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વજનથી લઈ સ્કિનમાં સુધારો જોવો હોય તો 2 Week ખાંડવાળી વસ્તુઓ ખાવાનું છોડો, નરી આંખે જોઈ શકો તેવો ફેરફાર દેખાશે

No Sugar For 2 Weeks: જો તમે સ્કિનથી લઈ વજન સુધીમાં સારો ફેરફાર જોવા માંગતા હોય તો 2 વીક માટે ખાંડ ખાવાનું છોડો. આ 2 વીક દરમિયાન એડેડ શુગર હોય તેવી વસ્તુઓ પણ ન ખાવી. જો તમે 15 દિવસ આ રીતે પસાર કરી લીધા તો રિઝલ્ટ જોઈને તમને પણ આશ્ચર્ય થશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 20, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:41 AM IST
વજનથી લઈ સ્કિનમાં સુધારો જોવો હોય તો 2 Week ખાંડવાળી વસ્તુઓ ખાવાનું છોડો, નરી આંખે જોઈ શકો તેવો ફેરફાર દેખાશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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