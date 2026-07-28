/Explained: 2029ની ચૂંટણીમાં 38 કરોડ યુવા મતદારો નક્કી કરશે દેશનું ભવિષ્ય, રાજકીય પક્ષો માટે બનશે નિર્ણાયક વોટબેંક

Young Voters India 2029: ભારતની રાજનીતિમાં એક મોટું પરિવર્તન આકાર લઈ રહ્યું છે. જેનો પુરાવો તાજેતરમાં નીટ પેપર લીક વિવાદ દરમિયાન જોવા મળ્યો છે. નીટ પેપર લીક વિવાદ દરમિયાન દેશવ્યાપી છાત્ર આંદોલનો અને શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માગે તે સ્પષ્ટ કરી દીધું કે હવે યુવા માત્ર મૂકદર્શક રહ્યાં નથી. આ વિરોધ માત્ર એક પરીક્ષાનો મુદ્દો નહોતો, પરંતુ ભારતની નવી પેઢી એટલે કે રાજકીય ઉભારની ઔપચારિક શરૂઆત પણ રહી.
NEET-UG પરીક્ષામાં ગેરરીતિ અને પેપર લીક વિવાદ બાદ કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાએ દેશની રાજનીતિમાં એક નવો વળાંક લાવી દીધો છે. આ ઘટનાક્રમે તે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે સરકારો હવે દેશના યુવાઓ (18થી 32 વર્ષ) ના અવાજને નદરઅંદાજ ન કરી શકે.
જે વિરોધ પ્રદર્શન માત્ર પરીક્ષામાં સુધારાની વ્યવસ્થાની માગ સાથે શરૂ થયું હતું, તેણે જોતા જ સરકારી જવાબદારી અને શિક્ષણ સિસ્ટમ પર એક મોટા આંદોલનનું રૂપ લઈ લીધું. આ ઘટનાએ દેખાડ્યું કે ઈન્ટરનેટ અને સોશિયલ મીડિયા સાથે જોડાયેલી આજની યુવા પેઢી કેટલી ઝડપથી એક થઈ રાષ્ટ્રીય રાજનીતિની દિશા બદલી શકે છે.
2029ની ચૂંટણીમાં યુવા હશે સૌથી મોટી તાકાત
વર્ષ 2029ની સામાન્ય ચૂંટણી સુધી 18થી 32 વર્ષની ઉંમરના યુવા ભારતની સૌથી વયસ્ક વસ્તી બની જશે. આ તે વોટ બેંક હશે, જે દેશની નવી સરકાર નક્કી કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.
2029ની ચૂંટણી 38 કરોડ સુધી યુવા વોટર્સની સંખ્યા જનસંખ્યાના આંકડા અનુસાર 2029 સુધી 18થી 32 વર્ષની ઉંમરના યુવાઓની સંખ્યા લગભગ 38 કરોડ (380 મિલિયન) પહોંચી શકે છે. તેમાં આશરે 19.9 કરોડ પુરૂષ અને 18.1 કરોડ મહિલાઓ સામેલ હશે.
આ સાથે યુવા વર્ગ ભારતની સૌથી મોટી વયસ્ક વસ્તી બની ઉભરશે અને પોતાની પ્રથમ પેઢી (33થી 45 વર્ષ) ને પાછળ છોડી દેશે, જેની વસ્તી 2029 સુધી આશરે 35.7 કરોડ રહેવાનું અનુમાન છે.
ચૂંટણી મુદ્દા શું રહેવાના છે?
આ યુવા વર્ગમાં સૌથી વધુ છાત્ર, પ્રથમવાર મત આપનાર, નોકરીની શરૂઆત કરનાર લોકો હશે. તેથી આવનાર ચૂંટણીમાં માત્ર પરંપરાગત મુદ્દાની જગ્યાએ રોજગાર, સારૂ શિક્ષણ, રહેવાનો ખર્ચ, મોંઘવારી, પર્યાવરણ અને પારદર્શી શાસન જેવા મુદ્દા સૌથી ઉપર રહેશે.
