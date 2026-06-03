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દિલ્હી અગ્નિકાંડમાં 21 લોકોના મોત, જાણો બિલ્ડિંગમાં આગ લાગે ત્યારે કેવી રીતે બચાવી શકાય પોતાનો જીવ?

Delhi Malviya Nagar Fire: દિલ્હીના માલવીય નગર વિસ્તારમાં આગ લાગવાના કારણે મોટી દુર્ઘટના બની છે. આ ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 21 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં મોટાભાગના વિદેશી નાગરિકો સામેલ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 03, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:46 PM IST
દિલ્હી અગ્નિકાંડમાં 21 લોકોના મોત, જાણો બિલ્ડિંગમાં આગ લાગે ત્યારે કેવી રીતે બચાવી શકાય પોતાનો જીવ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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