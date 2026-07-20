/હિસારમાં આર્ય સમાજની સંસ્થામાં ₹૮૦૦ કરોડનું કૌભાંડ? ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની પ્રેસ કોન્ફરન્સથી ખળભળાટ

આર્ય સમાજના મૂલ્યો અને શિક્ષણના પ્રસાર માટે જાણીતી ૧૦૮ વર્ષ જૂની ઐતિહાસિક સંસ્થા CAV (ચંદુલાલ એંગ્લો વૈદિક) હાલ કરોડો રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચારના આરોપોને કારણે વિવાદોના વમળમાં ફસાઈ છે. પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને આ મામલે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે અને મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈનીથી લઈને હિસાર પ્રશાસનની ભૂમિકા સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
'શિક્ષણના મંદિરને ભ્રષ્ટાચારનો અડ્ડો બનાવ્યો'
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ આર્ય સમાજના પ્રદાનને યાદ કરતા જણાવ્યું કે, "આર્ય સમાજે હંમેશાં ધર્મને પ્રકૃતિ સાથે જોડ્યો છે, કુરિવાજો દૂર કર્યા છે અને વિધવા પુનર્વિવાહ તેમજ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં અભૂતપૂર્વ કામ કર્યું છે. CAV એક એવી સંસ્થા છે જેની પાસે ૪૫૦ જેટલી દુકાનો હતી.
આ દુકાનોના ભાડામાંથી સ્કૂલનો ખર્ચ નીકળતો હતો, જેથી ગરીબ બાળકો પણ ખૂબ જ સામાન્ય ફી ભરીને ભણી શકે. પરંતુ આજે આ જ દુકાનોના નામે ₹૫૦ કરોડ અને જમીનો વેચીને કુલ ₹૭૦૦ થી ₹૮૦૦ કરોડનું મસમોટું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે."
CM સૈનીને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ
પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ડૉ. ચંદ્રાએ સીધો પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, કેટલાક તત્વોએ મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈનીને ખોટું-સાચું કહીને ભ્રમિત કર્યા છે અને તેમની પાસે હિસાર પ્રશાસનને ફોન કરાવ્યો છે. આ જ કારણે હિસાર પ્રશાસન હાલ આ મામલે કોઈ કાર્યવાહી કરી રહ્યું નથી અને ભ્રષ્ટાચારીઓને રક્ષણ મળી રહ્યું છે.
૨૪ જુલાઈથી ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી : 'ટી મેન' સોમેશ સરપંચ પણ મેદાને
આ લડાઈમાં હવે 'ટી મેન' સોમેશ સરપંચ પણ કૂદી પડ્યા છે. તેમણે જાહેરાત કરી છે કે તેઓ આ ભ્રષ્ટાચાર સામેના આંદોલનમાં સક્રિયપણે જોડાશે. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વહીવટીતંત્રને અલ્ટીમેટમ આપતા સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે:
૨૩ જુલાઈ સુધીમાં જો આર્ય સમાજમાં 'એડમિનિસ્ટ્રેટર' (વહીવટદાર)ની નિમણૂક કરવામાં નહીં આવે, તો ૨૪ જુલાઈથી ઉગ્ર પ્રદર્શન શરૂ કરવામાં આવશે.
મુખ્ય માંગણીઓ:
એક સમયે શિક્ષણનું પવિત્ર મંદિર જે સમાજમાં જ્ઞાન ફેલાવતું હતું, તે સંસ્થા હવે ભ્રષ્ટાચારના આરોપોને કારણે અંધકારમાં છવાયેલી છે. હિસારના રહેવાસીઓએ આજે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે તેઓ આ વારસાને સુરક્ષિત રાખવા અને એક-એક પૈસાની જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે લડવાનું ચાલુ રાખશે.
પરિવેશ વાત્સ્યાયન : ઝી મીડિયા રિપોર્ટરનો વિશેષ અહેવાલ