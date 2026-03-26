આંધ્રમાં ગોઝારો અકસ્માત, બસ-ટ્રકની ભયાનક ટક્કર બાદ ભીષણ આગમાં 14 લોકો જીવતા ભડથું થયા

Andhra Accident: દક્ષિણ ભારતીય રાજ્ય આંધ્ર પ્રદેશમાં એક ગોઝારો અકસ્માત થયો જેમાં ખાનગી બસ અને ટિપર ટ્રકની અથડામણ બાદ ભયંકર આગ લાગી જેમાં અનેક લોકો જીવતા ભૂંજાઈ ગયા. વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 26, 2026, 09:45 AM IST
  • માર્કાપુરમ જિલ્લામાં ગુરુવારે વહેલી સવારે ગોઝારો અકસ્માત થયો
  • રાયવરમ પાસે હરિકૃષ્ણા ટ્રાવેલ્સની બસ અને ટિપર ટ્રક અથડાયા
  • ખુબ જ ભયાનક આગ લાગી જેમાં અનેક લોકો જીવતા ભૂંજાયા

આંધ્ર પ્રદેશના માર્કાપુરમ જિલ્લામાં ગુરુવારે વહેલી સવારે એક ગોઝારો અકસ્માત સર્જાયો. રાયવરમ પાસે હરિકૃષ્ણા ટ્રાવેલ્સની એક પ્રાઈવેટ બસ અને ટિપર ટ્રક વચ્ચે અથડામણ થઈ. આ અથડામણ એટલી ભયાનક હતી કે બસમાં તરત જ આગ લાગી અને બસ બળીને ખાખ થઈ ગઈ. આ દુર્ઘટનામાં 14 લોકોના જીવ ગયા છે. જેમાંથી મોટાભાગના જીવતા ભૂંજાઈ ગયા. મુખ્યમંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ આ અકસ્માત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કરી અધિકારીઓ પાસે ઘાયલોની સારવાર અંગે જાણકારી પણ લીધી. તેમણે અકસ્માતના કારણો વિશે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. 

14 લોકોના મોત, અનેક ઘાયલ
ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈના અહેવાલમાં પોલીસને ટાંકીને કહેવાયું છે કે માર્કાપુરમ જિલ્લામાં ગુરુવારે એક ખાનગી બસની ટિપર ટ્રક સાથે અથડામણ થઈ જેમાં ઓછામાં ઓછા 14 લોકોના જીવ ગયા અને 23 લોકો ઘાયલ થયા છે. સ્થાનિક લોકોની મદદથી ઘાયલોને તરત જ નજીકની વિવિધ હોસ્પિટલોમાં ખસેડાવામાં આવ્યા. જ્યાં તેઓ સારવાર હેઠળ છે. 

At least 14 people were killed and 23 injured after a private bus collided with a tipper lorry and burst into flames in Markapuram district on Thursday, police said.

— Press Trust of India (@PTI_News) March 26, 2026

મળતી માહિતી મુજબ આ બસ તેલંગણાના નિર્મલથી આંધ્રના નેલ્લોર જઈ રહી હતી. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યાં મુજબ આ ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે મુસાફરોને બહાર નીકળવાની તક જ ન મળી. જોત જોતામાં તો આખી બસ બળીને ખાખ થઈ ગઈ. 

મીડિયા રિપોર્ટમાં પ્રત્યક્ષદર્શીઓને ટાંકીને એવું પણ કહેવાયું છે કે આ અકસ્માત પાછળ મુખ્ય કારણ ટિપર ટ્રક ચાલકની પૂરપાટ ઝડપ  હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં પણ આવું જાણવા મળ્યું છે. અકસ્માતની જાણ થતા જ માર્કાપુરમ વિધાયક કંડુલા નારાયણ રેડ્ડી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને બચાવ કાર્યોની નિગરાણી કરી. ફાયરાની ટુકડીએ આગ પર કાબૂ મેળવી લીધો પરંતુ બસ અને ટિપર બળીને ખાખ થઈ ગઆ. અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. 

 

About the Author
Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

