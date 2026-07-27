/દેશના 45% મુખ્યમંત્રીઓ પર છે ક્રિમિનલ કેસ, 4 નિકળ્યા અરબપતિ.... ADR રિપોર્ટમાં ખુલાસો

ADR Report 2026: ભારતમાં હજુ પણ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોની સંખ્યા મોટી છે. જો કે, ઘણા એવા નેતાઓ પણ છે જેમની પાસે પૈસાની કમી નથી. દેશના રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સત્તા સંભાળતા મુખ્યમંત્રીઓનું એક નવું રિપોર્ટ કાર્ડ તાજેતરમાં બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.
એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) અને નેશનલ ઇલેક્શન વોચ (NEW) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ લેટેસ્ટ રિપોર્ટ દેશના ટોચના રાજકારણીઓની નાણાકીય સ્થિતિનું સ્પષ્ટ ચિત્ર રજૂ કરે છે.
આ રિપોર્ટ ગત ચૂંટણી દરમિયાન તમામ 31 વર્તમાન મુખ્યમંત્રીઓ દ્વારા દાખલ કરાયેલા સોગંદનામા પર આધારિત છે. ADR રિપોર્ટ મુજબ, 31માંથી 14 મુખ્યમંત્રીઓ (45%)એ પોતાની સામે ફોજદારી કેસ જાહેર કર્યા છે.
પરંતુ સૌથી આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે આ 14 મુખ્યમંત્રીઓમાંથી 11 ખૂબ જ ગંભીર ફોજદારી આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ ગંભીર આરોપોમાં હત્યાનો પ્રયાસ (ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 307), લાંચ અને ગુનાહિત ધાકધમકીનો સમાવેશ થાય છે. અહેવાલ મુજબ, બે મુખ્યમંત્રીઓ પર હત્યાના પ્રયાસ સહિત ગંભીર આરોપો છે.
31 મુખ્યમંત્રીઓ પાસે 3,660 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ
ભારતીય રાજકારણીઓ પાસે સામાન્ય નાગરિકો કરતા અનેક ગણી વધુ સંપત્તિ હોવાનું માનવામાં આવે છે. તાજેતરના અહેવાલમાં સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે આ નેતાઓ પણ શ્રીમંત છે. તમામ 31 મુખ્યમંત્રીઓની કુલ જાહેર કરાયેલી સંપત્તિ 3,660 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે. પરિણામે, દેશમાં મુખ્યમંત્રીની સરેરાશ સંપત્તિ 118.07 કરોડ રૂપિયા છે.
વધુમાં, આ 31 મુખ્યમંત્રીઓમાંથી 4, અથવા 13 ટકા, 100 કરોડ રૂપિયા (આશરે $1.2 બિલિયન)થી વધુ સંપત્તિ ધરાવે છે, જેનો અર્થ છે કે તેઓ અબજોપતિઓની યાદીમાં સામેલ છે. વધુમાં, રિપોર્ટમાં મુખ્યમંત્રીઓની સરેરાશ વ્યક્તિગત આવક 6.54 કરોડ રૂપિયા (આશરે $2.03 બિલિયન) નોંધવામાં આવી છે, જ્યારે તમામ 31 મુખ્યમંત્રીઓની સંયુક્ત વાર્ષિક આવક 203 કરોડ રૂપિયા (આશરે $2.03 બિલિયન) છે.
ADR કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR)એ ચૂંટણી સુધારા માટે કામ કરતી પ્રાથમિક સંસ્થા છે. તેનું પ્રાથમિક કાર્ય ચૂંટણી લડતા ઉમેદવારો વિશે સચોટ માહિતી, જેમાં ગુનાહિત રેકોર્ડ, સંપત્તિ અને શિક્ષણનો સમાવેશ થાય છે, જનતા સુધી પહોંચાડવાનું છે. આ નેતાઓ વિશે સચોટ માહિતી સાથે, જનતા પાસેથી વિચારપૂર્વક તેમના કિંમતી મત આપવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.