/તૂટશે 149 વર્ષ જુનો રેકોર્ડ ! આવી રહી છે દુષ્કાળ, પૂર, વિનાશ જેવી મોટી આફત? જાણો

Super El Nino 2026: વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે સુપર અલ નીનો હવે ફક્ત એક ઐતિહાસિક ચેતવણી નથી. 1877-78માં વિશ્વએ તેનો સૌથી શક્તિશાળી અલ નીનો અનુભવ કર્યો હતો, જેના કારણે વૈશ્વિક દુષ્કાળ, પાક નિષ્ફળતા, દુષ્કાળ અને રોગના વિનાશક ચક્ર શરૂ થયા હતા. 2026માં પણ આવી જ પરિસ્થિતિ ફરી ઊભી થઈ રહી છે.
Super El Nino 2026: પેસિફિક મહાસાગર ઝડપથી ગરમ થઈ રહ્યો છે. સમુદ્રની અંદરનું તાપમાન એટલું વધી રહ્યું છે કે 1877નો રેકોર્ડ તૂટી જશે તેવી ભવિષ્યવાણી કરે છે. પરંતુ આ વખતે તફાવત એ છે કે 1877માં દુનિયા ઠંડી હતી, જ્યારે 2026માં તે પહેલાથી જ ગરમ છે. આનો અર્થ એ છે કે વધુ આફતો અને વિનાશની સંભાવના છે.
1876 અને 1878 વચ્ચે, અલ નીનોએ સમગ્ર વિશ્વને તબાહ કરી દીધું. ભારત, ચીન, બ્રાઝિલ અને આફ્રિકાના મોટા ભાગોમાં ગંભીર દુષ્કાળ પડ્યો. ચોમાસુ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયું, પાક સુકાઈ ગયા, પશુધન મૃત્યુ પામ્યા અને લાખો લોકો ભૂખે મર્યા. અંદાજ મુજબ તે સમયે વિશ્વની વસ્તીના 2-3 ટકા, અથવા 30 થી 60 મિલિયન લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. ઘણા એક્સપર્ટોએ 50 મિલિયન મૃત્યુનો અંદાજ લગાવે છે.
આ દુષ્કાળે ભારતમાં સૌથી વધુ વિનાશ વેર્યો હતો. એવો અંદાજ છે કે ત્યાં 12 થી 29 મિલિયન લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. ઉત્તર ચીનમાં પાક સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યા હતા. દુષ્કાળે ઉત્તરપૂર્વીય બ્રાઝિલને બાળી નાખ્યું હતું. આફ્રિકાના ઘણા ભાગોમાં ખોરાકની તીવ્ર અછતનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે સમયે, કોઈને ખબર નહોતી કે આ દૂરની દેખાતી ઘટનાઓ એક જ કારણ સાથે જોડાયેલી છે: પેસિફિક મહાસાગરમાં એક શક્તિશાળી અલ નીનો ઘટના.
1877 અલ નીનો આટલો ખતરનાક કેમ હતો?
કોલંબિયા યુનિવર્સિટીના સંશોધક દીપ્તિ સિંહ અને તેમની ટીમના મતે, ઉષ્ણકટિબંધીય પેસિફિક મહાસાગર ઘટના પહેલા ઘણા વર્ષોથી અસામાન્ય રીતે ઠંડો હતો. તેના કારણે પશ્ચિમ પેસિફિકમાં ગરમીનો મોટો સંચય થયો. જ્યારે સિસ્ટમ અચાનક બદલાઈ ગઈ, ત્યારે એક વિશાળ અલ નીનો ઉભરી આવ્યો.
હિંદ મહાસાગરમાં પણ તાપમાનમાં તીવ્ર તફાવતનો અનુભવ થયો. તે સમયે ઉત્તર એટલાન્ટિક પણ ગરમ હતો. આ બધાની સંયુક્ત અસરોએ એક સંપૂર્ણ તોફાન બનાવ્યું. વૃક્ષોના રિંગ્સના અભ્યાસો દર્શાવે છે કે એશિયાના કેટલાક ભાગોમાં 800 વર્ષમાં સૌથી ખરાબ દુષ્કાળનો અનુભવ થયો હતો. પાક નાશ પામ્યા હતા, પશુધન નાશ પામ્યા હતા અને અર્થતંત્રો બરબાદ થઈ ગયા હતા. વૈજ્ઞાનિકો તેને માનવતા પર અત્યાર સુધીની સૌથી ખરાબ પર્યાવરણીય આપત્તિ માને છે.
2026નું અલ નીનો: જૂની આપત્તિનું નવું સ્વરૂપ
હવે, 2026 માં, વૈજ્ઞાનિકો ચિંતા કરે છે કે 1877 ની ઘટના જેવી અથવા તેનાથી પણ વધુ તીવ્ર અલ નીનો ઘટના વિકસી રહી છે. પેસિફિક મહાસાગર ઝડપથી ગરમ થઈ રહ્યો છે. સમુદ્રની સપાટીનું તાપમાન રેકોર્ડ સ્તરે વધી રહ્યું છે. કેટલાક ભવિષ્યવાણી કરે છે કે આ ઘટના 1877ના રેકોર્ડને વટાવી જશે.
સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે 1877માં દુનિયા ઠંડી હતી, જ્યારે 2026માં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે અલગ છે. આજે, મહાસાગરો પહેલાથી જ રેકોર્ડ ગરમીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. ગ્રીનહાઉસ ગેસનું સ્તર સર્વકાલીન હાઈ લેવલે છે. વૈશ્વિક તાપમાન પહેલાથી જ રેકોર્ડ લેવલે પહોંચી ગયું છે. આવી સ્થિતિમાં, સુપર અલ નીનો તેની અસરોને વધારી શકે છે.
2026માં શું થઈ શકે છે?
તીવ્ર ગરમી: ઘણા વિસ્તારોમાં તાપમાન એટલું વધી શકે છે કે સામાન્ય જીવન મુશ્કેલ બની શકે છે.
કૃષિ સંકટ: પાક સુકાઈ શકે છે. ઘઉં, ચોખા અને અન્ય મુખ્ય પાકોને અસર થશે.
પાણીની અછત: દુષ્કાળ ઝડપથી નદીઓ, તળાવો અને ભૂગર્ભજળના સ્તરને ઘટાડશે.
જંગલની આગ: દુષ્કાળ અને ગરમી જંગલમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓમાં વધારો કરી શકે છે.
પૂર અને દુષ્કાળનું મિશ્રણ: કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને પૂર, જ્યારે અન્ય વિસ્તારોમાં લાંબા સમય સુધી દુષ્કાળ.
2027નું તાપમાન: જો આ સુપર અલ નીનો ઘટના બને છે, તો ૨૦૨૭ વૈશ્વિક તાપમાનનો નવો રેકોર્ડ બનાવી શકે છે.
ભારતનો સૌથી મોટો ખતરો
ભારતમાં, અલ નીનો ચોમાસા પર મોટી અસર કરે છે. નબળા ચોમાસાથી ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોમાં દુષ્કાળ પડી શકે છે. મુખ્યત્વે કૃષિ અર્થતંત્રને કારણે, લાખો ખેડૂતો પ્રભાવિત થશે. ખાદ્યપદાર્થોની અછત, ભાવમાં વધારો અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર પર દબાણ વધશે. 1877માં ભારત સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયું હતું, તેથી ૨૦૨૬માં પણ તકેદારી રાખવી જરૂરી છે.
૧૯મી સદીમાં, હવામાનની સારી આગાહી નહોતી, ન તો વૈશ્વિક ખાદ્ય વેપાર, ન તો કટોકટી સહાય. આજે, આપણે આ બધા માટે તૈયાર છીએ. પરંતુ આબોહવા પરિવર્તને નવા પડકારો ઉભા કર્યા છે. ગરમ થતી દુનિયામાં, અલ નીનોની અસરો વધુ તીવ્ર અને લાંબા સમય સુધી રહી શકે છે.
સરકારો, ખેડૂતો અને જનતાએ હવે તૈયારી કરવી જોઈએ. દુષ્કાળ-પ્રતિરોધક પાક, પાણી સંરક્ષણ, સુધારેલ સંગ્રહ પ્રણાલી, વીમા કવરેજ અને જાગૃતિ અભિયાનોની પણ જરૂર છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ પણ વધારવો જોઈએ.
આબોહવા લાલ સંકેત
૧૮૭૭-૭૮ની ઘટના આપણને યાદ અપાવે છે કે અલ નીનો જેવી કુદરતી ઘટના કેટલી વિનાશક બની શકે છે. જો ૨૦૨૬માં સુપર અલ નીનો થાય છે, તો તે ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરી શકે છે, પરંતુ આ વખતે, આબોહવા પરિવર્તનને કારણે નુકસાન વધુ થઈ શકે છે.
વૈજ્ઞાનિકો સતત દેખરેખ રાખી રહ્યા છે. NOAA અને અન્ય એજન્સીઓ નિયમિત અપડેટ્સ આપી રહી છે. અમને આશા છે કે આધુનિક વિજ્ઞાન અને તૈયારી ૧૮૭૭ જેવી દુર્ઘટનાને અટકાવી શકે છે. પરંતુ હવે સાવચેતી રાખવી અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જરૂરી છે.
સુપર અલ નીનો 2026 માનવતા માટે એક મોટી કસોટી ઉભી કરે છે. 1877ની ઘટના ફક્ત ઇતિહાસ નથી, પરંતુ ભવિષ્ય માટે એક ચેતવણી છે. જો આપણે સમયસર તૈયારી કરીએ, તો નુકસાન મર્યાદિત થઈ શકે છે. નહિંતર, આબોહવા પરિવર્તન અનેૉ અલ નીનોનું આ ખતરનાક સંયોજન ફરી એકવાર વિશ્વને એક મોટા સંકટમાં ધકેલી શકે છે.