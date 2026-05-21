/આદમપુરના A થી ZEE ના Z સુધી... Essel Groupએ 100 વર્ષોના ઈતિહાસમાં 190થી વધુ દેશોમાં સફળતાની પાંખો ફેલાવી

Essel Group તેના 100 વર્ષની અભૂતપૂર્વ યાત્રામાં... કે જે આદમપુરના એથી શરૂ થઈ અને ZEEના Z સુધી સફળતાપૂર્વક પહોંચી. આ યાત્રામાં અનેક જોખમો, પડકારો અને સંઘર્ષો રહ્યા પરંતુ પરિવારે હાર માનવાની જગ્યાએ અખૂટ સાહસ અને દ્રઢ નિશ્ચયથી દરેક સંકટને અવસરમાં પલટી નાખ્યો. જાણો આ સફળતાની કહાની....
હરિયાણાના હિસારમાં એક ઐતિહાસિક જગ્યા છે અગ્રોહા. આ જગ્યાથી રોજગાર અને સારા ભવિષ્ય માટે એક પરિવાર ફતેહપુર પહોંચ્યો. સમયનું ચક્ર ચાલતું રહ્યું અને આ પરિવારની પેઢીઓ બદલાતી રહી. પછી વર્ષ આવ્યું 1926. પરિવારમાં શ્રી જગન્નાથ ગોયનકા (એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરપર્સન ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રના દાદા) ની આગેવાનીમાં ત્રણ ભાઈઓએ વ્યાપારમાં કંઈક મોટું કરવાનું સપનું જોયું. તે સમયે લગભગ કોઈએ કલ્પના પણ નહીં કરી હોય કે આ સપનું આગામી 100 વર્ષમાં ભારતીય ઉદ્યોગ જગતની એક પ્રેરણાદાયક ગાથાનો પાયો નાખશે.
ફતેહપુરમાં ભાઈઓએ પોતાનો વ્યાપાર વધારવા માટે તનતોડ મહેનત કરી, કારણ કે લક્ષ્ય માત્ર આજીવિકા નહોતું. સપનું મોટું હતું, તો કામ પણ મોટું કરવાનું હતું. વ્યાપારની નવી સંભાવનાઓ શોધવામાં પરિવાર ગંગાનગર જિલ્લાના નાના ગામ ભાદરા પહોંચ્યો. ત્યાંથી તેઓ ઓકારા દુકાન ગયા, જેને આજે મિંટ ગુમરીના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.
પણ બેચેન સપના ક્યાં રોકાઈ રહેવા તૈયાર હતા! પોતાના વ્યાપારને વધુ મોટો કરવા માટે ત્રણેય ભાઈ 1926મા હિસારની પાસે સ્થિત સાદલપુર ગામ પહોંચ્યા અને આદમપુરની અનાજ માર્કેટમાં પોતાનો કારોબાર શરૂ કર્યો. આ જગ્યાથી Essel Group ની ઐતિહાસિક યાત્રાના બીજ રોપાયા. આ એક એવી અભૂતપૂર્વ યાત્રા છે જે 'આદમપુર'ના Aથી શરૂ થઈ 'ZEE' ના Z સુધી આવી પહોંચી છે.
આ યાત્રા સરળ નહોતી. આ સંઘર્ષો, જોખમો અને અગણિત પડકારથી ભરેલી સફર હતી. Essel Group એ અત્યાર સુધીની પોતાની સફરમાં એક-બે નહીં, પરંતુ પાંચ મોટા આર્થિક સંકટનો સામનો કર્યો. દરેક સ્થિતિમાં રસ્તો બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ પરિવારે હાર માનવાનો ઇનકાર કરી દીધો. અતૂટ સાહસ, દ્રઢ નિશ્ચય અને ક્યારેય હાર ન માનવાના વિચારે દરેક સંકટને અવસરમાં પલટી દીધો. દરેક પડકારના સમય બાદ ગ્રુપ પહેલાથી વધુ મજબૂત બનીને ઉભર્યું છે.
