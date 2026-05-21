/Esselgroup@100: માઈલસ્ટોનમાંથી નીકળેલા નવા આદર્શો, જેને સમયની કસોટી પર મળ્યું સન્માન

Esselgroup@100: આજે Essel Group એ સફળતાના 100 વર્ષ પુરા કર્યા છે. 1926 થી 2026 સુધીના શાનદાર સફર અને સફળ ઈતિહાસની મહત્વની તારીખો પર એક નજર કરીએ.
Esselgroup@100: 1926 નું વર્ષ હતું. બિઝનેસમાં સારી તકોના નિર્માણ માટે શ્રી જગન્નાથ ગોયનકાના નેતૃત્વમાં ત્રણ ભાઈઓએ હરિયાણાના હિસારની આદમપુર અનાજ મંડીથી એક નવી શરુઆતનો પાયો નાખ્યો. છેલ્લા 100 વર્ષોમાં 5 સૌથી મોટા પડકારોનો સામનો કર્યા પછી પણ તે પાયાને કોઈ હલાવી શક્યું નહીં અને આજે Essel Group પોતાની 100 વર્ષની સફળતાની કહાની લખી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે ભારતમાં બિઝનેસ પરિવારો પર નજર કરીએ તો બે-ત્રણ પેઢી પછી પડતી જોવા મળે છે. પરંતુ Essel Group ની છઠ્ઠી પેઢી પોતાના ગૃપને આગળ વધારી રહી છે. તો ચાલો આજે Essel Group ના શાનદાર સફરના ઈતિહાસ પર એક નજર કરીએ.
100 વર્ષોની સફળ સફર
1926
શ્રી જગન્નાથ ગોયનકાએ ખાદ્યાન્ન/ અનાજના વેપાર માટે રામગોપાલ ઈંદ્રપ્રસ્થ મેસર્સની સ્થાપના આદમપુર મંડીમાં કરી. આ કંપનીને Essel Group નું પ્રારંભિક સ્વરુપ કહેવાય છે.
1941
શ્રી જગન્નાથ ગોયનકાએ શ્રેષ્ઠ અવસરો માટે પોતાનો બિઝનેસ આદમપુરથી હરિયાણાના હિસારમાં સ્થાનાંતરિત કર્યો.
1946
The Okara Dukaan બંધ થઈ ગઈ અને ડો સુભાષ ચંદ્રાના પિતા શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાએ માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરમાં પારિવારિક બિઝનેસ સંભાળ્યો અને પછીના વર્ષોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી.
1948
શ્રી જગન્નાથ ગોયનકા દિલ્હીમાં શિફ્ટ થયા. તેમણે Motiakhan માં એક પ્લોટ ખરીદ્યો અને પોલિશ કરેલી દાળની ફેક્ટ્રી સ્થાપિત કરી.
1951
હિસારના એક નવા અને લાભદાયક યૂનિટે ગુજરાત અને દક્ષિણી રાજ્યોમાં પોલિશ કરેલા અનાજની આપૂર્તિ શરુ કરી.
1969
રામગોપાલ ઈંદ્રપ્રસાદ મેસર્સએ પોતાનું નામ બદલી Subhash Chandra Laxmi Narain (SL) કર્યુ.
1970
ડો સુભાષ ચંદ્રા 20 વર્ષની ઉંમરે માત્ર 17 રુપિયા, એક સૂટકેસ અને પોતાના મોટા સપના પુરા કરવાના ઈરાદા સાથે દિલ્હી પહોંચ્યા.
1971
ડો ચંદ્રાએ દિલ્હીમાં એક દાળ મીલ લીઝ પર લીધી. કૃષિ બિઝનેસથી ઉદ્યોગ જગતની દિશામાં આ તેમનું પહેલું ડગલું હતું.
1976
કંપનીનું નામ બદલી Essel Group of Industries રાખવામાં આવ્યું.
1981
ડો. સુભાષ ચંદ્રા ભારતમાં લૈમિનેટેડ પ્લાસ્ટિક ટ્યૂબ ટેક્નોલોજી લઈને આવ્યા. Essel Propack Limited ની શરુઆત કરી. આજે આ કંપની દુનિયાની સૌથી મોટી ટ્યૂબ નિર્માતા કંપની છે અને દર વર્ષે 8 અરબથી વધુ ટ્યૂબ બનાવે છે.
1990
એશિયાનું સૌથી મોટું મનોરંજન પાર્ક Essel World મુંબઈમાં શરુ કરવામાં આવ્યું.
1992
ભારતની પહેલી હિંદી મનોરંજન ચેનલ Zee TV લોન્ચ થઈ અને તેની સાથે જ ભારતીય સૈટેલાઈટ ટીવી ઉદ્યોગનો પાયો નંખાયો.
1994
SITI Cable Network Limited શરુ કરવામાં આવ્યું અને તે ભારતના અગ્રણી Multi System Operators માંથી એક બન્યું.
1995
Zee News, ભારતની પહેલી ખાનગી સ્વામિત્વવાળી 24 કલાકની સમાચાર ચેનલ લોન્ચ થઈ.
1995
Zee TV, UK ની શરુઆત સાથે Zee Entertainment એ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વિસ્તાર કર્યો.
2001
Shirpur Refinery, ભારત અને એશિયાની પહેલી તથા સૌથી મોટી ગોલ્ડ રિફાઈનરી લોન્ચ થઈ.
2001
Playwin Lottery, ભારતની પહેલી ઓનલાઈન ટિકિટ વેચાણવાળી લોટરી લોન્ચ થઈ.
2003
Kidzee લોન્ચ થયું અને એશિયાની સૌથી મોટી પ્રી-સ્કૂલ ચેન બની. જેણે 4 લાખથી વધુ બાળકનું જીવન પ્રભાવિત કર્યું.
2004
Dish TV, જે વર્તમાનમાં એશિયાનું સૌથી મોટું DTH નેટવર્ક છે તે લોન્ચ થયું.
2005
DNA, ભારતનું અગ્રણી અંગ્રેજી સમાચાર પત્ર લોન્ચ થયું.
2005
E-City Bioscope Entertainment Pvt. Ltd., મલ્ટીપ્લેક્સ સિનેમા શ્રૃંખલા અને SITI Energy Ltd લોન્ચ કરવામાં આવ્યા.
2007
Essel Infraprojects Ltd., ભારતની એકમાત્ર એકીકૃત યૂટિલિટી કંપની લોન્ચ થઈ.
2013
Essel Finance Management LLP, ગ્રાહક-કેંદ્રિત વિત્તીય સેવા કંપની તરીકે સ્થાપિત થઈ.
2014
Living Entertainment Enterprises Private Limited નિગમિત થઈ.
2015
Essel Group એ ASHA 2022 ની શરુઆત કરી, જેનો ઉદ્દેશ દરેક ભારતીયને ઘર અપાવવાનો હતો.
2016
Essel Group પોતાના સફળ 90 વર્ષ પૂરા કર્યા.
2026
Essel Group એ પોતાના 100 વર્ષ પૂરા કર્યા.