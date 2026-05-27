/હું સારી દીકરી ન બની શકી, I Am Sorry…’, IPS અધિકારીની 17 વર્ષીય દીકરીનો આપઘાત

IPS Daughter Suicide Note: ભોપાલના ચાર ઇમલી વિસ્તારમાં એક આઈપીએસ અધિકારીની દીકરીએ આપઘાત કરતાં હડકંપ મચી ગયો છે. 17 વર્ષીય સગીરા ધોરણ 12મા અભ્યાસ કરતી હતી. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી તપાસ હાથ ધરી છે.
Bhopal IPS Daughter Suicide Mystery: ભોપાલના ચાર ઇમલી વિસ્તારમાં રહેતા એક IPS અધિકારી સંજીવ કંચનની 17 વર્ષીય દીકરીએ આપઘાત કર્યો છે. દીકરીએ મંગળવારે સવારે પરિવારની સાથે નાસ્તો કર્યો, જ્યારે બાળકીના પિતા બપોરે ઘરે જમવા પહોંચ્યા ત્યારે જોયું તો દીકરીનો રૂમ લોક હતો. તેમણે દરવાજો તોડ્યો તો બાળકી ફાંસી પર લટકેલી હતી.
IPS અધિકારીએ તત્કાલ હબીબગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં માહિતી આપી. ત્યારબાદ પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દીધો હતો. પોલીસને આ કેસમાં સ્યુસાઇડ નોટ મળી છે. તેમાં લખ્યું છે- હું એક સારી દીકરી ન બની શકી, I Am Sorry.
ACP ઉમેશ તિવારીએ કહ્યુ કે 17 વર્ષીય બાળકીએ પોતાના ઘરમાં આપઘાત કર્યો છે. અમને એક પાનાની સ્યુસાઇડ નોટ મળી છે. તેમાં બાળકીએ અંગ્રેજીમાં લખ્યું છે 'મમ્મી-પપ્પા હું તમને ખુબ પ્રેમ કરું છું. હું ખુદથી વધુ પણ તમને પ્રેમ કરુ છું. હું એક સારી દીકરી ન બની શકું. હું માફી માંગુ છું. હું એક નાની યાત્રા પર જઈ રહી શું. Im am Sorry.'
હાલ પોલીસ મોબાઇલની તપાસ કરી રહી છે. મૃતક દીકરીના પિતા સંજીવ કંચન ભારતીય પોલીસ સેવા (IPS) અધિકારી છે અને વર્તમાનમાં પોલીસ મુખ્યાલયમાં એઆઈજી (AIG) ના પદ પર તૈનાત છે.
મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલાયો
તો તેમના માતા રેણુકા કંચન પણ વહીવટી સેવામાં છે અને રજીસ્ટ્રાર ગેસ રાહતના પદ પર પોસ્ટેડ છે. એક મોટા પરિવારમાં દીકરીના આપઘાતથી વહીવટી અને પોલીસ વિભાગમાં હડકંપ મચી ગયો છે. હાલ તો બાળકીએ કેમ આપઘાત કર્યો તેની તપાસ પોલીસ કરી રહી છે.