/દિલ્હીમાં નિર્ભયા જેવી નિર્મમતા: સ્લીપર બસમાં 16 વર્ષની વિદ્યાર્થિની પર ગેંગરેપ, ડ્રાઇવર અને કંડક્ટરની અટકાયત

દિલ્હીના કાશ્મીરી ગેટ વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. અહીં એક સ્લીપર બસમાં 16 વર્ષની બાળકી સાથે ગેંગરેપ કરવામાં આવ્યો છે. દિલ્હી પોલીસે કાર્યવાહી કરતા બસ ડ્રાઇવર અને કંડક્ટરની ધરપકડ કરી લીધી છે.
આ ઘટના 4 ઓગસ્ટે રાત્રે બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. મામલામાં પોલીસે બસના ડ્રાઇવર કુલદીપ અને કંડક્ટર સંદીપની ધરપકડ કરી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર પીડિતા ઉત્તર પ્રદેશના મૈનપુરી જિલ્લાની રહેવાસી છે અને ધોરણ 11મા અભ્યાસ કરે છે.
ઘરે જણાવ્યા વગર નોઇડા આવી હતી છાત્રા
પોલીસ સૂત્રો પ્રમાણે યુવતી પરિવારજનોથી નારાજ થઈ જાણ કર્યા વગર ઘરેથી નીકળી ગઈ હતી અને નોઇડામાં રહેતા પોતાના પિતરાઈ ભાઈની પાસે જઈ રહી હતી. ભારે વરસાદ અને અંધારાને કારણે છાત્રા ભૂલથી પરી ચોક ઉતરી ગઈ હતી. આ દરમિયાન એક ખાલી સ્લીપર બસ ત્યાંથી પસાર થઈ રહી હતી.
છાત્રાએ બસ રોકવા માટે ઇશારો કર્યો ત્યારબાદ બસ ઉભી રહી હતી. ડ્રાઇવર-કંડક્ટરે તેને નોઇડા સેક્ટર-63 જવાની વાત કરી બસમાં બેસાડી દીધી હતી. આરોપ છે કે બસ શરૂ થયાના થોડા સમય બાદ કંડક્ટરે પીડિતાની સાથે અશ્લીલ હરકત શરૂ કરી દીધી. પીડિતા પ્રમાણે ડ્રાઇવર અને કંડક્ટરે તેની સાથે બળાત્કાર કર્યો અને વિરોધ કરવા પર જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી.
પીડિતાએ કાશ્મીરી ગેટ પોલીસમાં કરી ફરિયાદ
આરોપી પીડિતાને મોડી રાત્રે કાશ્મીરી ગેટ બસ સ્ટોપની પાસે રિંગ રોડ પર ઉતારી ફરાર થઈ ગયા હતા. ગભરાયેલી છાત્રાએ કાશ્મીરી ગેટ પોલીસનો સંપર્ક કરી ઘટનાની જાણકારી આપી. પોલીસે બંને આરોપીઓની તિરામપુરના એક બસ પાર્કિંગમાંથી ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આ ઘટનામાં ઉપયોગ થયેલી સ્લીપર બસને પણ જપ્ત કરી છે અને તેની ફોરેન્સિક તપાસ કરાવવામાં આવી રહી છે.
પરી ચોકથી કાશ્મીરી ગેટની સફર 47 કિલોમીટર
પોલીસ સૂત્રો પ્રમાણે આરોપી બસમાં ખામી આવ્યા બાદ બસને સૂરજપુરના વર્કશોપમાં રિપેરિંગ માટે લઈ ગયા હતા. બસના રિપેરિંગ બાદ ડ્રાઇવર અને કંડક્ટર ખાલી બસ લઈ તિરામપુર જઈ રહ્યાં હતા. આ દરમિયાન પરી ચોક પાસે છાત્રા મળી. પરી ચોકથી કાશ્મીરી ગેટ સુધી આશરે 47 કિલોમીટરની સફર બસમાં કરી. બસ સ્લીપર હતી અને તેમાં પડદા લાગેલા હતા, જેના કારણે કોઈ મુસાફરોને બસની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે તે જોવા મળ્યું નહીં.