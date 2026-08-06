/પીએમ મોદીના વિદેશ પ્રવાસથી ભારતને શું ફાયદો થયો? ૧ રૂપિયાના ખર્ચ સામેનો આ આંકડો જોઈને ચોંકી જશો

PM Modi Foreign Visits : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિદેશી પ્રવાસ સાથે જોડાયેલા ખર્ચનો મામલો હંમેશાં ચર્ચામાં જ રહે છે. આજે આ આંકડા રાજ્યસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, જે હેઠળ ઘણા રસપ્રદ ડેટા સામે આવ્યા છે. તેમાં એક મોટી માહિતી એ સામે આવી છે કે પીએમ મોદીના ૨૦૨૧થી ૨૦૨૫ વચ્ચે વિદેશી પ્રવાસ પર કરાયેલા ૧ રૂપિયાના ખર્ચના બદલે ૬૬૦૦૦ રૂપિયાનું વિદેશી રોકાણ આવ્યું છે.
વર્ષ ૨૦૨૧થી ૨૦૨૫ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિદેશ પ્રવાસો પર ₹૪૮૨.૯૨ કરોડ ખર્ચ થયા છે. જ્યારે એપ્રિલ ૨૦૨૧થી ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ના સમયગાળા દરમિયાન ૩૮૧.૮ અબજ ડોલરનું ડાયરેક્ટ વિદેશી રોકાણ (FDI) ભારતમાં આવ્યું છે.
હવે બંને આંકડાઓની સરખામણી કરીને જોવામાં આવે તો પીએમના વિદેશ પ્રવાસો પર ખર્ચ કરાયેલા દરેક ₹૧ના બદલે ભારતને આ સમયગાળામાં લગભગ ₹૬૫,૦૦૦-૬૬,૦૦૦નું ડાયરેક્ટ વિદેશી રોકાણ મળ્યું છે. જોકે, આ માત્ર એક કેલ્ક્યુલેશન (ગણતરી) છે અને તેને એ વાતના પુરાવા તરીકે ન લેવું જોઈએ કે વિદેશ પ્રવાસોના કારણે જ રોકાણ આવ્યું છે. સરકાર તરફથી પણ આવો કોઈ દાવો કરવામાં આવ્યો નથી અને ન તો ખર્ચ-રોકાણ વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે.
પીએમ મોદીનો વિદેશી પ્રવાસ પર થતો ખર્ચ
કોરોના મહામારી પછી ભારતના રણનીતિક વિસ્તાર સાથે જ વડાપ્રધાનના વિદેશ પ્રવાસો પર થતો ખર્ચ સતત વધ્યો છે. આંકડા અનુસાર,
જોકે, હજુ પણ યાત્રાઓ થવાની બાકી છે, તો આ ખર્ચ વધુ વધી શકે છે.ત્યાં જ આ તમામ પ્રવાસોને જોવામાં આવે તો પીએમ મોદીએ એપ્રિલ ૨૦૨૧થી ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ વચ્ચે ૩૮ વિદેશી પ્રવાસો કર્યા, જેમાં કુલ ₹૪૮૨.૯૨ કરોડ ખર્ચ થયા અને કુલ વિદેશી રોકાણ ૩૮૧.૮ બિલિયન યુએસ ડોલર રહ્યું છે.
૧ રૂપિયાના ખર્ચ પર ₹૬૬,૦૦૦નું રોકાણ
સરકારના આંકડા અનુસાર, ભારતને એપ્રિલ ૨૦૨૧ અને ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ વચ્ચે ૩૮૧.૮ અબજ યુએસ ડોલરનું ડાયરેક્ટ વિદેશી રોકાણ મળ્યું, જે ૮૩ રૂપિયા પ્રતિ યુએસ ડોલરના અંદાજિત વિનિમય દર પર (એક્સચેન્જ રેટ) લગભગ ૩૧.૬૯ લાખ કરોડ રૂપિયા બરાબર છે.
આ જ સમયગાળા દરમિયાન, સરકારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિદેશ પ્રવાસો પર ₹૪૮૨.૯૨ કરોડ ખર્ચ કર્યા. કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો વિદેશ પ્રવાસો પર ખર્ચ કરાયેલા દરેક ₹૧ના બદલે લગભગ ₹૬૫,૬૨૦ અથવા લગભગ ₹૬૬,૦૦૦નું ડાયરેક્ટ વિદેશી રોકાણ (FDI) મળ્યું.
|વર્ષ
|પ્રવાસ
|ખર્ચ
|2021
|3
|₹36.12 કરોડ
|2022
|7
|₹55.83 કરોડ
|2023
|6
|₹93.63 કરોડ
|2024
|11
|₹109.51 કરોડ
|2025
|11
|₹187.83 કરોડ
|2026*
|-
|₹74.59 કરોડ (અત્યાર સુધી)
વેપાર અને રોકાણ સંબંધ
વિદેશ મંત્રાલયે (MEA) પોતાના જવાબમાં કહ્યું કે વડાપ્રધાનની ઉચ્ચ સ્તરીય યાત્રાઓ વિદેશી દેશો સાથે ગાઢ સંબંધો બનાવવા અને દ્વિપક્ષીય, પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક સ્તરે ભારતની ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા પર ફોકસ રહી છે.
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રવાસો અને થયેલા કરારોથી ટેકનિકલ, નવીનીકરણ, વેપાર અને રોકાણ, ડિફેન્સ, એનર્જી સહયોગ અને સપ્લાય ચેન સહિતના અલગ-અલગ ક્ષેત્રોમાં ભાગીદારીને વેગ મળ્યો છે. પીએમ મોદીના વિદેશ પ્રવાસનો ખર્ચ હંમેશાં ચર્ચામાં રહ્યો છે. આજે ઓફિશિયલ એમના ખર્ચની વિગતો જાહેર થઈ છે.