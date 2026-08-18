Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /28માંથી 14 CM સામે ગંભીર ગુનાહિત કેસો, સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યો રિપોર્ટ, આ રાજ્યના CM ટોપ પર!

28માંથી 14 CM સામે ગંભીર ગુનાહિત કેસો, સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યો રિપોર્ટ, આ રાજ્યના CM ટોપ પર!

સુપ્રીમ કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલા રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું કે દેશના 28 રાજ્યોમાંથી 14 રાજ્યોના વર્તમાન મુખ્યમંત્રીઓ વિરુદ્ધ ગંભીર ક્રિમિનલ કેસ નોંધાયેલા છે. લિસ્ટમાં સૌથી ઉપર તેલંગણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 18, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:57 PM IST
28માંથી 14 CM સામે ગંભીર ગુનાહિત કેસો, સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યો રિપોર્ટ, આ રાજ્યના CM ટોપ પર!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: વૃક્ષો કાપવાના ગુનામાં આરોપીઓને 1700 વૃક્ષો વાવી
2
3
4
5