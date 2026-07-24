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10 વર્ષની જેલ, 10 કરોડ દંડ... પેપર લીક બિલને મોદી કેબિનેટની મંજૂરી, જાણો નવા બિલમાં શું-શું છે?

Neet Paper Leak: PM મોદીની જાહેરાતના થોડા જ કલાકોમાં કેન્દ્રીય કેબિનેટે 24 જુલાઈએ પેપર લીકના કેસોમાં કડક સજા સુનિશ્ચિત કરતા એક ડ્રાફ્ટ બિલને મંજૂરી આપી દીધી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 24, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:39 PM IST
10 વર્ષની જેલ, 10 કરોડ દંડ... પેપર લીક બિલને મોદી કેબિનેટની મંજૂરી, જાણો નવા બિલમાં શું-શું છે?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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