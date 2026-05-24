/છીપલાં ગોતવા નદીમાં ગયેલા 14 લોકો સાથે અકસ્માત, અનેકના મોત, PMએ કર્યું ટ્વિટ

Bhatkal Accident: કર્ણાટકના ભટકલ ક્ષેત્રમાં એક નદીમાં થયેલા ભયાનક અકસ્માતમાં અનેક લોકોના મોત થયા છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે લગભગ 10 લોકો છીપલાં ગોતવા વખતે ડૂબી ગયા હતા.
Bhatkal Accident: કર્ણાટકના ભયાનક અકસ્માતમાં અનેક લોકોના મોત થયા છે. ઉત્તર કન્નડ જિલ્લામાં બનેલી આ દુ:ખદ ઘટનામાં, પીડિતો ભટકલ તાલુકાના તટ્ટીહાકલુ નજીક નદીમાં છીપ એકત્રિત કરવા ગયા હતા. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, 14 લોકોનું એક જૂથ ભટકલ નજીક વેંકટપુરા નદીમાં છીપ એકત્રિત કરવા ગયું હતું. નદી કિનારે અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા સ્થાનિક સમુદાયો માટે આ એક પરંપરાગત પ્રવૃત્તિ છે. અચાનક, જોરદાર પ્રવાહમાં ઘણા લોકો તણાઈ ગયા હતા.
ઘણા લોકો હજુ પણ ગુમ છે, અને તેમની શોધ ચાલુ છે. બચાવેલા ચાર વ્યક્તિઓને સારવાર માટે ભટકલ સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
કુલ 14 લોકો છીપ એકત્રિત કરવા ગયા હતા.
પ્રાથમિક અહેવાલો અનુસાર, મૃતકો શિરાલીના સરદાહોલના રહેવાસી હોવાનું માનવામાં આવે છે. ભટકલ ગ્રામીણ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે અને ગુમ વ્યક્તિઓની શોધમાં સંકલન કરી રહ્યા છે. આઠ લોકોના મોત થયા છે. મૃતકોમાં સાત મહિલાઓ છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક છવાઈ ગયો છે. અંધાધૂંધી વચ્ચે લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. ગુમ થયેલા બે અન્ય લોકો, એક મહિલા અને એક પુરુષની શોધખોળ હાલમાં ચાલી રહી છે.
Deeply pained to hear about a mishap in Karwar district, Karnataka. My condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest.
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be…
— PMO India (@PMOIndia) May 24, 2026
ઘટનાસ્થળે ભીડ
અકસ્માતના સમાચાર મળતાં જ લોકોના મોટો ટોળા ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓ પહોંચ્યા હતા. ભટકલ ગ્રામીણ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નદીમાં સ્નાન કરી રહેલા ઘણા લોકો નદીમાં સ્નાન કરી રહ્યા હતા ત્યારે જોરદાર પ્રવાહ તેમને તણાઈ ગયા હતા. અકસ્માતના સમાચાર મળતાં જ સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર, પોલીસ અને બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી.
રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ
કર્ણાટકનું ભટકલ, અરબી સમુદ્ર અને પશ્ચિમ ઘાટના સંગમ પર આવેલું છે. સ્થાનિક અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે નદીમાં ડૂબી ગયેલા લોકોને શોધવા માટે સતત બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. સ્થાનિક ડાઇવર્સ અને આપત્તિ રાહત ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. કર્ણાટકનો ભટકલ વિસ્તાર રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીથી આશરે 2,100 કિમી દૂર સ્થિત છે. મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ભટકલ તાલુકા હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.