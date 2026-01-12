Prev
સવારે ઉઠીને પેટ થઈ જશે સાફ, બસ આ ત્રણ વસ્તુ ખાવાનું શરૂ કરો, 30 રૂપિયાનો આવશે ખર્ચ

Improve Digestion: લાંબા સમય સુધી પેટ સાફ ન થાય તો કબજીયાતની સમસ્યા થઈ જાય છે અને પાચન નબળું પડે છે, પરંતુ લાંબા સમય સુધી અવગણના કરવા પર તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 12, 2026, 03:22 PM IST

Improve Digestion: અનહેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ અને ખરાબ ખાનપાનને કારણે પેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યા સામાન્ય થઈ ગઈ છે. હંમેશા લોકોને સવારે પેટ સાફ ન થવાની ફરિયાદ રહે છે. તેવામાં લોકોએ સવારે મળ ત્યાગ માટે જોર લગાવવું પડે છે. લાંબા સમય સુધી પેટ સાફ ન થાય તો કબજીયાતની સમસ્યા થઈ જાય છે અને પાચન નબળું પડે છે, પરંતુ લાંબા સમય સુધી તેની અવગણના કરવી સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરનાક સાબિત થાય છે. ઘણીવાર લોકો બજારમાં મળનાર આયુર્વેદિક પાવડર કે દવાનું સેવન કરે છે, પરંતુ તેનો વધુ ઉપયોગ આંતરડા માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. પોષણ નિષ્ણાંત સલોની અનુસાર પાઉડર ખાવાની જગ્યાએ પ્રકૃતિ દ્વારા આપવામાં આવતા ત્રણ ફળોનું સેવન પાચન માટે અને કબજીયાત માટે સૌથી સુરક્ષિત ઉપાય છે.

કીવી
કીવી પેટ માટે અસરકારક માનવામાં આવે છે. તેમાં એક્ટિનિડિન નામનું પ્રાકૃતિક તત્વ હોય છે, જે પાચનક્રિયાને ઝડપી બનાવવામાં મદદ કરે છે. સાથે કીવીમાં દ્વાવ્ય ફાઇબરની ભરપૂર માત્રા હોય છે. આ ફાઇબર મળને નરમ બનાવે છે, જેનાથી તે સરળતાથી આંતરડામાંથી પસાર થાય છે અને પેટ સાફ કરવામાં મદદ કરે છે. કીવી તે લોકો માટે એક શાનદાર પ્રાકૃતિક ઔષધી છે, જે લાંબા સમયથી કબજીયાતથી પરેશાન છે.

જામફળ
જામફળ ઘણા પોષણ નિષ્ણાંતોનું પસંદગીનું ફળ છે. કારણ કે તેમાં ફાઇબરની માત્રા વધુ હોય છે. જામફળમાં રહેલ દ્વાવ્ય ફાઇબર મળ ત્યાગમાં સહાયક હોય છે. બીજ સહિત જામફળનું સેવન વધુ ફાયદાકારક છે, કારણ કે બીજ પ્રાકૃતિક રેચકનું કામ કરે છે. નિયમિત રીતે જામફળનું સેવન કરવાથી પેટની સફાઈની સમસ્યા હંમેશા દૂર થાય છે.

પપૈયું
પપૈયું પેટના સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાન માનવામાં આવે છે. પપૈયામાં પૈપેન નામનું એક પાચક તત્વ હોય છે, જે ભોજનમાં રહેલ પ્રોટીનના ચાપનમાં સુધાર કરે છે. આ સિવાય પપૈયામાં ફાઇબર અને પાણી ભરપૂર હોય છે. પપૈયામાં રહેલું પાણી મળને નરમ કરે છે અને આંતરડાની જકડન દૂર કરે છે. સવારે ખાલી પેટ પપૈયું ખાવાથી પાચન ક્રિયા સક્રિય થાય છે અને કબજીયાતથી રાહત મળે છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.

 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે.