શ્રી જગન્નાથ ગોયનકાના નેતૃત્વમાં શરૂ થયેલી આ યાત્રાને દૂરંદેશી ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ સમૂહના ચેરમેનના રૂપમાં નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચાડ્યું. તેમની સાથે તેમના ભાઈઓ શ્રી જવાહર ગોયલ, શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ ગોયલ અને શ્રી અશોક ગોયલે પણ આ વારસાને મજબૂત આધાર આપ્યો. Essel Group તે ગણતરીના ભારતીય કારોબારી સમૂહોમાં સામેલ છે, જેમણે પોતાના સમૃદ્ધ વારસાને સફળતાપૂર્વક છ પેઢીઓ સુધી આગળ વધાર્યો છે.
આજે Essel Group અબજો ડોલરનું એક મોટું ગ્રુપ બની ગયું છે, જેમાં મીડિયા, એન્ટરટેઈનમેન્ટ, પેકેજિંગ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એજ્યુકેશન, તકનીક સહિત ઘણા સેક્ટરમાં પોતાની ઉપયોગીતા સાબિત કરી છે. આજે આ ગ્રુપ દુનિયાના 190થી વધુ દેશોમાં પોતાની દમદાર હાજરી નોંધાવી ચુક્યું છે.
Essel Group એ ન માત્ર ઉદારીકરણના પહેલાના સમયમાં કારોબારી લક્ષ્યોને આકાર આપવામાં માત્ર યોગદાન નથી આપ્યું, પરંતુ દેશની આર્થિક પ્રગતિને પણ નવી મજબૂતી પ્રદાન કરી. સમૂહે ભારતના હાર્ડ પાવર અને સોફ્ટ પાવર, બંનેને સશક્ત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવી છે. પોતાના દૂરદર્શી વિચાર અને બિઝનેસમાં હંમેશા નવા માપદંડ સેટ કરતા Essel Group એ માત્ર કંપનીઓ જ નહીં, પરંતુ દેશમાં શાનદાર ઈન્ડસ્ટ્રીને ડેવલોપ કરી. 'Impression of a Century' ના વિચારની સાથે Essel ગ્રુપે દેશભરમાં 1 કરોડથી વધુ લોકો માટે રોજગારની તક પેદા કરી.
Essel Group ના ચેરપર્સન ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રા કહે છે કે આદમપુરની એક નાની માર્કેટથી શરૂ કરી પાંચ મોટા ઉતાર-ચઢાવ સહન કર્યા બાદ આ ગ્રુપને અબજો ડોલરનો કારોબાર કરતા આગળ વધતું જોવું અમારા માટે ગર્વની ક્ષણ છે. આવનારા વર્ષોમાં પણ અમે દેશની સેવા કરીશું અને ભારતને દુનિયાના મંચ સુધી પહોંચાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ.
આજે દેશમાં વારસામાં મળેલા કારોબાર બેથી ત્રણ પેઢીઓ બાદ નબળા પડી જાય છે, પરંતુ Essel Group ગ્રુપની તાકાત છે કે તેમાં દરેક આગામી પેઢી કારોબારને આગળ લઈ જાય છે. આ ગ્રુપની સૌથી મોટી તાકાત છે કે તેણે સમયની સાથે ખુદને અપગ્રેડ કર્યું, પડકારનો મજબૂતીથી સામનો કર્યો અને આવનાર પેઢીને જવાબદારી સોંપી.
આજે આ ગ્રુપની કમાન પાંચમી પેઢીના હાથમાં છે. આ માત્ર કારોબારનો વિસ્તાર નહીં, પરંતુ મૂલ્યો, અનુભવ અને વિશ્વાસની નિરંતરતાનું એક અનોખું ઉદાહરણ છે. હવે છઠ્ઠી પેઢી પણ આ વારસાને આગળ વધારવા માટે તૈયાર ઉભી છે. એક તરફ જ્યાં આ સમૂહનો સમૃદ્ધ વારસો આપણે અનુભવ, જ્ઞાન અને કુશળતાથી વધુ સારો બનાવે છે, તો બીજીતરફ 'Youngat90' નો જુસ્સો Essel પરિવારના દરેક સભ્યમાં નવી ઊર્જા અને મોટા સપના જોવા માટે પ્રેરિત કરે છે.