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Explained: 2029ની ચૂંટણીમાં 38 કરોડ યુવા મતદારો નક્કી કરશે દેશનું ભવિષ્ય, રાજકીય પક્ષો માટે બનશે નિર્ણાયક વોટબેંક

Young Voters India 2029: 2029 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય રાજનીતિની દિશા અને દશા 38 કરોડની વસ્તુવાળા યુવા નક્કી કરશે. આ યુવાઓના મુદ્દા ખાસ રહેવાના છે. કોઈપણ રાજકીય દળ આ વોટબેંકને હળવાથથી લેવાની ભૂલ કેમ નહીં કરે? આવો સમજીએ....

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 28, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:46 AM IST
Explained: 2029ની ચૂંટણીમાં 38 કરોડ યુવા મતદારો નક્કી કરશે દેશનું ભવિષ્ય, રાજકીય પક્ષો માટે બનશે નિર્ણાયક વોટબેંક

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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