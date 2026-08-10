/ઘણા દિવસોથી તળાવમાં રહે છે 16 વર્ષનો યુવક, કહ્યું: શરીરને બાળી રહ્યો છે જીન, VIDEO વાયરલ

Teen Stays in Pond Viral Video: પશ્ચિમ બંગાળના મુર્શિદાબાદ જિલ્લામાંથી એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેણે સ્થાનિક લોકો અને સોશિયલ મીડિયા પર ધ્યાન ખેંચ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી, બેલડાંગા વિસ્તારનો 16 વર્ષનો ઇકબાલ શેખ ઘરે રહેવાને બદલે સ્થાનિક તળાવોમાં રહે છે. ગ્રામજનોના મતે, તે દિવસો સુધી, એક અઠવાડિયા સુધી પણ તળાવના પાણીમાં રહે છે, ક્યારેક ક્યારેક જ બહાર આવે છે.
આ બાબતે ઇકબાલનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે. તેણે કહ્યું કે, પાણીમાંથી બહાર નીકળતાની સાથે જ તેને આખા શરીરમાં ભારે બળતરાનો અનુભવ થાય છે, અને પાણીની અંદર રહેવાથી રાહત મળે છે. તે આ અનુભવને કોઈ અદ્રશ્ય શક્તિને કારણે છે. તેણે કહ્યું કે, "તેનું શરીર 'જીન', પરી, અથવા કોઈ અન્ય અલૌકિક અસ્તિત્વની હાજરીને કારણે બળે છે.
શરીરમાં જોવા મળી છે અસરો
જો કે, પાણીના સતત સંપર્કમાં રહેવાની અસરો હવે તેમના સ્વાસ્થ્ય પર દેખાય છે. સ્થાનિકોના મતે, લાંબા સમય સુધી પાણીના સંપર્કમાં રહેવાને કારણે તેમના હાથ, પગ અને શરીરના અન્ય ભાગોની ત્વચા પીળી થઈ ગઈ છે. તેમને શરદી અને ઉધરસ પણ થાય છે.
પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ નબળી
અહેવાલો અનુસાર, ઇકબાલે સ્થાનિક બ્લોક પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ મદદ મળી શકી નહીં. પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ પણ નબળી હોવાનું કહેવાય છે, જેના કારણે તેમના માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવારનો ખર્ચ ઉઠાવવો મુશ્કેલ બન્યો.
દૂર દૂરથી ઇકબાલને જોવા આવે છે લોકો
ધીમે ધીમે, ઇકબાલના તળાવમાં રહેવાના સમાચાર દૂર દૂર સુધી ફેલાઈ ગયા, અને હવે, મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો અને શાળાના બાળકો દરરોજ તેની જોવા આવે છે. કેટલાક તેમના માટે ચૂડા (બ્રેડ), બિસ્કિટ અને અન્ય ખાદ્ય પદાર્થો પણ લાવે છે. સ્થાનિક લોકોએ વારંવાર તેને પાણીમાંથી બહાર કાઢવા અને ઘરે મોકલવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેણે સાંભળવાનો ઇનકાર કર્યો.
मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 16 वर्षीय इकबाल शेख के मामले ने लोगों का ध्यान खींचा है. बताया जा रहा है कि इकबाल पिछले करीब 5 साल से अपना ज्यादातर समय तालाब में बिताता है.
उसका कहना है कि पानी से बाहर निकलने पर शरीर में तेज जलन महसूस होती है, जबकि पानी में उसे राहत मिलती है. pic.twitter.com/D5uUqx1jZ5
— Versha Singh (@Vershasingh26) August 10, 2026
ચર્ચાનો વિષય
ઇકબાલની વાર્તા હવે આખા ગામમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે. લોકોમાં તેના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા વધી રહી છે. કેટલાક ગ્રામજનો તેના દાવાઓ પર વિશ્વાસ કરે છે, પરંતુ મોટો પ્રશ્ન એ છે કે પાણીમાંથી બહાર આવતાની સાથે જ તેનું શરીર કેમ બળવા લાગે છે, અને ઘણા દિવસો સુધી પાણીની નીચે રહેવાથી તેના સ્વાસ્થ્ય પર શું અસર પડે છે?
જીન વિશેના દાવાઓની પુષ્ટિ નથી
જો કે, 'જીન' વિશે ઇકબાલના દાવાની કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી. તેણે જે લક્ષણો વર્ણવ્યા છે તે એક્વાજેનિક પ્ર્યુરિટસ નામની દુર્લભ ત્વચાની સ્થિતિ તરફ નિર્દેશ કરે છે. આ સ્થિતિ પાણીના લાંબા સમય સુધી સંપર્કમાં રહેવાથી ત્વચા પર તીવ્ર ખંજવાળ, ડંખ અથવા બળતરાનું કારણ બને છે, જો કે સામાન્ય રીતે કોઈ સ્પષ્ટ ફોલ્લીઓ અથવા ધાવ હોતા નથી.
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