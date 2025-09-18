Prev
Next

યુવતીને 17 વર્ષની ઉંમરે પણ ન આવ્યા પીરિયડ્સ તો પરિવારે કરાવ્યો ટેસ્ટ, રિપોર્ટ જોઈને ચોંકી ગયા ડોક્ટર; તમને પણ નહીં આવે વિશ્વાસ

Girl Viral Story: એક યુવતીને 17 વર્ષ સુધી પીરિયડ્સ ન આવ્યા, ત્યારે તેના માતાપિતા ચિંતિત થઈને તેને ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા, ત્યાં જે ખુલાસો થયો તે પછી, તેનું જીવન બદલાઈ ગયું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:36 PM IST

Trending Photos

યુવતીને 17 વર્ષની ઉંમરે પણ ન આવ્યા પીરિયડ્સ તો પરિવારે કરાવ્યો ટેસ્ટ, રિપોર્ટ જોઈને ચોંકી ગયા ડોક્ટર; તમને પણ નહીં આવે વિશ્વાસ

Viral Story: યુવતીઓમાં પીરિયડ્સની આવવાની શરૂઆતને તરુણાવસ્થાની શરૂ થવાનું માનવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે યુવતીઓને 11 થી 13 વર્ષની ઉંમરે પીરિયડ્સની શરૂઆત થઈ જાય છે, પરંતુ તમને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે, ઉત્તર પ્રદેશના મિર્ઝાપુરમાં એક યુવતીને 17 વર્ષની ઉંમર સુધી પીરિયડ્સ આવ્યા ન હતા. જેના કારણે યુવતીનો પરિવાર ચિંતિત થઈને તેને ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા, પરંતુ જે ખુલાસાઓ થયા તે ચોંકાવનારા હતા.

ડોક્ટરોની તપાસમાં થયા ચોંકાવનારા ખુલાસા
ડોક્ટરોએ જ્યારે કેટલાક ટેસ્ટ કર્યા, ત્યારે તેઓ પોતે પણ હેરાન થઈ ગયા. ડોક્ટરની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, આખરે તે યુવતીમાં 17 વર્ષની ઉંમર સુધી પણ પીરિયડ્સ કેમ ન આવ્યા? તે રિપોર્ટમાં જે ખુલાસા થયા, તેણે ન માત્ર પરિવારને જ નહીં, પરંતુ ડોક્ટરોને પણ ચોંકાવી દીધા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, યુવતી બહારથી સંપૂર્ણપણે યુવતી હતી, પરંતુ આંતરિક રીતે તેનું શરીર છોકરાની જેમ વિકસિત થયું હતું. એટલું જ નહી તે યુવતીની અંદર પુરુષોના અંડકોષ હાજર હતા અને ગર્ભાશયનો અભાવ હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

યુવતીમાં નિકળી આ બીમારી
ડોક્ટરોએ તે યુવતીનો જેનેટિવ ટેસ્ટ કરાવ્યો અને રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું કે, તેમના શરીરમાં 46 XY ક્રોમોસોમ છે, જે છોકરાઓમાં જોવા મળે છે, જ્યારે યુવતીમાં 46 XX ક્રોમોસોમ હોય છે. આ રિપોર્ટના આધારે ડોક્ટરોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, કિશોરીને એન્ડ્રોજન ઇન્સેન્સિટિવિટી સિન્ડ્રોમ (Androgen Insensitivity Syndrome) નામની એક દુર્લભ બીમારી છે. આ કારણથી ભલે તેનો બાહ્ય દેખાવ યુવતી જેવો છે, પરંતુ શરીરની અંદર પુરુષો જેવા ગુણ જોવા મળ્યા.

આ બીમારીમા શું થાય છે?
આ બીમારીથી પીડિત લોકો જેનેટિવ રીતે પુરુષ હોય છે, પરંતુ તેમના શરીરમાં પુરુષો જનનાંગો વિકસાવતા નથી, કારણ કે, તેનું શરીર પુરુષ સેક્સ હોર્મોન એન્ડ્રોજનનો પ્રતિ કોઈ રિએક્શન નહીં આપતું. આનાથી એડલ્ટ થવા પર તેનામાં વંધ્યત્વ પણ પેદા થઈ શકે છે.

AISથી પીડિત વ્યક્તિમાં કેટલાક ખાસ લક્ષણોનો જોવા મળી શકે છે. જેમાં તરુણાવસ્થા દરમિયાન અસામાન્ય રીતે ઊંચી ઊંચાઈ, પીરિયડ્સ શરૂ ન થવા, જેનાઈટલ એરિયામાં વાળ અને અંડરઆર્મ્સના વાળ ઓછા કે બિલકુલ ન હોવા સામેલ છે.

ક્લેવલેન્ડ ક્લિનિક અનુસાર, એન્ડ્રોજન ઇન્સેન્સિટિવિટી સિન્ડ્રોમ (AIS) એક જેનેટિક સ્થિતિ છે. આ બીમારી માતાથી બાળકમાં ફેલાય છે. તે ત્યારે થાય છે જ્યારે એન્ડ્રોજન રીસેપ્ટર (AR) જીનમાં કોઈ ખામી હોય છે. એન્ડ્રોજન રીસેપ્ટર્સ એ કોષો છે જે શરીરને ટેસ્ટોસ્ટેરોન જેવા પુરુષ હોર્મોન્સનો પ્રતિભાવ આપવા સક્ષમ બનાવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Viral StoryTrending StoryMirzapur girlgirl no periodPeriodAndrogen Insensitivity SyndromeViral Newsચોંકાવનારો મામલોવાયરલ સ્ટોરી

Trending news