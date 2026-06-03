/દિલ્હી અગ્નિકાંડમાં 21 લોકોના મોત, જાણો બિલ્ડિંગમાં આગ લાગે ત્યારે કેવી રીતે બચાવી શકાય પોતાનો જીવ?

Delhi Malviya Nagar Fire: રાજધાની દિલ્હીના દક્ષિણ જિલ્લાના માલવીય નગર વિસ્તારમાં બુધવારે સવારે એક બહુમાળી ઇમારતમાં ભીષણ આગ લાગી ગઈ. આ દર્દનાક અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 21 લોકોના જીવતા સળગી જવાથી અને ગૂંગળામણને કારણે મોત થયા છે, જ્યારે અન્ય ઘણા લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છે. દિલ્હીમાં થયેલી આ દર્દનાક દુર્ઘટના બાદ ફાયર સેફ્ટીને લઈને ફરી એકવાર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
સામે આવ્યું છે કે જે બિલ્ડિંગમાં આગ લાગી, ત્યાં નિયમોને નેવે મૂકીને બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું. આવી સ્થિતિમાં લોકો ફરી એકવાર અકસ્માતોને લઈને ગંભીર બન્યા છે. આ અકસ્માત વચ્ચે ચાલો જાણીએ કે, આગ લાગે ત્યારે સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ અને જો તમે કોઈ બિલ્ડિંગમાં ફસાયા હોવ તો પોતાનો જીવ કેવી રીતે બચાવી શકો છો.
લિફ્ટનો ઉપયોગ ન કરો
આગ લાગે ત્યારે ક્યારેય પણ લિફ્ટનો ઉપયોગ ન કરવો, હંમેશા સીડીઓનો જ ઉપયોગ કરવો.
ધુમાડાથી બચો
આગમાં સૌથી વધુ મોત ધુમાડાના કારણે ગૂંગળામણ થવાથી થાય છે. ધુમાડાથી બચવા માટે જમીન પર ઘૂંટણભેર સરકીને બહાર નીકળો, કારણ કે જમીનની નજીક તાજી હવા હોય છે.
મોં અને નાક ઢાંકો
શ્વાસ લેતી વખતે ઝેરી ધુમાડો અંદર ન જાય, તેથી ભીના ટુવાલ કે કપડાથી તમારા મોં અને નાકને ઢાંકી લો.
દરવાજાની તપાસો કરો
જો તમે કોઈ રૂમમાં બંધ છો, તો દરવાજો ખોલતા પહેલા તેને અડીને જુઓ. જો દરવાજો ગરમ હોય તો તેને ન ખોલો, તેના બદલે બારીમાંથી મદદ માંગો અથવા અન્ય કોઈ સુરક્ષિત રસ્તાનો ઉપયોગ કરો.
કપડામાં આગ લાગે ત્યારે શું કરવું?
જો તમારા કપડામાં આગ લાગી જાય, તો "ઊભા રહો, સૂઈ જાઓ અને આળોટો"નો નિયમ અપનાવો. એટલે કે જમીન પર સૂઈ જાઓ અને તમારા હાથથી ચહેરો ઢાંકીને ગોળ-ગોળ આળોટો.
પાછા અંદર ન જાઓ
આ સાથે એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખો કે એકવાર સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળ્યા બાદ કોઈપણ સંજોગોમાં અંદર રહી ગયેલો કોઈ સામાન લેવા માટે સળગતી ઇમારતમાં પાછા ન જાઓ.
ઇમરજન્સી નંબર
તેમજ તાત્કાલિક ફાયર સર્વિસને 101 અથવા ઇમરજન્સી નંબર 112 પર કોલ કરીને ઘટનાની સચોટ માહિતી આપો.