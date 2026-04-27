મુંબઈમાં બિરયાની પછી તરબૂચ ખાવાથી 4 લોકોના મોત, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું
Mumbai News: 25 એપ્રિલના રોજ રાત્રે 10:30 વાગ્યે, પરિવારે પાંચ સંબંધીઓ સાથે રાત્રિભોજન કર્યું. વાતાવરણ સામાન્ય હતું, અને કોઈ અનિચ્છનીય ઘટનાના કોઈ સંકેત નહોતા.
- મુંબઈના પાયધુની વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાએ આખા શહેરને આઘાત પહોંચાડ્યો છે.
- શંકાસ્પદ સંજોગોમાં એક જ પરિવારના ચાર સભ્યોના મૃત્યુએ ઘણા પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
- શરૂઆતમાં, આ કેસ ફૂડ પોઈઝનિંગનો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે
Mumbai News: મુંબઈના પાયધુની વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાએ આખા શહેરને આઘાત પહોંચાડ્યો છે. શંકાસ્પદ સંજોગોમાં એક જ પરિવારના ચાર સભ્યોના મૃત્યુએ ઘણા પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. શરૂઆતમાં, આ કેસ ફૂડ પોઈઝનિંગનો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ વાસ્તવિક કારણ હજુ પણ તપાસ હેઠળ છે. મૃતકોની ઓળખ અબ્દુલ્લા દોકડિયા (40), તેમની પત્ની નસરીન (35) અને તેમની બે માસૂમ પુત્રીઓ, આયેશા (16) અને ઝૈનબ (13) તરીકે થઈ છે. એક સુખી પરિવારનો અચાનક અંત આખા વિસ્તાર માટે ઊંડો આઘાત સમાન છે.
લગભગ 1:00 વાગ્યે, પરિવારના ચાર સભ્યોએ તરબૂચ ખાધું
અહેવાલ છે કે 25 તારીખે રાત્રે પરિવારે રાત્રિભોજન કર્યું હતું, જે બાદ સંબંધીઓ તેમના ઘરે પાછા ફર્યા હતા. પરંતુ જેમ જેમ રાત ઘેરી થતી ગઈ, તેમ તેમ આ પરિવાર પર દુર્ઘટના સર્જાઈ. લગભગ 1:00 વાગ્યે, પરિવારના ચાર સભ્યોએ તરબૂચ ખાધું. તે એક સામાન્ય બાબત હતી, પરંતુ થોડા કલાકોમાં, આ સામાન્ય ક્ષણ જીવલેણ સાબિત થઈ. સવાર સુધીમાં, ચારેયની અચાનક તબિયત બગડવા લાગી હતી, જેમાં ગંભીર ઉલટી, ઝાડા અને બેચેની તેમને ઘેરી લીધી હતી અને 4 લોકોના મોત થયા હતા.
પોસ્ટમોર્ટમ અને હિસ્ટોપેથોલોજી રિપોર્ટ પછી જ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે
પરિવાર તાત્કાલિક તેમને સ્થાનિક ડૉક્ટર પાસે લઈ ગયો, પરંતુ તેમની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થતાં, તેમને જેજે હોસ્પિટલ રીફર કરવામાં આવ્યા. ડોકટરોના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, ચારેયને બચાવી શકાયા નહીં. તેમના મૃત્યુ પહેલાં, પરિવારના એક સભ્યએ પોલીસને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓએ પહેલા બિરયાની અને પછી તરબૂચ ખાધું હતું. આના આધારે, ફૂડ પોઇઝનિંગની શંકા છે. જો કે, પોલીસ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે પોસ્ટમોર્ટમ અને હિસ્ટોપેથોલોજી રિપોર્ટ પછી જ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
શું તરબૂચ દૂષિત હતું? શું ખોરાકમાં બીજું કંઈક ખોટું હતું?
આ ઘટના ફક્ત એક પરિવાર માટે દુર્ઘટના નથી, પરંતુ ખોરાકની સલામતી અને તકેદારી પર પણ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઉઠાવે છે. શું તરબૂચ દૂષિત હતું? શું ખોરાકમાં બીજું કંઈક ખોટું હતું? કે પછી આ મૃત્યુ પાછળ કોઈ બીજું કારણ છે? આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ હવે તપાસ રિપોર્ટમાં છે. હાલ પૂરતું, પાયધુનીમાં બનેલી આ ઘટનાએ શહેરના દરેક ઘરના મનમાં ગમ ફેલાવી દીધો છે, જ્યાં સહેજ પણ બેદરકારી જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
વાસી કે ઓછી રાંધેલી બિરયાની ખૂબ જ સંવેદનશીલ
એક્સપર્ટના મતે, કોઈપણ ખોરાકમાં રહેલા બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ફૂગ, રસાયણો અથવા પહેલાથી બનેલા ઝેરને કારણે ફૂડ પોઈઝનિંગ થઈ શકે છે. જમીન પર ઉગતા તરબૂચ અને વાસી કે ઓછી રાંધેલી બિરયાની બંને ચેપ માટે ખૂબ જ સંવેદનશીલ હોય છે. ઉનાળા દરમિયાન આ ખોરાકનું સેવન કરતી વખતે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ.
