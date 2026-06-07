Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /UPથી મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત માટે દોડશે 2 નવી ખાસ ટ્રેનો, ચેક કરો રૂટ, સમય અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ વિગતો

UPથી મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત માટે દોડશે 2 નવી ખાસ ટ્રેનો, ચેક કરો રૂટ, સમય અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ વિગતો

Indian Railways Special Trains: પ્રયાગરાજના સુબેદારગંજથી ઇન્દોર સુધી દોડતી આ ખાસ ટ્રેન 15 જૂનથી 28 સપ્ટેમ્બર સુધી દર સોમવાર અને શુક્રવારે સેવા આપશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 07, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:31 PM IST
UPથી મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત માટે દોડશે 2 નવી ખાસ ટ્રેનો, ચેક કરો રૂટ, સમય અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ વિગતો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સુરતની જ્વેલરી કંપનીમાં કાળજુ કંપાવી દેતી ઘટના : મજૂરોને બચાવવા ગયેલો કંપનીના માલિકન
Surat gas leak news15 min ago
2
Shubman Gill38 min ago
3
LPG Cylinder Price Hike44 min ago
4
Indian railways1 hr ago
5
elon musk1 hr ago