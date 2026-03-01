BIG BREAKING: નાગપુરમાં વિસ્ફોટક ફેક્ટરીમાં ભીષણ બ્લાસ્ટ: 15નાં મોત, 18 ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત
Nagpur Factory Blast: નાગપુરની એક વિસ્ફોટક બનાવતી ફેક્ટરીમાં થયેલા ભીષણ ધડાકામાં 15 શ્રમિકોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 18 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. હાલ NDRFની ટીમ ઘટનાસ્થળે રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં લાગેલી છે.
Trending Photos
Nagpur Factory Blast: મહારાષ્ટ્રના નાગપુર જિલ્લામાંથી એક ખાસ કરીને દુઃખદ અને હૃદયદ્રાવક સમાચાર સામે આવ્યા છે. નાગપુર ગ્રામીણના કાટોલ તહસીલના રાઉલગાંવમાં સ્થિત વિસ્ફોટકો બનાવતી કંપની SBL એનર્જી લિમિટેડમાં આજે સવારે એક મોટો વિસ્ફોટ થયો. નાગપુર ગ્રામીણ પોલીસ અધિક્ષક (SP) હર્ષ પોદ્દારે પુષ્ટિ આપી કે આ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 15 લોકોનાં મોત થયા છે, જ્યારે 18 અન્ય કામદારો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.
આ ઘટના સવારે 6 થી 7 વાગ્યાની વચ્ચે બની હોવાનું કહેવાય છે, જ્યારે કંપની ખાણકામ અને ઔદ્યોગિક હેતુઓ માટે વિસ્ફોટકો બનાવી રહી હતી. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે તેનો પડઘો ઘણા કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાયો, જેનાથી નજીકના ગામોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો.
#WATCH | Nagpur, Maharashtra | 15 people died, 18 critically injured after an explosion at SBL Energy Limited in Nagpur: Harssh Poddar, SP, Nagpur Rural
NDRF team is also present here. pic.twitter.com/WatYhpXNyM
— ANI (@ANI) March 1, 2026
બચાવ કાર્ય ચાલુ: કાટમાળમાં જિંદગીની શોધ
દુર્ઘટના સમયે યુનિટમાં અંદાજે 25 થી 30 શ્રમિકો કામ કરી રહ્યા હતા. વિસ્ફોટના તરત જ બાદ ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી અને ચારે બાજુ કાળા ધુમાડાના ગોટા છવાઈ ગયા હતા. સૂચના મળતા જ સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર, પોલીસ કાફલો અને NDRFની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે. ઘાયલોને તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ મારફતે નાગપુરની નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં અનેકની હાલત નાજુક છે.
આશંકા છે કે ધડાકાની તીવ્રતા એટલી વધારે હતી કે કેટલાક મજૂરો હજુ પણ કાટમાળ નીચે દબાયેલા હોઈ શકે છે. બચાવ ટુકડીઓ કાટમાળ હટાવીને ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે.
સુરક્ષાના નિયમો પર સવાલ
એસબીએલ એનર્જી લિમિટેડ મુખ્યત્વે માઇનિંગ ક્ષેત્રમાં વપરાતા હેવી વિસ્ફોટકો બનાવે છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દારૂગોળાના મિશ્રણ અથવા પેકિંગ દરમિયાન કોઈ ટેકનિકલ ખામીને કારણે આ અકસ્માત થયો હોઈ શકે છે.
કંપનીના પરિસરની બહાર શ્રમિકોના પરિવારજનોની ભારે ભીડ એકઠી થઈ ગઈ છે અને વાતાવરણ અત્યંત ગમગીન છે. NDRFની ટીમો આગ પર કાબૂ મેળવવા અને ફેક્ટરીની અંદર રહેલા જોખમી રસાયણોને સુરક્ષિત કરવામાં લાગેલી છે જેથી ફરી કોઈ વિસ્ફોટ ન થાય. વહીવટીતંત્રે આ મામલે ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસના આદેશ આપ્યા છે જેથી અકસ્માતનું સાચું કારણ જાણી શકાય અને બેદરકારી દાખવનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરી શકાય.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે