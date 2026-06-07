/UPથી મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત માટે દોડશે 2 નવી ખાસ ટ્રેનો, ચેક કરો રૂટ, સમય અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ વિગતો

Indian Railways Special Trains: ભારતીય રેલ્વેના ઉત્તર મધ્ય રેલ્વે (NCR)એ મુસાફરોની સુવિધા માટે બે નવી ખાસ ટ્રેનો શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ ખાસ ટ્રેનો ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજથી મધ્ય પ્રદેશના ઇન્દોર અને ગુજરાતના ઉધના સુધી દોડશે. ઉત્તર મધ્ય રેલ્વેના પ્રયાગરાજ વિભાગે આ બે ખાસ ટ્રેનો સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી છે.
સુબેદારગંજ-ઇન્દોર સ્પેશિયલ ટ્રેન
સુબેદારગંજ, પ્રયાગરાજથી ઇન્દોર સુધીની ખાસ ટ્રેન 15 જૂનથી 28 સપ્ટેમ્બર સુધી દર સોમવાર અને શુક્રવારે દોડશે. તેવી જ રીતે, ઇન્દોરથી સુબેદારગંજ સુધીની ખાસ ટ્રેન 16 જૂનથી 29 સપ્ટેમ્બર સુધી દર મંગળવાર અને શનિવારે દોડશે. આ ખાસ ટ્રેનમાં કુલ 19 કોચ હશે, જેમાં એક થર્ડ એસી કોચ, આઠ સ્લીપર ક્લાસ કોચ, આઠ જનરલ ક્લાસ કોચ અને બે SLRD કોચનો સમાવેશ થાય છે.
ટ્રેન નંબર 04169, સુબેદારગંજ-ઇન્દોર સ્પેશિયલ ટ્રેન, 15 જૂનથી દર સોમવાર અને શુક્રવારે સવારે 5.00 વાગ્યે સુબેદારગંજથી ઉપડશે અને બીજા દિવસે સવારે 4.55 વાગ્યે ઇન્દોર પહોંચશે. તેવી જ રીતે, પરત ફરતી વખતે, ટ્રેન નંબર 04170, ઇન્દોર-સુબેદારગંજ સ્પેશિયલ ટ્રેન, 16 જૂનથી દર મંગળવાર અને શનિવારે રાત્રે 8.30 વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે રાત્રે 8.00 વાગ્યે સુબેદારગંજ પહોંચશે.
સુબેદારગંજ અને ઇન્દોર વચ્ચે ચાલતી આ ખાસ ટ્રેન તેની મુસાફરી દરમિયાન ફતેહપુર, ગોવિંદપુરી, ઇટાવા, ભિંડ, સોની, ગ્વાલિયર, શિવપુરી, ગુના, રૂથિયાઈ જંક્શન, મકસી, ઉજ્જૈન અને ફતેહાબાદ ચંદ્રાવતીગંજ રેલ્વે સ્ટેશનો પર રોકાશે.
પ્રયાગરાજ-ઉધના સ્પેશિયલ ટ્રેન
પ્રયાગરાજ-ઉધના સ્પેશિયલ ટ્રેન 11 જૂનથી 30 જુલાઈ સુધી દર ગુરુવાર અને રવિવારે ચાલશે. તેવી જ રીતે, ઉધનાથી પ્રયાગરાજ માટે એક ખાસ ટ્રેન 12 જૂનથી 31 જુલાઈ સુધી દર સોમવાર અને શુક્રવારે દોડશે. આ ખાસ ટ્રેનમાં કુલ 24 કોચ હશે, જેમાં એક સેકન્ડ એસી કોચ, ચાર થર્ડ એસી કોચ, નવ સ્લીપર ક્લાસ કોચ, આઠ જનરલ ક્લાસ કોચ અને બે SLRD કોચનો સમાવેશ થાય છે.
ટ્રેન નંબર 04105, પ્રયાગરાજ-ઉધના સ્પેશિયલ ટ્રેન, 11 જૂનથી દર ગુરુવાર અને રવિવારે સાંજે 6.00 વાગ્યે પ્રયાગરાજથી રવાના થશે અને બીજા દિવસે રાત્રે 8.50 વાગ્યે ઉધના પહોંચશે. તેવી જ રીતે, પરત ફરતી દિશામાં, ટ્રેન નંબર 04106, ઉધના-પ્રયાગરાજ સ્પેશિયલ ટ્રેન, 12 જૂનથી દર સોમવાર અને શુક્રવારે રાત્રે 9.25 વાગ્યે પ્રયાગરાજ પહોંચશે.
પ્રયાગરાજ અને ઉધના વચ્ચે દોડતી આ વિશેષ ટ્રેન તેની મુસાફરી દરમિયાન ફતેહપુર, ગોવિંદપુરી, ઇટાવા, ભીંડ, સોની, ગ્વાલિયર, ગુના, રૂથિયાઈ જંક્શન, મક્સી, ઉજ્જૈન, નાગદા, રતલામ, ગોધરા, છાયાપુરી અને ભરૂચ રેલવે સ્ટેશનો પર ઉભી રહેશે.