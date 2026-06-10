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કોણ છે હિમાંશુ...જેની 370 રૂપિયાની બિરયાનીએ નોકરી છીનવી લીધી? જાણો શું થયું હતું

હાલ સોશિયલ મીડિયા પર એક 370 રૂપિયાની બિરયાનીવાળો મામલો ખુબ વાયરલ થયો છે અને ચારેકોર ચર્ચા છે. આ મુદ્દે એક યુવકની નોકરી ગઈ. આખરે એવું તે શું થયું તે ખરેખર જાણવા જેવું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 10, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:04 PM IST
કોણ છે હિમાંશુ...જેની 370 રૂપિયાની બિરયાનીએ નોકરી છીનવી લીધી? જાણો શું થયું હતું
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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