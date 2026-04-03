Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaએન્ટિલિયાના 27મા માળ પર કેમ કોઈને જવાની પરવાનગી નથી? લો આખરે ખુલી ગયું રહસ્ય!

એન્ટિલિયાના 27મા માળ પર કેમ કોઈને જવાની પરવાનગી નથી? લો આખરે ખુલી ગયું રહસ્ય!

Secret of the 27th floor of Antilia: એન્ટિલિયા (Antilia) વિશે તમે ઘણું સાંભળ્યું હશે. તેની લક્ઝરી અને ભવ્યતા તેને દુનિયાના અન્ય ઘરોથી અલગ બનાવે છે. આ ઇમારત 27 માળની છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેના સૌથી ઉપરના એટલે કે 27મા માળ પર કોઈને પણ જવાની મંજૂરી નથી? આવો જાણીએ તેની પાછળનું કારણ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:15 AM IST

Trending Photos

એન્ટિલિયાના 27મા માળ પર કેમ કોઈને જવાની પરવાનગી નથી? લો આખરે ખુલી ગયું રહસ્ય!

Secret of the 27th floor of Antilia: જ્યારે પણ દેશ અને દુનિયાના મોંઘા ઘરોની ચર્ચા થાય છે, ત્યારે મુકેશ અંબાણીના ઘર 'એન્ટિલિયા'નું નામ અચૂક લેવાય છે. મુંબઈના અલ્ટ્રામાઉન્ટ રોડ પર સ્થિત આ ઇમારત વિશ્વની સૌથી મોંઘી ખાનગી રહેણાંક ઇમારતોમાંની એક ગણાય છે.

તમામ સુવિધાઓથી સજ્જ
આ ઘરમાં એવી તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે જેની કદાચ સામાન્ય માણસ કલ્પના પણ ન કરી શકે. ઇમારતમાં સ્વિમિંગ પૂલ, સ્નો રૂમ, હેલિપેડ, જિમ અને થિયેટર જેવી સુવિધાઓ છે. જોકે, અંબાણી પરિવાર પોતે આ ઇમારતના ટોપ ફ્લોર એટલે કે 27મા માળ પર રહે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કોઈને આવવાની મંજૂરી નથી
મુકેશ અંબાણી, નીતા અંબાણી, તેમના બાળકો અને પૌત્ર-પૌત્રીઓ આ જ ફ્લોર પર રહે છે. નવાઈની વાત એ છે કે આ 27મા માળ પર સ્ટાફ, કર્મચારીઓ કે સામાન્ય મહેમાનોને જવાની સખત મનાઈ છે.

શું છે તેની પાછળનું અસલી કારણ?
તમને પ્રશ્ન થતો હશે કે આવું કેમ? નીતા અંબાણીએ પોતે કેટલાક ઇન્ટરવ્યુમાં આ બાબતે ખુલાસો કર્યો છે. તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ છે. પ્રાઈવસી (Privacy), શાંતિ અને પરિવારનો સુકૂન.

નીતા અંબાણી શા માટે આ બાબતોનું ધ્યાન રાખે છે?
નીતા અંબાણીએ પરિવાર સાથે 27મા માળ પર રહેવાનો નિર્ણય લીધો હતો. તેમણે આ ફ્લોર પસંદ કર્યો કારણ કે ઊંચાઈ પર હોવાને કારણે અહીં પૂરતો કુદરતી પ્રકાશ મળે છે. મુંબઈની ગરમી અને ભેજથી દૂર અહીં ઠંડી હવા અને વેન્ટિલેશન સારું રહે છે. મુંબઈના ટ્રાફિક અને ભીડભાડના અવાજથી ઉપર અહીં એકદમ શાંત વાતાવરણ મળે છે. અહીંથી અરબ સાગરનો સુંદર નજારો દેખાય છે જે પરિવારને ખૂબ પસંદ છે.

બહારના મહેમાનો માટે નો-એન્ટ્રી
આ ફ્લોર પર પ્રાઈવસીનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. અહીં માત્ર પરિવારના સભ્યો અને અત્યંત વિશ્વાસુ લોકો જ જઈ શકે છે. સર્વિસ સ્ટાફ કે બહારના મહેમાનો માટે અહીં પ્રવેશ બંધ છે. એવું પણ કહેવાય છે કે આ ફ્લોર પર તેમનું મંદિર અને પર્સનલ ઓફિસ પણ છે, જ્યાં અત્યંત ગુપ્ત દસ્તાવેજો (Confidential Documents) રાખવામાં આવે છે.

કેટલીક અફવાઓ એવી પણ હતી કે વાસ્તુશાસ્ત્ર કે કોઈ અંધશ્રદ્ધાને કારણે ત્યાં કોઈને જવા દેવામાં આવતા નથી. જોકે, નીતા અંબાણીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મુખ્ય કારણ સ્વાસ્થ્ય, સૂર્યપ્રકાશ, વેન્ટિલેશન અને શાંતિ છે, કોઈ અંધશ્રદ્ધા નહીં.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

...और पढ़ें
Trending news