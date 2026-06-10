/કોણ છે હિમાંશુ...જેની 370 રૂપિયાની બિરયાનીએ નોકરી છીનવી લીધી? જાણો શું થયું હતું

સોશિયલ મીડિયાનો દોર એટલો ગજબ છે કે ક્યારેક તમારું જીવન બદલાઈ જાય અને ક્યારેય જીવન ટોચ પરથી ખાડે જતું રહે. આવો જ એક મામલો સામે આવ્યો છે. જેણે ઈન્ટરનેટ પર વિવાદ છેડ્યો છે. કોમેડિયન પ્રણિત મોરેના શોમાં સામેલ થયેલા હિમાંશુ જાંગડા હાલ ચર્ચામાં છે. એક મામૂલી ચિકન બિરયાની અને ડેટિંગના કિસ્સાએ તેને ટ્રોલિંગનો ભોગ બનાવ્યો અને એટલું જ નહીં નોકરી પણ ગઈ. આખરે આ મામલો શું છે અને કેમ એક કોમેડી શોની મજાક આટલી મોટી મુસીબત બની ગઈ? ખાસ જાણો.
હિમાંશુ જાંગડા વિશે જાણો
થોડા સમય પહેલા સુધી હિમાંશુ જાંગડા એક સામાન્ય પ્રોફેશનલની જેમ પોતાનું જીવન વિતાવતો હતો. જેના વિશે કદાચ તેના મિત્રો અને પરિજનો સિવાય ભાગ્યે જ કોઈ જાણતું હશે. પરંતુ પ્રણિત મોરેના શોમાં ગયેલા ક્રાઉડ વર્ક ક્લિપ વાયરલ થયા બાદ આજે હવે તેનું નામ ઈન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ, લિંક્ડઈન, રેડિટ જેવા પ્લેટફોર્મ્સ પર છવાઈ ગયું છે. તેની ઓળખ એક એવા વ્યક્તિ તરીકે થઈ રહી છે જેનું એક વિવાદિત કમેન્ટ ઈન્ટરનેટની નૈતિકતા અને મોર્ડન સંબંધો પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યું છે.
370 રૂપિયાની બિરયાનીએ નોકરી છીનવી?
વિવાદની શરૂઆત ત્યારે થઈ જ્યારે હિમાંશુએ પોતાના એક ડેટ અનુભવને શેર કર્યો. તેણે જણાવ્યું કે તેણે અને તેની ડેટે 370 રૂપિયાની ચિકન બિરયાની ખાધી હતી. હિમાંશુએ મજાકમાં કહ્યું કે પૈસા 'વસૂલ' કરવા માટે તેણે મહિલા સાથે વધુ સમય વિતાવ્યો જેથી કરીને બિરિયાનીના ખર્ચાનો 'યોગ્ય ઉપયોગ' થઈ શકે. આ કમેન્ટ બાદ ઈન્ટરનેટ પર જાણે પ્રતિક્રિયાઓનું પૂર આવી ગયું. લોકોએ તેને સહમતિ અને સન્માનના દ્રષ્ટિકોણથી ખોટું ગણ્યું. સ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ કે હિમાંશુની કંપનીએ આ મામલે હસ્તક્ષેપ કરવો પડ્યો.
કંપનીએ કેમ કાઢી મૂક્યા?
હિમાંશુ જે કંપનીમાં કામ કરતો હતો તેણે આ મામલાને ગંભીરતાથી જોતા એક ઈન્ટરનલ રિવ્યૂ કર્યો. જો કે કંપનીએ સ્વીકાર્યું કે વર્કપ્લેસ પર હિમાંશુનો વ્યવહાર હંમેશા પ્રોફેશનલ અને સન્માનજનક રહ્યો છે. પરંતુ શોમાં કરાયેલી ટિપ્પણીએ કંપનીની છબી અને વેલ્યૂઝ પર સવાલ ઊભા કર્યા. આ કારણે હિમાંશુને નોકરીમાંથી કાઢવાનો નિર્ણય લેવો પડ્યો.
પ્રણિત મોરેનો શો
આ વિવાદ ફક્ત હિમાંશુ પૂરતો સિમિત ન રહ્યો. શો દરમિયાન જ્યારે હિમાંશુએ કમેન્ટ કરી તો દર્શકોની સાથે સાથે કોમેડિયન પ્રણિત મોરેએ પણ તેના પર હાસ્ય રેલાવ્યું હતું અને તેને પીક ગુડગાંવ કમેન્ટ ગણાવી હતી. ત્યારબાદ પ્રણિત મોરેએ પણ ભારે ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો. નેટિઝન્સનું કહેવું છે કે એક કોમેડિયિન હોવાના નાતે પ્રણિતની જવાબદારી હતી કે આવી ટિપ્પણીઓને પ્રોત્સાહન આપવાની જગ્યાએ તે આપત્તિ જતાવે. સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સનો એવો તર્ક છે કે કોમેડિયનની પ્રતિક્રિયા એ નક્કી કરે છે કે દર્શક કઈ સ્થિતિને કયા દ્રષ્ટિકોણથી જુએ.