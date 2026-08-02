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'સિદ્ધિવિનાયક મંદિરમાંથી દર વર્ષે 18 કરોડની દાન ચોરી', રાજ ઠાકરેના દાવવાથી મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ખળભળાટ

Siddhivinayak Mandir: મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (MNS)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાજ ઠાકરેએ એક મોટો દાવો કરીને મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. તેમણે મુંબઈના પ્રખ્યાત સિદ્ધિવિનાયક મંદિરમાંથી દર વર્ષે 18 કરોડ રૂપિયાની ચોરી થતી હોવાની વાત કહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 02, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:25 AM IST
'સિદ્ધિવિનાયક મંદિરમાંથી દર વર્ષે 18 કરોડની દાન ચોરી', રાજ ઠાકરેના દાવવાથી મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ખળભળાટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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