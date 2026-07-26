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ચાર શિક્ષણ મંત્રી બદલાયા, ચાર મોટા સુધારા થયા... છતાં પણ પેપર લીક કેમ ન રોકાયા? જાણો 10 વર્ષની કહાની

ધરેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને પેપર લીક પર જવાબદારીની ચર્ચા ઉગ્ર બની છે. જાણો છેલ્લા 10 વર્ષમાં ચાર શિક્ષણ મંત્રીઓના કાર્યકાળમાં થયેલા મોટા સુધાર, ક્યા-ક્યા ફેરફાર લાગૂ થયાં અને છતાં કેમ પરીક્ષા પેપર લીકની ઘટનાઓ અટકી નહીં.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 26, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:22 AM IST
ચાર શિક્ષણ મંત્રી બદલાયા, ચાર મોટા સુધારા થયા... છતાં પણ પેપર લીક કેમ ન રોકાયા? જાણો 10 વર્ષની કહાની

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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