હેલ્થમાં ઇન્વેસ્ટ નહીં કરો તો યાદ રાખજો, તમારી 'માયા' કોઈ બીજી જ 'કાયા' વાપરશે! ડૉ. અખિલ મુકીમનું ચોટદાર ગર્ભજ્ઞાન

"જીવનમાં માયા નથી તો કાયાની કોઈ વેલ્યુ નથી! ‘ઝી 24 કલાક’ના આરોગ્ય સન્માન કાર્યક્રમના વિશેષ મંચ પરથી જાણીતા તબીબ ડૉ. અખિલ મુકીમે આ જ કડવા પણ સાચા આઈ-ઓપનર વિષય પર ચોટદાર વાત કરી છે. તેમણે રજૂ કરેલું 'હોલિસ્ટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ'નું ગર્ભજ્ઞાન દરેક ગુજરાતીએ ડાયરીમાં નોંધી લેવા જેવું છે.
૧. ડાયગ્નોસિસ (નિદાન) એ રોગની શરૂઆત નથી, અંત છે!
આપણે ત્યાં સામાન્ય રીતે એવું બને છે કે જ્યારે ચાલતા શ્વાસ ચડે, માથું દુખે, કે ચક્કર આવે ત્યારે આપણે ડૉક્ટર પાસે દોડીએ છીએ. ડૉક્ટર બીપી, ડાયાબિટીસ કે થાયરોઈડનું લેબલ લગાવી દે છે. ડૉ. અખિલ કહે છે, "આ નિદાન એ રોગની શરૂઆત નથી, એ તો વર્ષોથી શરીરની અંદર છૂપી રીતે ચાલી રહેલી એક લાંબી અને ખરાબ પ્રક્રિયાનો 'અંત' છે. આપણી રોજિંદી નબળી જીવનશૈલી જ આ રોગોને વર્ષો પહેલાં આમંત્રિત કરી ચૂકી હોય છે.
આપણે આપણી આસપાસ 'રાહુલ' જેવા અસંખ્ય મોડર્ન પ્રોફેશનલ્સ જોઈએ છીએ. સવારે મોડા ઉઠવું, ઓનલાઈન જંક ફૂડ ઓર્ડર કરવું, ઓફિસમાં લિફ્ટ વાપરવી, શારીરિક શ્રમ શૂન્ય અને રાત્રે મોડે સુધી મોબાઈલ સ્ક્રોલ કરતાં કરતાં સુઈ જવું. આ રૂટિન દેખીતી રીતે નોર્મલ લાગે છે, પણ વાસ્તવમાં તે ભયાનક બીમારીઓનું સાયલન્ટ પ્લેટફોર્મ છે.
૨. વજન પાછળ ન ભાગો, ‘ફાંદ’ પાછળ ભાગો!
આપણા સમાજમાં એક બહુ મોટી ગેરસમજ પ્રવર્તે છે કે પેટ બહાર નીકળેલું હોય એટલે માણસ ‘સુખી જીવ’ અને ભગવાનની કૃપા વાળો કહેવાય! વૈજ્ઞાનિક ડેટા આ વાતને તદ્ન નકારે છે.
"Don't chase your weight, chase your waist!"
વજન કરતાં કમરનો ઘેરાવો (ફાંદ) વધુ મેટર કરે છે. જો બે માણસોનું વજન 70 કિલો હોય, પણ એકનું પેટ બહાર હોય, તો તેને રોગ થવાનું જોખમ અનેકગણું વધી જાય છે. તમારી જરૂરિયાત કરતાં વધારાનો માત્ર ૧ ઇંચનો ફાંદો, શરીરમાં રોગ થવાની શક્યતાને ૩.૫ થી ૪ ટકા વધારી દે છે!
૩. સ્નાયુઓ (Muscles): શરીરની એ બેંક જેને આપણે નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ
આપણે માનીએ છીએ કે મસલ્સ કે બાવડા બનાવવા એ માત્ર યંગસ્ટર્સની ફેશન છે. પણ હકીકત એ છે કે શરીરનો આખો મેટાબોલિક લોડ આપણા સ્નાયુઓ ઉઠાવે છે. આપણે જે ખાઈએ છીએ, તેમાંથી ગ્લુકોઝ લઈને એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરવાનું કામ મસલ્સ કરે છે. આજે 50-55 વર્ષની ઉંમરે લોકો 'સાર્કોપીનિયા' (સ્નાયુઓનો ઘસારો) નો ભોગ બની રહ્યા છે, કારણ કે લોકો 'પાતળા' થવાને 'ફિટ' થવું સમજી બેસે છે અને વજન ઘટાડવાની લ્હાયમાં ફેટને બદલે મસલ્સ ગુમાવી દે છે.
