/આર્ય સમાજની શાળાઓને પણ લાગ્યા તાળા; દાનની જમીન પર બનેલી 3 માંથી 2 શાળાઓ બંધ થતાં ઉઠ્યા સવાલો

Hisar News: કોઈપણ શહેરની જૂની ઈમારતો માત્ર ઈંટ-પથ્થરનું માળખું નથી હોતી, તે સમાજના ત્યાગ, દૂરદ્રષ્ટિ અને વિશ્વાસના પાયા પર ઉભેલી હોય છે. હિસારના નાગૌરી ગેટ સ્થિત આર્ય સમાજ મંદિર સોસાયટીની કહાની આવી છે. પરંતુ આજે આ ઐતિહાસિક સંસ્થા પોતાના મૂળ ઉદ્દેશ્યથી ભટકતી જોવા મળી રહી છે. શહેરની જનતા આ સોસાયટીના વહીવટ, તેની કાર્યશૈલી અને તૂટી રહેલા વિશ્વાસ પર સીધો સવાલ કરી રહી છે.
એક સદી જૂનો વારસો અને શિક્ષણનું સ્વપ્ન
આજથી લગભગ 100 વર્ષ પહેલા 1918મા પ્રમુખ સમાજસેવી લાલા ચંદૂલાલ તાયલે શિક્ષણમાં ઉજાસ ફેલાવવા માટે પોતાની 8 એકર કિંમતી જમીન દાન આપી હતી. તેમનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય એક એવું વિદ્યા કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવાનો હતો, જે હજારો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવે અને હિસારને એક નવી ઓળખ આપે. આ વિચારની સાથે પરિસરમાં ત્રણ મુખ્ય શિક્ષણ સંસ્થાનો પાયો નખાયો. સીએવી સ્કૂલ (Chandulal Anglo Vedic School), ડી.એન. મોડલ સ્કૂલ અને જગન્નાથ કન્યા વિદ્યાલય.
આ શુભ કાર્યમાં શહેરના ઘણા ગણમાન્ય લોકોએ આગળ આવી દાનકર્યું હતું. ત્યાં સુધી કે રાજ્યસભા સાંસદ ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ પણ બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે પોતાની સંસદ નિધિમાંથી અહીં રમતના મેદાનનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું.
મનસ્વી સંચાલન અને શિક્ષણના ક્ષીણ થઈ રહેલા મંદિરો
શરૂઆતી દાયકાઓમાં બધુ વ્યવસ્થિત રીતે ચાલ્યું હતું. આ પરિસરે ઘણા હોશિંયાર વિદ્યાર્થીઓ આપ્યા, જેણે દેશની રાજનીતિ, સેના, વહીવટ અને વ્યાપાર જગતમાં હિસારનું નામ રોશન કર્યું. પરંતુ સમયની સાથે સોસાયટીના સંચાલનનું વલણ બદલાતું હયું. સંચાલનમાં મનમાનીભર્યા નિર્ણયનું તે પરિણામ આવ્યું કે શિક્ષણ માટે દાનમાં મળેલી જમીન પર ચાલી રહેલી ત્રણમાંથી બે સ્કૂલ સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ ગઈ છે.
ઝી મીડિયાનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ
આ ઉઠતા સવાલોનું સત્ય જાણવા માટે ઝી મીડિયાના સંવાદદાતા પરિવેશ વાત્સ્યાયને આ ઐતિહાસિક પરિસરમાં તપાસ કરી. સ્થિતિ ચોંકાવનારી અને નિરાશ કરનારી હતી. જે પરિસર ક્યારેક બાળકોના અવાજથી આઝાદ રહેતું હતું, આજે તે ભવનો પર કરોડિયાની જાળો લટકી રહે છે. ચારે તરફ ઉગી ગયેલું ઘાસ અને ઝાડીઓ તે વાતનો પુરાવો આપી રહી છે કે આ તાળાની પાછળ એવા કારણ છે, જેને છુપાવવામાં આવી રહ્યાં છે. તાજેતરના વર્ષોમાં અહીંથી નીકળેલા વિદ્યાર્થીઓએ આ મંજરને જોઈને પોતાનું દુખ અને પીડા વ્યક્ત કરી છે.
