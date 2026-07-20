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હિસારમાં આર્ય સમાજની સંસ્થામાં ₹૮૦૦ કરોડનું કૌભાંડ? ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની પ્રેસ કોન્ફરન્સથી ખળભળાટ

૧૦૮ વર્ષ જૂની ઐતિહાસિક CAV સંસ્થા અને આર્ય સમાજની જમીનોમાં ₹૮૦૦ કરોડનું મસમોટું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હોવાનો સનસનાટીપૂર્ણ આક્ષેપ પૂર્વ સાંસદ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ કર્યો છે. તેમણે સીધો આરોપ લગાવ્યો છે કે ભ્રષ્ટાચારીઓએ મુખ્યમંત્રી નાયબ સૈનીને ગેરમાર્ગે દોરીને હિસાર પ્રશાસનની કાર્યવાહી અટકાવી દીધી છે. આ મામલે તંત્રને અલ્ટીમેટમ આપતા ચેતવણી અપાઈ છે કે જો ૨૩ તારીખ સુધીમાં વહીવટદારની નિમણૂક નહીં થાય, તો ૨૪ જુલાઈથી ઉગ્ર આંદોલન છેડવામાં આવશે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 20, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:40 PM IST
હિસારમાં આર્ય સમાજની સંસ્થામાં ₹૮૦૦ કરોડનું કૌભાંડ? ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની પ્રેસ કોન્ફરન્સથી ખળભળાટ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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