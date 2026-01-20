3 કિલો ચાંદી... 25 લાખનો ખર્ચ અને એક વર્ષની મહેનત: જયપુરનું આ લગ્ન કાર્ડ જોઈને તમે ચોંકી જશો
jaipur unique wedding invitation: જયપુરના એક ઝવેરીએ પોતાની દીકરીના લગ્ન માટે એક એવું નિમંત્રણ પત્ર બનાવ્યું છે જે અત્યારે ભારે ચર્ચામાં છે. એક પિતાએ પોતાની દીકરીના લગ્ન માટે 3 કિલો ચાંદી અને 25 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે, પૂરા એક વર્ષની મહેનત બાદ આ અનોખું ઇન્વિટેશન કાર્ડ તૈયાર કરાવ્યું છે.
jaipur unique wedding invitation: જયપુરના શિવ ઝવેરીએ પોતાની પુત્રી શ્રુતિ ઝવેરીના લગ્નને યાદગાર બનાવવા માટે અંદાજે ત્રણ કિલો શુદ્ધ ચાંદીમાંથી એક ભવ્ય લગ્ન પત્રિકા તૈયાર કરાવી છે. આ કાર્ડ એક બોક્સ જેવી કલાકૃતિ સમાન છે. ત્રણ ઇંચની ઊંડાઈ ધરાવતા આ ચાંદીના કાર્ડમાં 65 દેવી-દેવતાઓની પ્રતિમાઓ કંડારવામાં આવી છે. કાર્ડમાં સૌથી ઉપર ભગવાન ગણેશ, જમણી બાજુ માતા પાર્વતી, ડાબી બાજુ ભગવાન શિવ અને નીચે માતા લક્ષ્મી તથા ભગવાન વિષ્ણુ બિરાજમાન છે. કાર્ડની મધ્યમાં કન્યા શ્રુતિ ઝવેરી અને વરરાજા હર્ષ સોનીનું નામ લખેલું છે, જેની ચારે બાજુ ફૂલોનો વરસાદ કરતા હાથીઓ સમૃદ્ધિનું પ્રતીક બની રહ્યા છે.
આ અનોખા વેડિંગ કાર્ડમાં શું છે ખાસ?
આ અનોખા નિમંત્રણ પત્રની વિશેષતાઓ તેને માત્ર એક કાર્ડ નહીં, પરંતુ આસ્થા, કલા અને લાગણીઓનું અનોખું ઉદાહરણ બનાવે છે. આ કાર્ડ તૈયાર કરવામાં 128 અલગ-અલગ ચાંદીના ટુકડાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેને ખીલી કે સ્ક્રૂ વગર જોડવામાં આવ્યા છે. કાર્ડની બહારની સપાટી પર અષ્ટલક્ષ્મી, જ્યારે પાછળના ભાગમાં તિરુપતિ બાલાજી સાથે સૂર્યદેવનું તેજ કંડારાયેલું છે. આ કાર્ડમાં ભગવાન કૃષ્ણની બાલ લીલાઓથી લઈને ભગવાન વિષ્ણુના દસ અવતાર સુધીની વિગતો ખૂબ જ બારીકાઈથી દર્શાવવામાં આવી છે.
શું કહે છે શિવ ઝવેરી?
દીકરીના લગ્ન માટે આ ખાસ કાર્ડ બનાવનાર શિવ ઝવેરી કહે છે કે, "હું ઈચ્છતો હતો કે દીકરીના લગ્ન માત્ર એક વિધિ બનીને ન રહે, પરંતુ તેમાં તમામ દેવી-દેવતાઓના આશીર્વાદ પણ સામેલ હોય. આ કાર્ડ માત્ર મારી દીકરી માટે જ નહીં, પરંતુ પિતા-પુત્રીના સંબંધની નિશાની છે, જે હંમેશા તેની સાથે રહેશે." આ કાર્ડ માત્ર લગ્નનું આમંત્રણ નથી, પરંતુ એક પિતાની પોતાની દીકરી માટેની ભાવનાત્મક ભેટ છે, જેમાં સંસ્કાર અને શ્રદ્ધા સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. તેમણે આ કાર્ડ પોતાની દીકરીના સસરાને અર્પણ કર્યું છે.
