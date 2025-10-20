Prev
દિવાળી પર હવામાન બદલાશે, IMD એ ચક્રવાતની ચેતવણી જારી કરી, અહીં પડશે વરસાદ

IMD એ જણાવ્યું હતું કે દિવાળીના દિવસે તમિલનાડુમાં 100 મીમીથી વધુ વરસાદ પડવાની આગાહી છે. IMD એ રવિવારે એક બુલેટિનમાં ચેતવણી આપી હતી કે 21 ઓક્ટોબરની આસપાસ દક્ષિણપૂર્વ બંગાળની ખાડી પર ઓછા દબાણનો વિસ્તાર બનવાની ધારણા છે.

બંગાળની ખાડી પર ચક્રવાતી પરિભ્રમણને કારણે IMD (ભારત હવામાન વિભાગ) એ આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ માટે 'ચક્રવાત ચેતવણી' જારી કરી છે, જે 21 ઓક્ટોબરથી વધુ તીવ્ર બનવાની ધારણા છે. અધિકારીઓએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે હવામાન પ્રણાલી 23 ઓક્ટોબર સુધી આ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદ લાવશે તેવી અપેક્ષા છે, અને તેને ધ્યાનમાં રાખીને, સ્થાનિક બંદરો માટે ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે.

એક અધિકારીએ કહ્યું, 'નિકોબાર દ્વીપના કેટલાક સ્થાન પર ભારે વરસાદની આશંકા છે. 21, 22 અને 23 ઓક્ટોબરે અંડમાન-નિકોબાર દ્વીપ સમૂહમાં કેટલીક જગ્યાએ ભારે પવન (40-50 કિમી પ્રતિ કલાક) ફુંકાવાની સાથે ગાજવીજની સંભાવના છે.'

તેમણે જણાવ્યું- 22થી 23 ઓક્ટોબર સુધી અંડમાન સાગરમાં 35-45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફુંકાવાની સંભાવના છે, જે વધીને 55 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. આવનાર પાંચ દિવસમાં સમુદ્ર સ્થિતિ ખરાબ રહેવાનું અનુમાન છે. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

આ વચ્ચે આઈએમડીએ કહ્યું કે તમિલનાડુમાં દિવાળીના દિવસે 100 મિલીમીટરથી વધુ વરસાદની સંભાવના છે. આઈએમડીએ રવિવારે એક બુલેટિનમાં ચેતવણી આપી કે 21 ઓક્ટોબરની આસપાસ દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી ઉપર હળવા દબાણનું ક્ષેત્ર બની શકે છે.

વિભાગે કહ્યું કે ઇરોડ, નીલગિરી, કોયબંતૂર, તિરૂપુર, ડિંડીગુલ, થેની, મદુરૈ, વિરૂધુનગર, રામનાથપુરમ, શિવગંગા, પુદુકોટ્ટઈ, તંજાવુર, તિરૂવરૂર, કરાઈકલ, મઇલાદુથુરાઈ, વિલ્લુપુરમ, કાંચીપુરમ, ચેંગલપટ્ટૂ, કુડ્ડુલોર અને નાગપટ્ટિનમના કેટલાક ભાગમાં 64.5 મિલીમીટરથી લઈને 111.5 મિલીમીટર સુધી વરસાદ પડી શકે છે.

