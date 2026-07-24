/10 વર્ષની જેલ, 10 કરોડ દંડ... પેપર લીક બિલને મોદી કેબિનેટની મંજૂરી, જાણો નવા બિલમાં શું-શું છે?

Modi Cabinet Paper Leak Bill: મોદી કેબિનેટની બેઠક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ બેઠકમાં પેપર લીક પર સજાના કાયદાને કડક બનાવવા સંબંધિત બિલને મંજૂરી મળી છે. આ બેઠક બાદ પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વચ્ચે ચર્ચા ચાલી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બિલમાં પેપર લીકના ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ (સંગઠિત ગુના)ના કિસ્સામાં 10 વર્ષની સજા અને 10 કરોડ રૂપિયાના દંડની જોગવાઈ છે. આવતા અઠવાડિયે સંસદમાં આ બિલ રજૂ કરવામાં આવી શકે છે.
વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે સરકારનો મોટો નિર્ણય
આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે દેશભરમાં વિદ્યાર્થીઓ પેપર લીક સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને સંસદની અંદર પણ આ મુદ્દાને લઈને સતત હંગામો થઈ રહ્યો છે. કેબિનેટ બેઠકના એક દિવસ પહેલા પીએમ મોદીએ 23 જુલાઈની મોડી રાત્રે ત્રણ મિનિટનો એક વીડિયો સંદેશ જાહેર કરીને આ દિશામાં મોટા સંકેતો આપ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે, શુક્રવારે (24 જુલાઈ 2026) યોજનારી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં પેપર લીકના કેસો માટે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ અને દોષિતોને કડક સજા આપતા કાયદાના ડ્રાફ્ટ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.
23 જુલાઈની મોડી રાત્રે પીએમ મોદીએ શેર કર્યો વીડિયો સંદેશ
PM મોદીએ વીડિયો સંદેશમાં કહ્યું હતું કે, પેપર લીક કોઈ સામાન્ય મુદ્દો નથી. આનાથી દેશના લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતા-પિતાને ઊંડો આઘાત પહોંચ્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, સરકાર આ સમસ્યાનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણપણે કટિબદ્ધ છે અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે મજબૂત કાનૂની વ્યવસ્થા બનાવવામાં આવશે. આ પહેલા ગુરુવારે સવારે પણ PM મોદીએ પેપર લીકના કેસોની સુનાવણી માટે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી.
તેમણે સંબંધિત વિભાગોના અધિકારીઓને તાત્કાલિક જરૂરી કાર્યવાહી શરૂ કરવાના નિર્દેશો પણ આપ્યા હતા. હવે કેબિનેટની મંજૂરી બાદ સૌની નજર આવતા અઠવાડિયે સંસદ પર રહેશે, જ્યાં આ મહત્વપૂર્ણ વિધેયક (બિલ) રજૂ થવાની શક્યતા છે. બીજી તરફ નીટ (NEET) પેપર લીક કેસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 13 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
શિક્ષણ મંત્રાલયમાં મોટો ફેરફાર
કેન્દ્ર સરકારે ગુરુવારે શિક્ષણ મંત્રાલયમાં મોટો વહીવટી ફેરફાર પણ કર્યો છે. સરકારે 1994 બેચના રાજસ્થાન કેડરના IAS અધિકારી નરેશ પાલ ગંગવારને ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગના નવા સચિવ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેમણે વિનીત જોશીની જગ્યાએ આ જવાબદારી સંભાળી છે.