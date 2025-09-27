તમિલનાડુના કરૂરમાં અભિનેતા વિજયની રેલીમાં મોટી દુર્ઘટના: નાસભાગમાં 31 લોકોનાં મોત, અનેક ઘાયલ
Actor Vijay Rally Stampede: શનિવારે અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા વિજયની રેલીમાં ભારે નાસભાગ મચી ગઈ હતી. આ નાસભાગમાં 31 લોકોના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે.
Vijay rally Stampede: તમિલનાડુના રાજકારણમાં નવો પ્રવેશ કરનાર અભિનેતા અને TVK (તમિલગા વેત્રી કઝગમ)ના નેતા વિજયની કરૂરમાં યોજાયેલી એક રેલીમાં ભીષણ નાસભાગ થતાં એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. પ્રાથમિક અહેવાલો મુજબ, આ કરૂણ ઘટનામાં 31 લોકોનાં મોત થયા છે, જેમાં 6 બાળકો અને 16 મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, 40થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલો છે, જેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
તમિલનાડુના કરુર ખાતે TVKના નેતા વિજયની આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રેલીમાં અભિનેતા વિજયને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા, જે અંદાજિત સંખ્યા કરતા ઘણી વધારે હતી. મોટી ભીડ એકઠી થવાના કારણે અફરાતફરી અને ભારે ધક્કામુક્કી સર્જાઈ હતી. ભીડનું દબાણ એટલું વધી ગયું કે ગૂંગળામણ અને ધક્કામુક્કીના કારણે અનેક લોકો બેભાન થઈ ગયા હતા, અને કેટલાંક લોકો કચડાઈ ગયા હતા. પરિસ્થિતિ બેકાબૂ બનતા, રેલી દરમિયાન વિજયે પોતાનું ભાષણ રોકી દીધું હતું અને લોકોને શાંતિ જાળવવા તેમજ પોલીસને મદદ કરવા અપીલ કરી હતી. તેઓએ ભીડમાં ફસાયેલા લોકો માટે પાણીની બોટલો પણ વહેંચાવી હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ અને રાહત ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, પરંતુ ભારે ભીડને કારણે એમ્બ્યુલન્સને ઘાયલો સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી પડી હતી. વોલન્ટિયરોએ માનવ સાંકળ બનાવીને ઈજાગ્રસ્તો માટે રસ્તો બનાવ્યો હતો. ઘાયલ થયેલા તમામ લોકોને તાત્કાલિક કરુરની સરકારી હોસ્પિટલ તેમજ અન્ય ખાનગી હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
તમિલનાડુના આરોગ્ય મંત્રી મા. સુબ્રમણ્યમે આ ઘટનામાં 31 લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે અને જણાવ્યું છે કે વધુ ડોકટરોને કરુરની હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિને આ દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને અધિકારીઓને તાત્કાલિક અસરથી ઘાયલોની સારવાર સુનિશ્ચિત કરવાના નિર્દેશ આપ્યા છે. સરકારે મૃતકોના પરિવારોને વળતર આપવાની પણ જાહેરાત કરી છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ આ ઘટનાની મેજિસ્ટ્રિયલ તપાસના આદેશ આપ્યા છે.
મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને શું કહ્યું?
ભાગદોડના સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપતા મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને અધિકારીઓ અને મંત્રીઓને નિર્દેશ આપ્યો કે ભીડમાં બેહોશ થઈ ગયેલા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલા લોકો માટે તાત્કાલિક તબીબી સહાય સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે. સ્ટાલિને ટ્વીટ કર્યું કે તેમણે ભૂતપૂર્વ મંત્રી વી. સેન્થિલબાલાજી, આરોગ્ય મંત્રી મા. સુબ્રમણ્યમ અને કરુર કલેક્ટરને પ્રાથમિકતાના ધોરણે સારવારનું નિરીક્ષણ કરવા સૂચના આપી છે. તેમણે શાળા શિક્ષણ મંત્રી અનબિલ મહેશ પોયમોઝીને "યુદ્ધના ધોરણે" સહાય પૂરી પાડવા પણ જણાવ્યું છે. અગાઉનો એક વીડિયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં અભિનેતા વિજય રેલી દરમિયાન એક છોકરીના ગુમ થવાની જાહેરાત કરતા દેખાય છે. સ્ટાલિને વધુમાં જણાવ્યું કે તેમણે એડીજીપી સાથે વાત કરી છે અને પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જણાવ્યું છે. તેમણે લોકોને પરિસ્થિતિને સંભાળવામાં ડોકટરો અને પોલીસને સહયોગ આપવા પણ અપીલ કરી છે.
પલાનીસ્વામીએ શું કહ્યું?
તમિલનાડુના વિપક્ષના નેતા અને એઆઈએડીએમકેના મહાસચિવ એડાપ્પડી કે. પલાનીસ્વામીએ ટ્વીટ કર્યું, "કરુરમાં તમિલગા વેત્રી કઝગમ પાર્ટીની ચૂંટણી રેલી દરમિયાન ભીડની હિંસામાં 29થી વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા અને ઘણા લોકો બેભાન થઈ ગયા અને તેમને હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. આ સમાચાર આઘાતજનક અને દુ:ખદ છે. હું જીવ ગુમાવનારા લોકોના પરિવારો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના અને સંવેદના વ્યક્ત કરું છું."
