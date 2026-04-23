1 દુલ્હન અને 4 વરરાજા... પહેલો ફરાર, બીજો બીમાર, ત્રીજાએ લગ્ન કરવાની ના પાડી; ચોથાએ લગ્ન કર્યા, પણ...
UP Wedding Drama: ઉત્તર પ્રદેશમાં એક અજીબોગરીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જ્યાં લગ્ન માટે નક્કી કરેલા વરરાજા ભાગી જતાં પિતાએ એક પછી એક ચાર દીકરાઓના ઓપ્શન આપ્યા. લગ્નની તારીખ 20 એપ્રિલ 2026 નક્કી હતી. પરંતુ લગ્નના ત્રણ દિવસ પહેલા વરરાજા ઘરેથી ભાગી ગયો. 19 એપ્રિલે છોકરાના પિતાએ કન્યા પક્ષને આ બાબતની જાણ કરી અને ખાતરી આપી કે, લગ્ન રદ નહીં થાય. તેમણે તેમના બીજા પુત્ર સાથે લગ્ન કરાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.
UP Wedding Drama: ઉત્તર પ્રદેશના મિર્ઝાપુરથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જિલ્લાના દેહાત કોતવાલી વિસ્તારના એક ગામમાં લગ્નના ત્રણ દિવસ પહેલા જ વરરાજા ફરાર થઈ ગયો હતો. વરરાજાના પિતાએ કન્યા પક્ષને આ અંગે જાણ કરી અને પોતાના બીજા પુત્ર સાથે લગ્ન કરાવવાની દરખાસ્ત મૂકી, પરંતુ લગ્નના દિવસે તે યુવક પણ બીમાર પડી ગયો. જ્યારબાદ પરિવારનો ત્રીજો પુત્ર લગ્ન કરવા માટે તૈયાર થયો નહીં.
ત્યારબાદ લાપતા વરરાજાના પિતાએ તેના ચોથા પુત્ર સાથે કન્યાના લગ્ન તો કરાવી દીધા, પરંતુ લગ્ન પછી વર પક્ષે કન્યાની વિદાય કરાવવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. કન્યા પક્ષે બુધવારે SPને પત્ર સોંપીને ન્યાયની ગુહાર લગાવી છે.
એક પછી એક મુશ્કેલીઓ
દેહાત કોતવાલી વિસ્તારના એક ગામમાં રહેતી યુવતીના લગ્ન કછવાં પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના એક ગામના યુવક સાથે 22 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ નક્કી થયા હતા. લગ્નની તારીખ 20 એપ્રિલ 2026 નક્કી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ મુશ્કેલીઓ ત્યારે શરૂ થઈ, જ્યારે લગ્નના ત્રણ દિવસ પહેલા જ વરરાજા ઘરેથી ભાગી ગયો. 19 એપ્રિલે છોકરાના પિતાએ કન્યા પક્ષને આ બાબતની જાણ કરી અને ખાતરી આપી કે, લગ્ન રદ નહીં થાય. તેમણે પોતાના બીજા દીકરા સાથે લગ્ન કરાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તેમની આ વાતથી કન્યા પક્ષને થોડી રાહત મળી અને તેઓ લગ્નની તૈયારીઓમાં લાગી ગયા. સગા-સંબંધીઓ પણ લગ્ન પ્રસંગે આવી પહોંચ્યા હતા.
લગ્ન થયા પણ વિદાયના સમયે થયો ખેલ
પરંતુ આ દરમિયાન જે બીજા દીકરા સાથે લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો તે બીમાર પડી ગયો. બીજુ પુત્ર બીમાર થતા ત્રીજા દીકરા સાથે લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, પરંતુ ત્રીજા દીકરાએ લગ્ન કરવાની મનાઈ કરી દીધી. ત્યારબાદ વરરાજાના પિતાએ તેમના ચોથા દીકરા સાથે નક્કી કરેલી તારીખે જ લગ્ન કરાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. આ બાબતે બન્ને પક્ષો સહમતિ થયા અને નક્કી કરેલી તારીખે કન્યાના આંગણે જાન આવી પહોંચી. સંપૂર્ણ રીતિ-રિવાજો અને વિધિઓ સાથે લગ્ન સંપન્ન થયા.
અહીં સુધી બધું બરાબર હતું, પરંતુ મામલો ત્યારે ખરાબ થયો, જ્યારે સવારે કન્યા પક્ષ વિદાય માટે જાન રોકાઈ હતી તે સ્થળે પહોંચ્યો, તો બધા જાનૈયાઓ ગાયબ હતા. બધા રાત્રે જ ત્યાંથી રફૂચક્કર થઈ ગયા હતા. કન્યા પક્ષે જ્યારે યુવકના પિતાનો સંપર્ક કર્યો તો તેમણે કહ્યું કે, જે વરરાજા સાથે લગ્ન નક્કી થયા હતા, તે મળ્યા બાદ જ વિદાય કરાવશે.
મામલો પહોંચ્યો પોલીસ સ્ટેશન
વરરાજાના પિતાની આ વાત સાંભળીને કન્યા પક્ષ હેરાન રહી ગયો. તેમને કંઈ સમજાતું નહોતું કે આ સંજોગોમાં હવે શું કરવું. કન્યા પક્ષના લોકો જેની સાથે દીકરીના લગ્ન થયા હતા, તેની સાથે જ વિદાય કરવાની માંગ પર અડી ગયા. પરંતુ તમામ સમજાવટ પછી પણ વર પક્ષે વિદાય કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો. ત્યારબાદ કન્યા પક્ષના લોકોએ SP કચેરી પહોંચીને ન્યાયની ગુહાર લગાવી. એએસપી સિટી નિતેશ સિંહે જણાવ્યું કે, જે છોકરા સાથે લગ્ન થયા છે, તેની સાથે જ વિદાય થશે. હાલ આ મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને તપાસ બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
