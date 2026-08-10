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ઘણા દિવસોથી તળાવમાં રહે છે 16 વર્ષનો યુવક, કહ્યું: શરીરને બાળી રહ્યો છે જીન, VIDEO વાયરલ

Teen Stays in Pond Viral Video: પશ્ચિમ બંગાળના મુર્શિદાબાદમાં એક 16 વર્ષનો યુવક ઘણા દિવસોથી તળાવમાં રહે છે. તેનો દાવો છે કે પાણીમાંથી બહાર નીકળતાની સાથે જ તેને આખા શરીરમાં તીવ્ર બળતરાનો અનુભવ થાય છે, પરંતુ પાણીની અંદર રહેવાથી રાહત મળે છે. તે આ માટે કોઈ અદ્રશ્ય શક્તિ અથવા જીન ને જવાબદાર માને છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 10, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:31 PM IST
ઘણા દિવસોથી તળાવમાં રહે છે 16 વર્ષનો યુવક, કહ્યું: શરીરને બાળી રહ્યો છે જીન, VIDEO વાયરલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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