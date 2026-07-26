/ચાર શિક્ષણ મંત્રી બદલાયા, ચાર મોટા સુધારા થયા... છતાં પણ પેપર લીક કેમ ન રોકાયા? જાણો 10 વર્ષની કહાની

કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાથી ભારતીય રાજનીતિમાં ફરી જવાબદારીની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. સામાન્ય રીતે કેન્દ્રીય મંત્રી કેબિનેટ ફેરબદલ દરમિયાન પદ છોડે છે, પરંતુ જાહેર દબાવ, મોટા વિવાદ, સ્વાસ્થ્ય કારણો કે રાજકીય મતભેદોને કારણે કાર્યકાળ પૂરો થતાં પહેલા રાજીનામું આપવાના મામલા ઓછા જોવા મળે છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું એટલા માટે ખાસ માનવામાં આવી રહ્યું છે કારણ કે આ પરીક્ષા સંબંધિત વિવાદો, કથિત પેપર લીક અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં અનિયમિતતાને લઈને લાંબા સમય સુધી ચાલેલા દેશવ્યાપી વિરોધ બાદ આવ્યું છે.
તાજેતરના વર્ષોમાં કાર્યકાળ દરમિયાન રાજીનામું આપનાર કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીઓની સંખ્યા ખુબ ઓછી રહી છે. વર્ષ 2021મા પરમેશ પોખરિયાલ નિશંકે કોવિડ બાદ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાનો હવાલો આપતા પદ છોડ્યું હતું. તો ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન તાજેતરના દાયકામાં પ્રથમ એવા શિક્ષણમંત્રી માનવામાં આવી રહ્યાં છે જેમણે પરીક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને સતત ઉઠી રહેલા સવાલો અને જાહેર દબાવ વચ્ચે રાજીનામું આપ્યું છે. તેનાથી શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને પરીક્ષા સિસ્ટમની પારદર્શિતા પર ફરીથી રાષ્ટ્રીય ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
ક્યા-ક્યા મંત્રી વિવાદોમાં આવ્યા?
ભારતના રાજકીય ઈતિહાસમાં ઘણા કેન્દ્રીય મંત્રીઓએ અલગ-અલગ કારણોથી પદ છોડ્યું છે. વર્ષ 2026મા કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી રવનીત સિંહ બિટ્ટૂએ રાજીનામું આપ્યું, પરંતુ તેનું કારણ જણાવવામાં આવ્યું હતું. 2020મા હરસિમરત કૌર બાદલે ત્રણ કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં મંત્રી પદ છોડ્યું. 2018મા એમજે અકબરે #MeToo આરોપો બાદ રાજીનામું આપ્યું. જ્યારે 2013મા પવન કુમાર બંસલ અને અશ્વિની કુમારે અલગ-અલગ વિવાદોને કારણે પદ છોડ્યું હતું. આ ઘટનાઓએ સમય-સમય પર મંત્રીઓની જવાબદારીની ચર્ચાને મજબૂત કરી.
શું જવાબદારી માટે ભૂતકાળના દાખલાઓ પણ છે?
ભારતીય રાજનીતિમાં નૈતિક જવાબદારી સ્વીકાર કરવાની પરંપરા નથી નથી. 2012મા દિનેશ ત્રિવેદીએ રેલ ભાડુ વધારવાને લઈને પોતાની પાર્ટી સાથે મતભેદ બાદ રાજીનામું આપી દીધું. 2011મા દયાનિધિ મારન અને 2010મા એ. રાજાએ 2જી સ્પેક્ટ્રમ મામલા વચ્ચે પદ છોડ્યું. આ પહેલા 2004મા શિબૂ સોરેન, 1962મા વી.કે. કૃષ્ણ મેનન, 1958મા ટીટી કૃષ્ણમચારી અને 1956મા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ પણ અલગ-અલગ પરિસ્થિતિમાં રાજીનામું આપી જવાબદારીનો દાખલો બેસાડ્યો હતો.
શું શિક્ષણમાં થયેલા સુધારા પૂરતા ન હતા?
છેલ્લા એક દાયકામાં શિક્ષણ મંત્રાલયના નેવૃત્વમાં ઘણા મોટા સુધાર લાગૂ કરવામાં આવ્યા. નવી શિક્ષણ નીતિ (NEP 2020), ડિજિટલ પરીક્ષા સિસ્ટમ, રાષ્ટ્રીય તાલીમ એજન્સીની ભૂમિકાનો વિસ્તાર, પ્રવેશ પરીક્ષાઓને વધુ પારદર્શી બનાવવાના પ્રયાસ અને ટેક્નોલોજી આધારિત સર્વેલાન્સ જેવા પગલાં ભરવામાં આવ્યા. તેમ છતાં ઘણી પરીક્ષામાં પેપર લીક અને અનિયમિતતાના આરોપ સામે આવતા રહ્યાં. તેનાથી તે સવાલ પણ મજબૂત બન્યો કે માત્ર નીતિગત સુધાર પર્યાપ્ત છે કે પછી પરીક્ષા સંચાલન અને સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં પણ વ્યાપક પરિવર્તનની જરૂર છે.
શું પેપર લીક સૌથી મોટો પડકાર બની ગયું?
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું તે વાતનો સંકેત માનવામાં આવી રહ્યો છે કે પરીક્ષા સિસ્ટમમાં ભરોસો બનાવી રાખવા માટે સૌથી મોટો પડકાર છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઘણી ભરતી અને પ્રવેશ પરીક્ષાઓ પર સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે, જેનાથી લાખો વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય પ્રભાવિત થયું. આ કારણ છે કે હવે માત્ર નિયમ બનાવવાની જગ્યાએ તેને મજબૂતીથી લાગૂ કરવા, ટેક્નોલોજી ક્ષમતા વધારવા અને દોષિતો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માગ ઉગ્ર બની છે. આવનાર સમયમાં શિક્ષણમંત્રાલયની મોટી જવાબદારી વિદ્યાર્થીઓના વિશ્વાસને ફરી જીતવાની છે.