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આર્ય સમાજની શાળાઓને પણ લાગ્યા તાળા; દાનની જમીન પર બનેલી 3 માંથી 2 શાળાઓ બંધ થતાં ઉઠ્યા સવાલો

હિસારની ઐતિહાસિક આર્ય સમાજ મંદિર સોસાયટી પોતાના મૂળ ઉદ્દેશ્ય (શિક્ષણ) થી ભટકી ગઈ છે. 100 વર્ષ પહેલા (1918મા) લાલા ચંદૂલાલ તાયલે શિક્ષણના પ્રસાર માટે 8 એકર જમીન દાનમાં આવી હતી, જેના પર ત્રણ સ્કૂલ ખોલવામાં આવી હતી. પરંતુ સંચાલકોની મનમાની અને બેદરકારીને કારણે હવે બે શાળાઓ બંધ છે અને ઇમારતો ખંઢેર બની ગઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 20, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:29 PM IST
આર્ય સમાજની શાળાઓને પણ લાગ્યા તાળા; દાનની જમીન પર બનેલી 3 માંથી 2 શાળાઓ બંધ થતાં ઉઠ્યા સવાલો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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