4. સ્વાસ્થ્ય સુધારવાના ૫ દૈનિક પ્રિસ્ક્રિપ્શન
ડૉક્ટરે રોજિંદા જીવન માટે બહુ સરળ અને અમલમાં મૂકી શકાય તેવા ૫ નિયમો આપ્યા છે:
આપણે બાળકો માટે એફડી, એસઆઈપી કે પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરીએ છીએ, પણ જો હેલ્થમાં ઇન્વેસ્ટ નહીં કરીએ, તો ડૉ. અખિલના શબ્દોમાં: "તમારી માયા કોઈ બીજી જ કાયા વાપરશે અને તમને કોઈ યાદ પણ નહીં રાખે!"
અહીંયા મુકેશ અંબાણી છે, બધાને અંબાણી બનવું છે. પણ યુસેન બોલ્ટ કોઈને નથી બનવું! આપણે વાતો મોટી મોટી કરવી છે. પણ આ સ્લાઈડનો અર્થ એવો નથી કે આપણે મુકેશ અંબાણી કે યુસેન બોલ્ટ બની જવું છે. આપણે તો જે છીએ એ જ રહેવું છે—જેમ કે હું 'ડૉ. અખિલ મુકીમ' છું તો મારે એ જ રહેવું છે. આર્થિક સિક્યુરિટી અને સ્વાસ્થ્યનું રોકાણ—બંને ગાડીના પાટાની જેમ સમાંતર ચાલવા જોઈએ. સુવર્ણકાળ બનાવવાની કોઈ ઉંમર નથી હોતી, ‘ઈટ્સ નેવર ટુ લેટ’. કાલ સવારની રાહ જોયા વિના, આજથી જ સ્વાસ્થ્યની ફિક્સ ડિપોઝિટ શરૂ કરીએ, કારણ કે... પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા!
આજે દુનિયામાં ઘણા ફંડ મેનેજર્સ અને ફાઇનાન્સિયલ એડવાઇઝર્સ છે જે સલાહ આપે છે કે એક નંબરના કે બે નંબરના પૈસા ક્યાં રોકવા. પણ માણસ માંદો પડે ત્યારે જ કેમ ડૉક્ટર જોડે જાય છે? કોઈ દિવસ ડૉક્ટર પાસે જઈને કોઈએ એવું કહ્યું છે કે—"યાર, મારું શરીર મેનેજ કરી આપોને પ્લીઝ! પ્લીઝ મેનેજ માય હેલ્થ!" આપણે હવે પ્રેક્ટિસ અને જીવનના એવા તબક્કે પહોંચી ગયા છીએ કે આપણે આ વસ્તુ પ્રમોટ કરવી પડશે—માત્ર અર્નિંગ (કમાણી) માટે નહીં, પણ અવેરનેસ (જાગૃતિ) માટે, સમાજમાં ખુશી ફેલાવવા માટે. આપણે સમાજને માત્ર સેટિસ્ફેક્શન કે સંતોષ નથી આપવો, અલ્ટીમેટ કન્ટેન્ટમેન્ટ એટલે કે સંતૃપ્તિ અવસ્થા આપવી છે. અને એ મેળવવા માટે આપણે મેટાબોલિક વાઇટલ્સ—જેવા કે વેસ્ટ, બ્લડ પ્રેશર, બ્લડ સુગર, સ્ટ્રેન્થ અને ફિટનેસને નિગ્લેક્ટ ન કરી શકીએ.
આજે એક ઓથ (શપથ) લો કે, ભલે તમે એબ્સોલ્યુટલી ફિટ હો, પણ દર વર્ષે એકવાર તમારા ફિઝિશિયન પાસે જશો અને હેલ્થ સ્કેન કરાવીને ફિટ રહેવાની સલાહ મેળવશો.
5. ડેઇલી પ્રિસ્ક્રિપ્શન
આ બહુ સિમ્પલ ૫ નિયમો છે:
જો આપણે આ ફોલો કરીશું તો છેલ્લું હાસ્ય (Real Happiness) આપણું જ હશે.
"Today's choice, Tomorrow's health." આપણે આપણા બાળકો માટે ફિક્સ ડિપોઝિટ (FD), SIP, ગોલ્ડ કે જમીનમાં રોકાણ કરીએ છીએ. પણ મારા ભાઈ,
હેલ્થમાં પણ ઇન્વેસ્ટ કરો! નહીંતર મેં કીધું એમ—તમારી માયા કોઈ બીજી જ કાયા વાપરશે, તમને કોઈ યાદય નહીં રાખે! (હાસ્ય).
ગુડ હેબિટ્સ (સારી આદતો) આપણને ગ્રોથ આપે છે. "Consistent habits compound over time." નિરંતર, કાયમ માટે કામ કરતા રહો.
એક-બે દિવસ નહીં, રોજ જેમ આપણે બ્રશ કરીએ છીએ એમ રોજ હેલ્થ માટે એક્ટિવિટી કરો. એ તમને એક્સ્ટ્રા-ઓર્ડિનરી અને અનબિલીવેબલ પરિણામો આપશે.
