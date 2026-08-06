/દેશમાં 32 યુનિવર્સિટી બોગસ જાહેર: પૈસા અને બાળકનું ભવિષ્ય બંને ન બગડે તે માટે UGCએ જાહેર કર્યું નવું લિસ્ટ

શિક્ષણ એ સમવર્તી યાદીમાં સમાવિષ્ટ છે અને કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારો બંને ભારતમાં શિક્ષણના વિકાસ માટે સાથે મળીને કામ કરે છે. યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC) સમયાંતરે ભારતમાં નકલી યુનિવર્સિટીઓની યાદી પ્રકાશિત કરે છે. ફેબ્રુઆરી, 2026 માં પ્રકાશિત થયેલી તાજેતરની યાદી મુજબ, 32 સંસ્થાઓને નકલી યુનિવર્સિટીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવી છે.
નકલી યુનિવર્સિટીઓની યાદી UGC ની વેબસાઇટ પર અહીં ઉપલબ્ધ છે: https://www.ugc.gov.in/universitydetails/Fakeuniversity.
સ્વયં-ઘોષિત અથવા નકલી યુનિવર્સિટીઓના સંબંધમાં UGC દ્વારા નીચે મુજબના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે:
વધુમાં, કેન્દ્ર સરકારે તમામ રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના વહીવટીતંત્રોના મુખ્ય સચિવોને આ સંસ્થાઓને બંધ કરવા માટે કાનૂની કાર્યવાહી કરવા, અને પોતાને "યુનિવર્સિટીઓ" તરીકે ખોટી રીતે રજૂ કરીને, ડિગ્રીઓ આપીને અને તેમના નામ સાથે "યુનિવર્સિટી" શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વિદ્યાર્થીઓ સાથે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત કરવામાં સંડોવાયેલા લોકો સામે યોગ્ય પગલાં લેવા વિનંતી કરી છે. તેમને તેમના રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં કાર્યરત અન્ય કોઈપણ નકલી યુનિવર્સિટીઓ કે જે UGC ની નકલી યુનિવર્સિટીઓની યાદીમાં સામેલ નથી, તેમની જાણ કેન્દ્ર સરકાર/UGC ને કરવા પણ વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
આ માહિતી શિક્ષણ રાજ્ય મંત્રી ડૉ. સુકાંત મજુમદારે આજે રાજ્યસભામાં એક લેખિત જવાબમાં આપી હતી.
આ 32 યુનિવર્સસિટી નકલી છે સાચવજો
Sr No State University Name
1 Andhra Pradesh Christ New Testament Deemed University, #32-32-2003, 7th Lane, Kakumanuvarithoto, Guntur, Andhra Pradesh-522002 and another address of Christ New Testament Deemed University, Fit No. 301, Grace Villa Apts., 7/5, Srinagar, Guntur, Andhra Pradesh-522002
2 Andhra Pradesh Bible Open University of India, H.No. 49-35-26, N.G.O’s Colony, Visakhapatnam, Andhra Pradesh-530016
3 Arunachal Pradesh Indian Institute of Alternative Medicine, 130/A, Secretariat S.O., Arunachal Pradesh – 791111
4 Delhi Mountain Institute of Management & Technology, 109, Madhuban Building, Krati Communications, 55, Nehru Place, New Delhi – 110019
5 Delhi World Peace of United Nations University (WPUNU), No.-201, 2st Floor, Best Business Park, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034
6 Delhi Institute of Management and Engineering, 1810/4, Ist Floor, Kotla Mubarakpur
7 Delhi National Institute of Management Solution, B-1/1, Janakpuri
8 Delhi All India Institute of Public & Physical Health Sciences (AIIPHS) State Government University, Office Kh. No. 608-609, 1st Floor, Sant Kripal Singh Public Trust Building, Near BDO Office, Alipur, Delhi-110036
9 Delhi Commercial University Ltd., Daryaganj, Delhi.
10 Delhi United Nations University, Delhi
11 Delhi Vocational University, Delhi
12 Delhi ADR-Centric Juridical University, ADR House, 8J, Gopala Tower, 25 Rajendra Place, New Delhi - 110 008
13 Delhi Indian Institute of Science and Engineering, New Delhi
14 Delhi Viswakarma Open University for Self-Employment, Rozgar Sewasadan, 672, Sanjay Enclave, Opp. GTK Depot, Delhi-110033
15 Delhi Adhyatmik Vishwavidyalaya (Spiritual University), 351-352, Phase-I, Block-A, Vijay Vihar, Rithala, Rohini, Delhi-110085
16 Haryana Magic & Art University, 308A, Dashmesh Plaza, Mathura Road, Faridabad
17 Jharkhand Daksha University (Vocational and Life Skill Education), Bhaskar Path, New Pundag, Masibari, Ranchi, Jharkhand 834007
18 Karnataka Global Human Peace University, # 1035, 4th Block, Near Golden Heights Dr. Rajkumar Road, Rajaji Nagar, Bangaluru- 560010
19 Karnataka Sarva Bharatiya Shiksha Peeth, Near S. K. Choultary, Devanur Main Road, Vijaya Nagara, Tumkur-572102
20 Kerala International Islamic University of Prophetic Medicine (IIUPM), Kunnamangalam Kozhikode, Kerala-673571
21 Kerala St. John’s University, Kishanattam, Kerala
22 Maharashtra Raja Arabic University, Nagpur, Maharashtra
23 Maharashtra National Backward Krushi Vidyapeeth, Tadwal, Tal. Akkalkot, District -Solapur
24 Puducherry Usha Latchumanan College of Education, T.V. Malai Road, Vazhapadiyar Nagar Thirukkanur
25 Puducherry Sree Bodhi Academy of Higher Education, No. 186, Thilaspet, Vazhuthavoor Road, Puducherry-605009
26 Rajasthan Rajeev Gandhi Institute of Technology & Management, Mansa Chowk, Bhiwadi, District Alwar
27 Uttar Pradesh Gandhi Hindi Vidyapith, Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh
28 Uttar Pradesh Netaji Subhash Chandra Bose University (Open University), Achaltal, Aligarh, Uttar Pradesh
29 Uttar Pradesh Bhartiya Shiksha Parishad, Bharat Bhawan, Matiyari Chinhat, Faizabad Road, Lucknow, Uttar Pradesh – 227 105
30 Uttar Pradesh Mahamaya Technical University, PO - Maharishi Nagar , Distt. Gb Nagar , Opp. Sec 110 , Sector 110 , Noida - 201304
31 West Bengal Indian Institute of Alternative Medicine, Kolkatta.
32 West Bengal Institute of Alternative Medicine and Research,8-A, Diamond Harbour Road, Builtech inn, 2nd Floor, Thakurpurkur, Kolkatta - 700063