આ 18-32 વર્ષના યુવા વર્ગની પાછળ બાળકોની એક મોટી વસ્તી ઉભી છે, પરંતુ 2029મા મત આપવાની ઉંમરથી નાના હશે, પરંતુ 41.7 કરોડની સંખ્યા સાથે તે ભારતનો સૌથી મોટો યુવા વર્ગ હશે.
વસ્તીમાં ટકાવારી ઘટી, છતાં વધશે રાજનીતિમાં દબદબો
એક રસપ્રદ વાત છે કે દેશની કુલ વસ્તીમાં યુવાઓની ટકાવારી પહેલાના મુકાબલે થોડી ઘટી છે, કારણ કે દેશમાં વૃદ્ધોની સંખ્યા વધી રહી છે. 1988મા 29 વર્ષના યુવાઓની ભાગીદારી કુલ મતદાતાઓમાં 38.3 ટકા હતી, જે 2024મા ઘટી 30.1 ટકા રહી ગઈ. હવે વર્ષ 2029ની ચૂંટણીમાં તે ભાગીદારી ઘટી 27.8 ટકા રહી જશે. એટલે કે દાયકાના અંત સુધી દર 4માંથી 1 મતદાતા 18-29 વર્ષની ઉંમરનો હશે.
ટકાવારી ઘટવા છતાં તેનો પ્રભાવ કેમ વધુ હશે?
મતદાતાઓમાં યુવાઓની ભાગીદારી ઘટનાનો મતલબ તે નથી કે તેનો પ્રભાવ ઓછો થશે, કારણ કે આ યુવા પેઢીની પાસે માત્ર સંખ્યા નહીં પરંતુ ડિજિટલ તાકાત, સ્પષ્ટ વિચાર, સોશિયલ મીડિયા ગ્વારા મિનિટોમાં એક થવાની ક્ષમતા છે. નીટ વિવાદ તેનો પુરાવો છે કે આ પેઢી કેટલી જલ્દી કોઈ પણ મુદ્દાને દેશનો સૌથી મોટો મુદ્દો બનાવી શકે છે.
યુવાઓના આ ઉભારની સાથે-સાથે દેશની વસ્તીનું માળખું પણ બદલાઈ રહ્યું છે. ભારતમાં બાળકોની સંખ્યા ઘટી રહી છે અને આધેડ તથા વૃદ્ધોની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. પુરૂષોમાં આ હિસ્સો 1989ના 45.2 ટકાથી ઘટી 2029મા 27.8 ટકા રહેવાનું અનુમાન છે, જ્યારે મહિલાઓમાં તે 44.8 ટકાથી ઘટી 27.9 ટકા થઈ જશે.
મધ્યમ અને વૃદ્ધ વર્ગમાં વધારો
46છી 61 વર્ષના લોકોની ભાગીદારી લગભગ 18 ટકા થઈ ગઈ છે. જ્યારે 62 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમરના વરિષ્ઠ નાગરિકોની વસ્તી ડબલ થઈ લગભગ 10-11 ટકા થવાનું અનુમાન છે.
કોઈપણ પાર્ટી હળવાશમાં લેવાની ભૂલ ન કરી શકે
નીટ પેપર લીક મામલામાં કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામાની માગની સાથે શરૂ થયેલું એક આંદોલન માત્ર પરીક્ષા લીક સુધી સીમિત ન રહ્યું, પરંતુ તે ભારતની નવી પેઢીના રાજકીય ઉભારની હુંકાર બની ગયું. જ્યારે 2029મા ભારત પોતાની આગામી સરકાર ચૂંટશે, ત્યારે આ 38 કરોડ યુવા સત્તાની ચાવી પોતાના હાથમાં રાખશે, જેને કોઈપણ પાર્ટી હળવાશમાં લેવાની ભૂલ ન કરી શકે, કારણ કે આજના આ બાળકો ભારતની પ્રથમ એવી પેઢી છે, જે તકનીકી રૂપથી સંપૂર્ણ રીતે સક્ષમ છે અને કોઈપણ મુદ્દાને મિનિટોમાં રાષ્ટ્રીય ચર્ચાને બદલી શકે છે.