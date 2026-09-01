/ઓગસ્ટમાં તૂટ્યો ગરમીનો 125 વર્ષનો રેકોર્ડ! સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદને લઈને IMDની મોટી આગાહી

IMD September Rain Prediction: ચોમાસાના ત્રણ મહિનામાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં લગભગ 14% ઓછો રહ્યો છે. હવે, IMDએ ચોમાસાના છેલ્લા મહિના સપ્ટેમ્બર માટે ભવિષ્યવાણી કરી છે. વિભાગે જણાવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બરમાં સામાન્ય કરતાં 91% ઓછો વરસાદ પડવાની ધારણા છે. સપ્ટેમ્બરમાં સામાન્ય વરસાદ 167.9 મીમી છે.
સપ્ટેમ્બરમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ
IMDના ડિરેક્ટર જનરલ ડૉ. મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ સોમવારે એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દેશના ઘણા ભાગોમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ પડવાની ધારણા છે. જો કે, ઉત્તરપશ્ચિમ, ઉત્તરપૂર્વ, પૂર્વ, પૂર્વ મધ્ય અને દક્ષિણપૂર્વના કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય અથવા સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ પડી શકે છે. દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં સપ્ટેમ્બર દરમિયાન માસિક સરેરાશ તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધુ રહેવાની ધારણા છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધી ચોમાસાના ત્રણ મહિનામાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં 13.8% ઓછો રહ્યો છે. 556.2 મીમીના લક્ષ્યાંકની સરખામણીમાં, અત્યાર સુધીમાં 421.6 મીમી વરસાદ પડ્યો છે. દક્ષિણ ક્ષેત્રમાં સૌથી ઓછો વરસાદ પડ્યો છે, જેમાં 24.2% ખાધ છે, ત્યારબાદ ઉત્તરપૂર્વ (25.7%), ઉત્તરપશ્ચિમ (10.7%) અને મધ્ય ભારતમાં (3.8%) વરસાદ પડ્યો છે.
દેશના 47% જિલ્લાઓમાં અપૂરતો વરસાદ
વિભાગ અનુસાર, 741 જિલ્લાઓમાંથી વરસાદનો ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવ્યો છે. આમાંથી 312 (42%) જિલ્લાઓમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે 38 જિલ્લાઓ (5%) જિલ્લામાં સામાન્ય કરતાં ઘણો ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. 290 જિલ્લાઓમાં સામાન્ય વરસાદ નોંધાયો છે, 80 જિલ્લાઓમાં સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ નોંધાયો છે, અને 14 જિલ્લાઓમાં વધુ પડતો વરસાદ નોંધાયો છે. સાત જિલ્લાઓનો ડેટા ઉપલબ્ધ નથી.
ઓગસ્ટમાં 190 મીમીને બદલે 139 મીમી વરસાદ પડ્યો
ઓગસ્ટમાં દેશભરમાં ચોમાસું નબળું રહ્યું છે, જેમાં 16.3% સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, મહિના દરમિયાન સામાન્ય 190.7 મીમીની સરખામણીમાં માત્ર 139.1 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો. પ્રાદેશિક રીતે, દક્ષિણ ભારતમાં સૌથી વધુ 27.1 ટકા વરસાદ ખાધનો અનુભવ થયો હતો. વધુમાં, ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં 16.9 ટકા, મધ્ય ભારતમાં 16.2 ટકા અને ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં 9.5 ટકા વરસાદ ખાધનો અનુભવ થયો હતો. નોંધનીય છે કે જુલાઈમાં સામાન્ય કરતાં એક ટકા વધુ વરસાદ પડ્યો હતો.
કુલ 213.3 મીમી વરસાદ
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે ઓગસ્ટમાં 213.3 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો, જે 1901 પછીનો 17મો સૌથી ઓછો ઓગસ્ટ છે. IMDએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બરમાં માસિક સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધુ રહેવાની ધારણા છે.
1901 પછીનું સૌથી વધુ તાપમાન
IMD એ જણાવ્યું હતું કે ઓગસ્ટનું સરેરાશ તાપમાન 28.01 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જે સામાન્ય કરતાં 0.67 ડિગ્રી વધારે છે. આ 1901 પછીનો સૌથી વધુ વધારો છે. તેવી જ રીતે, ન્યૂનતમ તાપમાન માટે ઓગસ્ટ રેકોર્ડ પરનો સૌથી ગરમ મહિનો હતો. ઓગસ્ટમાં સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન 24.36 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું, જે સામાન્ય કરતાં 0.68 ડિગ્રી વધારે હતું. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાનમાં 0.65 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો થયો હતો.