંત્રાલય અનુસાર નિયમિત આ મુદ્રાનો અભ્યાસ કરવાથી તણાવ ઉત્પન્ન કરતાં હોર્મોનનું સ્તર ઘટવા લાગે છે, જેના કારણે ચિંતા, બેચેની, ડર જેવી લાગણીથી રાહત મળે છે..
હોર્મોનલ ફેરફાર
હોર્મોનલ સંતુલન જાળવી રાખવા માટે યોનિ મુદ્રા સૌથી ખાસ ગણાય છે. મહિલાઓના શરીરમાં દર મહિને હોર્મોનલ ફેરફાર થતા હોય છે જેની સીધી અસર તેના મૂડ, માસિક અને ઊર્જાના સ્તર પર પડે છે. નિયમિત રીતે યોનિ મુદ્રાનો અભ્યાસ કરવાથી શરીરની આંતરિક ગ્રંથિઓ પર સકારાત્મક પ્રભાવ પડે છે જેના કારણે હોર્મોનનું અસંતુલન સુધરે છે.
ઇમ્યુનિટી
આયુષ મંત્રાલય અનુસાર જ્યારે મન શાંત હોય છે તો શરીરની રક્ષા પ્રણાલી પણ સારી રીતે કામ કરતી રહે છે. યોનિ મુદ્રાના અભ્યાસથી શરીરમાં ઉર્જાનું પ્રવાહ સંતુલિત થાય છે અને ઈમ્યુમ સિસ્ટમ મજબૂત બને છે જેના કારણે નાની મોટી બીમારી સામે લડવાની શક્તિ વધે છે.
એકાગ્રતા
ધ્યાન અને એકાગ્રતા વધારવા માટે યોનિ મુદ્રા સૌથી ઉપયોગી માનવામાં આવે છે. આજના સમયમાં નાની ઉંમરથી જ ધ્યાન ભટકવાની સમસ્યા વધતી જાય છે તેવામાં યોની મુદ્રા કરવાથી મન એક બિંદુ પર સ્થિર કરવામાં મદદ મળે છે. નિયમિત આ મુદ્રાનો અભ્યાસ કરવાથી વિચાર સ્પષ્ટ થાય છે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા સુધરે છે.
થાઇરોડ
થાઇરોડ અને પીસીઓડી જેવી સમસ્યામાં પણ યોની મુદ્રા રાહત અપાવવાનું કામ કરે છે. નિયમિત આ મુદ્રા કરવાથી શરીરનું હોર્મોનલ સંતુલન સુધરે છે અને હોર્મોન સંબંધિત આ સમસ્યાઓ નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળે છે.
માસિક ધર્મ
હોર્મોનલ અસંતુલનના કારણે માસિક ધર્મમાં પણ અનિયમિતતા જોવા મળે છે. માસિક ધર્મની અનિયમિતતાની સમસ્યા પણ યોની મુદ્રાથી દૂર કરી શકાય છે. યોની મુદ્રા નિયમિત કરવાથી સ્ટ્રેસ ઓછો કરવામાં મદદ મળે છે અને શરીરમાં હોર્મોનલ સંતુલન જળવાય છે જેના કારણે માસિક સંબંધિત સમસ્યાઓ ઓછી થઈ જાય છે.
