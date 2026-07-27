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દેશના 45% મુખ્યમંત્રીઓ પર છે ક્રિમિનલ કેસ, 4 નિકળ્યા અરબપતિ.... ADR રિપોર્ટમાં ખુલાસો

ADR Report 2026: દેશના ટોચના મુખ્યમંત્રીઓ પાસે કરોડોની સંપત્તિ છે. ગત ચૂંટણી દરમિયાન દાખલ કરાયેલા સોગંદનામામાં 31 મુખ્યમંત્રીઓ વિશે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતી બહાર આવી છે. આ 31 મુખ્યમંત્રીઓમાંથી ચાર પાસે 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 27, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:52 PM IST
દેશના 45% મુખ્યમંત્રીઓ પર છે ક્રિમિનલ કેસ, 4 નિકળ્યા અરબપતિ.... ADR રિપોર્ટમાં ખુલાસો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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