જનતાના સીધા સવાલ, જેનો સંચાલકોએ આપવો પડશે જવાબ
આજે આ મુદ્દો માત્ર એક સોસાયટીનો નહીં, પરંતુ શહેરની આસ્થા અને દાનદાતાના સન્માનનો છે. તેથી હિસારની જનતા સંચાલકોને કેટલાક સીધા સવાલ પૂછી રહી છે.
- જ્યારે જમીન માત્રને માત્ર શિક્ષણ માટે દાન કરવામાં આવી હતી, તો પછી બે-બે સંસ્થાઓને કઈ પરિસ્થિતિમાં બંધ કરવામાં આવી?
- શું દાનદાતા લાલા ચંદૂલાલ તાયલની મૂળ ભાવના અને તેમના વિશ્વાસને સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યો?
- આ બંધ પડેલી સ્કૂલ અને ખંઢેર થઈ રહેલા ભવનો પાછળની અસલી કહાની શું છે?
- આ 8 એકરની વિશાળ જમીનનો વર્તમાન હિસાબ શું છે?
-આ ઐતિહાસિક વારસાની બરબાદી માટે જવાબદાર આખરે કોણ છે?
- ભરોસો તૂટી ગયો છે અને હવે જવાબદારી નક્કી કરવાનો સમય આવી ગયો છે, કારણ કે હિસાર હવે જવાબ માંગી રહ્યું છે.
પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ ડો. સુભાષ ચંદ્રાની પત્રકાર પરિષદ
આ મુદ્દે પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યુ કે આર્ય સમાજે ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. ધર્મને પ્રકૃતિ સાથે જોડ્યો. કૂરિવાજોને દૂર કર્યાં, વિધવા મહિલાઓના ફરી લગ્ન, ઘરમાં હવન હોય કે શિક્ષણને લઈને આર્ય સમાજે સૌથી વધુ કામ કર્યું. સીએવી 108 વર્ષ જૂની સંસ્થા છે. આ સંસ્થાની પાસે 450 દુકાનો હતો, જેથી તેના ભાડામાંથી સ્કૂલનો ખર્ચ કાઢી શકાય. તેથી બાળકોએ ખુબ સામાન્ય ફી આપવી પડતી હતી. જેનાથી ગરીબ બાળકો પણ અભ્યાસ કરી શકે. હવે દુકાનોના નામ પર 50 કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે. આ લોકોએ મુખ્યમંત્રી નાયબ સૈનીને સાચુ-ખોટું બોલી હિસાહના વહીવટી તંત્રને ફોન કરાવ્યો છે.
જેનાથી હવે હિસારનું વહીવટી તંત્ર કાર્યવાહી કરી રહ્યું નથી. ટી મેન સોમેશ સરપંચે કહ્યુ કે હું પણ તેમાં સામેલ થવા ઈચ્છું છું. તેમણે જાહેરાત કરી છે કે જો 23 તારીખે આર્ય સમાજ માટે વહીવટદારની નિમણૂંક નહીં થાય તો 24 જુલાઈથી પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. એક વહીવટદારની નિમણૂંક કરવામાં આવે. નવા સભ્યો માટે અભિયાન ચલાવવામાં આવે. જે લોકો આર્ય સમાજ અને સ્વામી દયાનંદના વિચારોના સમર્થક છે તેને સંસ્થા સાથે જોડવામાં આવે. નવી કમિટીની રચના કરવામાં આવે. આ સંસ્થાને ફરી પહેલાની જેમ ચલાવવામાં આવે. બધા સમાજોએ મળી આ સંસ્થા ચલાવી છે અને સહયોગ કર્યો છે. આ મામલામાં ઘણી જમીનો વેચવામાં આવી છે. 700-800 કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે.