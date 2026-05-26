/હીટવેવ વચ્ચે હવામાનનો યૂ-ટર્ન? આ રાજ્યોમાં પડશે વરસાદ, સેટેલાઇટ તસવીર જોઈ ખુશ થયા લોકો

Weather Update India: ભારતના અનેક રાજ્યોમાં હીટવેવની સ્થિતિ છે, તો કેટલીક જગ્યાએ વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગે સમુદ્રી વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને એલર્ટ રહેવાનું કહ્યું છે.
Today Weather Report, Monsoon Alert: દેશભરમાં પ્રચંડ ગરમી વચ્ચે હવામાનમાં પલટો આવવાનો છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે મંગળવાર (26 મે 2026) ના ઉત્તર પ્રદેશ-બિહાર સહિત 13 રાજ્યોમાં આંધી-વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન 85 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. તેને જોતા હવામાન વિભાગે લોકોને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપી છે. ખાસ કરી પહાડી રાજ્યોના લોકોને થોડી મુશ્કેલી થઈ શકે છે.
આ રાજ્યોમાં વરસાદ-તોફાનનું એલર્ટ
IMD એ ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, કેરળ, ઓડિશા, અસમ, ત્રિપુરા, આંધ્ર પ્રદેશ અને પંજાબમાં વરસાદની સાથે તોફાનનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ દરમિયાન ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગે માછીમારો અને ખેડૂતોને આંધી-તોફાનથી બચવાની સલાહ આપી છે.
આ જગ્યાએ હીટવેવની સ્થિતિ
મંગળવારની વાત કરીએ તો હવામાન વિભાગ પ્રમાણે દિલ્હી, રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા અને ગુજરાતમાં હીટવેવની સ્થિતિ રહેશે. ઘણા વિસ્તારમાં મહત્તમ તાપમાન વધી શકે છે, જેનાથી લોકોએ ગરમીનો સામનો કરવો પડશે. પંજાબ-હરિયાણામાં 26-27 મે સુધી હીટવેવ જોવા મળી શકે છે.
દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે કેરળમાં આજે ચોમાસાનું આગમન થઈ શકે છે. આ સિવાય તમિલનાડુ, પુડુચેરી, લક્ષદ્વીપ અને આંધ્રપ્રદેશના સમુદ્રી વિસ્તારમાં વરસાદ પડી શકે છે. આ દરમિયાન 40-50 કિમીની ઝડપે પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. કેરળ અને તમિલનાડુમાં 25-26 મેએ વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સલાહ આપી છે.
પૂર્વોત્તર ભારતમાં અસમ, મેઘાલય, મિઝોરમ, મણિપુર, નાગાલેન્ડ, અરૂણાચલ પ્રદેશ અને ત્રિપુરામાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. તો 26-27 મેએ અસમ-મેઘાલયમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.