/વજનથી લઈ સ્કિનમાં સુધારો જોવો હોય તો 2 Week ખાંડવાળી વસ્તુઓ ખાવાનું છોડો, નરી આંખે જોઈ શકો તેવો ફેરફાર દેખાશે

No Sugar For 2 Weeks: ખાંડથી થતા નુકસાન વિશે જાણતા લોકો નો શુગર ડાયટ ફોલો કરે છે. પરંતુ લોકો એક ભુલ પણ કરતાં હોય છે. તેઓ ચા થી લઈ આહારમાં ખાંડ ઉમેરવાનું બંધ કરે છે પણ એવી વસ્તુઓ ખાતા રહે છે જેમાં ખાંડ એડ કરવામાં આવી હોય. જો તમારે ખરેખર ખાંડ ન ખાવાથી થતા ફાયદાનો અનુભવ કરવો હોય તો એવી વસ્તુઓ ખાવાનું પણ બંધ કરવું જોઈએ જેમાં ખાંડ ઉમેરેલી હોય.
2 વીક માટે જો તમે ખાંડ અને એડેડ શુગરવાળી વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ કરો છો તો શરીરમાં નરી આંખે જોઈ શકાય તેવા ફેરફાર દેખાવા લાગશે. તેના માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે એવી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે જેમાં ખાંડ ઉમેરેલી હોય છે. તો ચાલો સૌથી પહેલા તો એ જાણીએ કે રોજના વપરાશની કઈ કઈ વસ્તુઓમાં ખાંડ હોય છે.
એડેડ શુગરવાળી વસ્તુઓ
કેચઅપ
ટોમેટો સોસ
સલાડમાં ઉમેરવામાં આવતા ડ્રેસિંગ
પેકેટમાં મળતા જ્યૂસ
એનર્જી ડ્રિંક્સ
પ્રોટીન બાર
બિસ્કિટ
બ્રેડ
પેકેજ્ડ દહીં
પેકેટમાં મળતા ફ્રાઈડ નાસ્તામાં
ફ્લેવર્ડ ઓટ્સ
15 દિવસ ખાંડ ન ખાવાના ફાયદા
બેડ કોલેસ્ટ્રોલ
જો તમે 15 દિવસ ખાંડ કે ખાંડ ઉમેરેલી વસ્તુઓ ખાવાનું છોડો છો તો તેનાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઓછું થવાની શક્યતા વધે છે. એડેડ શુગર શરીરમાં ન જાય તો કેલેરી ઈનટેક ઘટે છે, વજન ઓછું થાય છે અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલની સ્થિતિ સુધરી શકે છે.
વજન ઓછું થશે
મીઠાઈ સિવાય એડેડ શુગરવાળી વસ્તુઓ ખાવાથી પણ કેલેરી ઈનટેક વધે છે. જો દિવસ દરમિયાન વારંવાર એડેડ શુગર વાળી વસ્તુઓ ખવાતી હોય તો પણ શરીરમાં કેલેરી વધે છે. જેના કારણે વજન ઓછું કરવામાં સમસ્યા થાય છે. જો તમે 15 દિવસ એડેડ શુગર વાળી વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ કરી દેશો તો વજન ઓછું થઈ શકે છે.
સ્કિનમાં સુધારો થશે
સૌથી મોટો સુધારો સ્કિનમાં જોવા મળશે. જો તમે 15 દિવસ ખાંડ કે એડેડ શુગરવાળી વસ્તુઓ નથી ખાતા તો તેનાથી સ્કિન સમસ્યા ઓછી થવા લાગે છે અને સ્કિનમાં વિઝિબલ ફેરફાર દેખાય છે. સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી સુધરશે અને સ્કિન યંગ દેખાશે.
હાર્ટ હેલ્થ સુધરશે
જો શરીરમાં ટ્રાઈગ્લિસરાઈડ્સ વધારે હોય તો તેનાથી હાર્ટ પ્રોબ્લેમ થવાનું જોખમ વધી જાય છે. એડેડ શુગર ઘટાડવાથી ટ્રાઈગ્લિસરાઈડ્સનું લેવલ ઓછું થઈ શકે છે અને તેની પોઝિટિવ અસર હાર્ટને પણ થાય છે. પરિણામે હાર્ટ હેલ્થ સુધરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)