૩૦ વર્ષની ઉંમરથી જ હેલ્થમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો. અહીંયા કોઈ ૩૦ થી નીચેનું નથી લાગતું, બધા ૩૦ ના જ લાગે છે (હાસ્ય). હેલ્થનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમને એનર્જી, સ્ટ્રેન્થ અને હેપીનેસ આપશે. ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને—"પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા", બસ આ એ જ છે.
6. પ્રશ્નોત્તરી (Q&A Session)
પ્રશ્ન : ડૉક્ટર, તમે હેલ્થ ઇન્ડેક્સ ટ્રેક કરવાનો બહુ જ ઈમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હાઈલાઈટ કર્યો. આજકાલ ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ અને ડિજિટલ ડિવાઇસીસ છે જેનાથી આપણે ડેઇલી સ્ટેપ્સ અને સ્લીપ પેટર્ન ટ્રેક કરી શકીએ છીએ. પણ સામે ડિજિટલ ડીટોક્સની પણ વાતો થાય છે, તો આ બંને વચ્ચે કેવી રીતે બેલેન્સ રાખવું?
ડૉ. અખિલ મુકીમનો જવાબ : આ એકદમ ફેન્ટાસ્ટિક ક્વેશ્ચન છે! જુઓ, આ જેટલી પણ ટ્રેકિંગ એપ્લિકેશન્સ કે ડિવાઇસીસ છે ને, એ ઘણીવાર તમને ફૂલ (મૂર્ખ) બનાવે છે, એ તમને કરેક્ટ પિક્ચર નથી આપતી.
હું તમારા સવાલનો જવાબ ફરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટની ભાષામાં આપું. બહુ ઓછા લોકો પોતાના બ્રેનનો યુઝ કરીને જાતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે, મોટાભાગે તેઓ એડવાઇઝ લે છે. હેલ્થમાં પણ એવું જ છે. હેલ્થ તમારી એથ્નિસિટી (જ્ઞાતિ/મૂળ) પર ડિપેન્ડ કરે છે. તમે કયા કોન્ટિનેન્ટ (ખંડ) માંથી આવો છો, દેશના કયા ભાગમાંથી આવો છો એના પર આધાર રાખે છે. નોર્થ ઇન્ડિયન, સાઉથ ઇન્ડિયન, ગુજરાત કે રાજસ્થાનના લોકો, કે ઇસ્ટર્ન પાર્ટના લોકો—બધાનું બોડી સ્ટ્રક્ચર ડિફરન્ટ હોય છે.
એક જ એપ્લિકેશન સમાન ટ્રેન્ડ સાથે બધાનું હેલ્થ ટ્રેકિંગ પરફેક્ટલી ન કરી શકે. તમારી પોતાની રીત અલગ હોવી જોઈએ. જો કે બેઝિક નિયમો સેમ જ રહેશે—તમારું ડાયટ, એક્સરસાઇઝ, રેગ્યુલારિટી, સ્લીપ, મુવમેન્ટ અને તમારા ફિઝિકલ પેરામીટર્સ (જેમ કે બ્લડ પ્રેશર, બ્લડ સુગર વગેરે). આ વસ્તુઓ જાતે ટ્રેક કરતા રહો.
બીજી વાત, કોઈએ આ કર્યું એટલે હું પણ આ કરું—એવું ન કરો. તમે યુનિક (અજોડ) છો, તમારી કોમ્પિટિશન ખાલી તમારી પોતાની સાથે જ છે. એટલે એ રીતે ડિઝાઇન કરો. ત્રીજી વાત, એવા મોડેલ બનો કે લોકો તમને ફોલો કરે, તમારે કોઈને ફોલો ન કરવા પડે. તમે ઇન્સ્પિરેશન કે એડવાઇઝ ચોક્કસ લો, પણ એન્ડ ઓફ ધ ડે પ્લાન તમારો પોતાનો હોવો જોઈએ. એપ્સ પાછળ ન ભાગો.
અને યાદ રાખજો—'બીઇંગ થીન' (પાતળા હોવું) એટલે 'બીઇંગ ફિટ' (ફિટ હોવું) નથી! એક પરફેક્ટ એફર્ટ ટોલરન્સ હોવું, કોન્ફિડન્ટ લુક હોવો અને ફિઝિકલી તથા મેન્ટલી સ્ટેબલ હોવું—એ જ એક પરફેક્ટ હ્યુમનની ડેફિનેશન છે.
બીજું કંઈ? તો પછી આજે આપણે બધા એક ઓથ (શપથ) લઈ લઈએ. એવોર્ડ લીધા પછી ઘરે જઈશું, આજે રાત્રે સરસ ખાઈ-પી લઈશું, મજા કરી લઈશું... પણ કાલ સવારથી આપણે આપણી જાતમાં ઇન્વેસ્ટ કરશું અને બેસ્ટ ઓફ હેલ્થ માટે આગળ વધશું.