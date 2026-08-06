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પીએમ મોદીના વિદેશ પ્રવાસથી ભારતને શું ફાયદો થયો? ૧ રૂપિયાના ખર્ચ સામેનો આ આંકડો જોઈને ચોંકી જશો

₹1 Spent, ₹66,000 FDI Gained: : પીએમ મોદીના વિદેશી પ્રવાસ દરમિયાન ૨૦૨૧થી લઈને ૨૦૨૫ દરમિયાન એક મોટી રકમ ખર્ચ કરવામાં આવી છે, પરંતુ જો વિદેશી રોકાણ સાથે સરખામણી કરીએ તો દરેક એક રૂપિયાના ખર્ચ પર ૬૬૦૦૦ રૂપિયાનું એફડીઆઈ (FDI) એટલે વિદેશી રોકાણ મળ્યું છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 06, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:27 PM IST
પીએમ મોદીના વિદેશ પ્રવાસથી ભારતને શું ફાયદો થયો? ૧ રૂપિયાના ખર્ચ સામેનો આ આંકડો જોઈને ચોંકી જશો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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