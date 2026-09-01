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ઓગસ્ટમાં તૂટ્યો ગરમીનો 125 વર્ષનો રેકોર્ડ! સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદને લઈને IMDની મોટી આગાહી

IMD September Rain Prediction: હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં 14 ટકા ઓછો રહ્યો છે. 1901 પછી ઓગસ્ટ સૌથી ગરમ મહિનો હતો. IMDએ સપ્ટેમ્બરમાં ચોમાસાની ભવિષ્યવાણી કરી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 01, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:15 AM IST
ઓગસ્ટમાં તૂટ્યો ગરમીનો 125 વર્ષનો રેકોર્ડ! સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદને લઈને IMDની મોટી આગાહી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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