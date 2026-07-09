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હેલ્થમાં ઇન્વેસ્ટ નહીં કરો તો યાદ રાખજો, તમારી 'માયા' કોઈ બીજી જ 'કાયા' વાપરશે! ડૉ. અખિલ મુકીમનું ચોટદાર ગર્ભજ્ઞાન

જન્મતાંની સાથે જ  'એકના લાખ' કરવાનું શીખતા ગુજરાતીઓ માટે ‘માયા’ (વેલ્થ) ભેગી કરવી એ તો ગળથૂંથીનો નિયમ છે પણ આ અંધાધૂંધ દોડમાં આપણે સૌથી અનિવાર્ય એવી ‘કાયા’ (હેલ્થ) ને જ નિગ્લેક્ટ કરી રહ્યા છીએ. જાણીતા તબીબ ડૉ. અખિલ મુકીમે આપેલું આ આઈ-ઓપનર ગર્ભજ્ઞાન ચેતવે છે કે, જો સમયસર સ્વાસ્થ્યની 'ફિક્સ ડિપોઝિટ' નહીં કરો તો તમારી મહેનતની 'માયા' કોઈ બીજી જ 'કાયા' વાપરશે. ગાડીના બે પાટાની જેમ ફાઇનાન્સ અને ફિટનેસને પેરેલલ ચલાવીને જ જીવનનો સાચો સુવર્ણકાળ માણી શકાય, કારણ કે અલ્ટીમેટલી 'પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા'.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 09, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:07 PM IST
હેલ્થમાં ઇન્વેસ્ટ નહીં કરો તો યાદ રાખજો, તમારી 'માયા' કોઈ બીજી જ 'કાયા' વાપરશે! ડૉ. અખિલ મુકીમનું ચોટદાર ગર્ભજ્ઞાન

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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