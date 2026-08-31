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દિલ્હીમાં નિર્ભયા જેવી નિર્મમતા: સ્લીપર બસમાં 16 વર્ષની વિદ્યાર્થિની પર ગેંગરેપ, ડ્રાઇવર અને કંડક્ટરની અટકાયત

રાજધાની દિલ્હીમાં ફરી નિર્ભયાકાંડ જેવી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં ચાલું સ્લીપર બસની અંદર યુપીની એક 16 વર્ષીય છાત્રા સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું છે. નોઇડાના પરી ચોકથી દિલ્હીના કાશ્મીરી ગેટ સુધી આશરે 47 કિમી લાંબી સફર દરમિયાન બસમાં આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 31, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:19 AM IST
દિલ્હીમાં નિર્ભયા જેવી નિર્મમતા: સ્લીપર બસમાં 16 વર્ષની વિદ્યાર્થિની પર ગેંગરેપ, ડ્રાઇવર અને કંડક્ટરની અટકાયત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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