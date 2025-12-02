Prev
19 Minute Viral Video: સોશિયલ મીડિયાની હચમચાવી દેનારૂ સત્ય આવ્યું સામે, અસલિયત તેનાથી પણ વધુ ખતરનાક !

19 Minute Viral Video: આ અઠવાડિયે, ભારતીય સોશિયલ મીડિયામાં એક વિચિત્ર ટ્રેન્ડ ફેલાયો 19 મિનિટનો વિડીયો. રસપ્રદ વાત એ છે કે કોઈએ આ વિડીયો સ્પષ્ટ રીતે જોયો ન હતો, છતાં તે ઝડપથી દરેક પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થઈ ગયો. 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 02, 2025, 09:38 PM IST

19 Minute Viral Video: સોશિયલ મીડિયાની હચમચાવી દેનારૂ સત્ય આવ્યું સામે, અસલિયત તેનાથી પણ વધુ ખતરનાક !

19 Minute Viral Video: લાખો લોકો આ ટ્રેન્ડ વિશે પોસ્ટ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ કોઈને ખબર નહોતી કે વિડીયોમાંનો ચહેરો કોનો છે. જે બાદ સચ્ચાઈ સામે આવે છે, તે પણ ખુબ જ ડરાવણી છે. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ પણ કરી છે.

અફવાઓ કેમ ફેલાઈ? પ્રભાવકોને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા

આ ટ્રેન્ડ રહસ્યમય રીતે ઉદ્ભવ્યો, પરંતુ તેની અસર ઘણા નિર્દોષ લોકોને થઈ. કેટલાક સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે કોઈ પુરાવા વિના લોકપ્રિય કન્ટેન્ટ સર્જકો પર આંગળી ચીંધવાનું શરૂ કર્યું. એક મહિલાની પોસ્ટ પર અચાનક ટિપ્પણીઓનો વરસાદ પડ્યો, દરેક જગ્યાએ "19 મિનિટ" શબ્દો દેખાયા.

તેણીને સ્પષ્ટતા વિડિઓ રિલીઝ કરવાની ફરજ પડી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે તેનો દેખાવ વાયરલ ક્લિપમાં રહેલી છોકરી સાથે કોઈ સામ્યતા ધરાવતો નથી. તેણીએ મજાકમાં ટિપ્પણી પણ કરી કે વિડિઓમાં રહેલી છોકરી પરફેક્ટ અંગ્રેજી બોલે છે, જ્યારે તે પોતે 12મા ધોરણથી આગળ અભ્યાસ કરી શકતી નથી.

શું આ વિડીયો ડીપફેક છે?

જેમ જેમ ચર્ચા વધતી ગઈ, તેમ તેમ એક નવી ચિંતા ઉભી થઈ - શું આ આખો કેસ AI-જનરેટેડ ડીપફેક હોઈ શકે? "સીઝન 2" અને "સીઝન 3" નામના કથિત AI વીડિયો ઓનલાઈન સામે આવવા લાગ્યા, જેનાથી શંકા વધુ જાગી. લોકોએ પ્રશ્ન કર્યો કે શું AI ડીપફેક ટેકનોલોજી એટલી અદ્યતન થઈ ગઈ છે કે સત્ય અને અસત્ય વચ્ચેનો તફાવત મિનિટોમાં ઝાંખો કરી શકાય છે.

બેબીડોલ આર્ચી કેસ યાદ અપાવ્યો

આ ટ્રેન્ડે વપરાશકર્તાઓને અગાઉના એક કેસની યાદ અપાવી જ્યાં બેબીડોલ આર્ચી નામની છોકરી અચાનક ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પ્રખ્યાત થઈ ગઈ. પાછળથી જાણવા મળ્યું કે તે મહિલા અસ્તિત્વમાં નહોતી, આખું એકાઉન્ટ AI-જનરેટેડ હતું. એક વાસ્તવિક મહિલાના એક જ ફોટાનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે નકલી ઓળખ બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આસામ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે વાસ્તવિક મહિલાને આ દુરુપયોગનો કોઈ ખ્યાલ નહોતો.

તપાસમાં ચોંકાવનારું સત્ય બહાર આવ્યું: ભૂતપૂર્વ BFએ નકલી AI મોડેલ બનાવ્યું

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે AI મોડેલ બનાવનાર વ્યક્તિ વાસ્તવિક મહિલાનો ભૂતપૂર્વ BF હતો. બ્રેકઅપ પછી, તેણે બદલો લેવા માટે AI ટૂલ્સનો ઉપયોગ કર્યો, અશ્લીલ સામગ્રી બનાવી અને તેને પેઇડ પ્લેટફોર્મ પર અપલોડ કરીને લાખો રૂપિયા કમાયા. સાયબર ટીમે આરોપીના IPને ટ્રેક કર્યો અને તેની ધરપકડ કરી. તેના બધા ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા.

ખરો ખતરો શું છે? AIના યુગમાં ઓળખ ચોરી અતિ સરળ છે.

આ સમગ્ર "19 મિનિટ" ટ્રેન્ડનો સૌથી ભયાનક ભાગ વિડિઓ પોતે નથી, પરંતુ તે ભવિષ્ય તરફ નિર્દેશ કરે છે. આજે, ફક્ત એક ફોટો અને AI ટૂલ કોઈની ઓળખનો નાશ કરવા માટે પૂરતા છે. આનો અર્થ એ છે કે નકલી વિડિઓઝ બનાવવાનું સરળ છે અને તેને ફેલાવવાનું પણ સરળ છે. આ ટ્રેન્ડ થોડા દિવસોમાં ઓછો થઈ શકે છે, પરંતુ તેનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે, AI ડીપફેક્સ ભવિષ્યમાં સોશિયલ મીડિયા, પ્રાઈવેસી અને ડિજિટલ સુરક્ષા માટે એક મોટો પડકાર ઉભો કરશે.

